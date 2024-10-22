Ветеранът на рока Манфред Ман навърши 85 ВИДЕО

Прочутият рок музикант Манфред Ман навърши 85 г.

Той е роден като Майкъл Любовиц на 21 октомври 1940 г. в Южна Африка и живее в Обединеното кралство от 1961 г. Той е най-известен като основател на групите Manfred Mann и Manfred Mann's Earth Band.

Музикантът е отгледан в семейство на литовски евреи в Йоханесбург, син на Дейвид Любовиц и Алма Коен. Учи музика в университета Витватерсранд и работи като джаз пианист в редица клубове в Йоханесбург.

Отявлен противник на системата на апартейд в родната си Южна Африка, Любовиц се премества в Обединеното кралство през 1961 г. и започва да пише за Jazz News под псевдонима Манфред Ман.

През 1962 г. той се запознава с барабаниста и кийбордист Майк Хъг в Clacton Butlins Holiday Camp; заедно те сформират голяма блус-джаз банда, наречена Mann-Hugg Blues Brothers. Това в крайна сметка се превръща в група от пет души, кръстена на него и те подписват договор за запис с EMI през 1963 г. под лейбъла HMV.

Групата редовно се появява в класацията за сингли в Обединеното кралство. Три от техните най-успешни сингъла, "Do Wah Diddy Diddy", "Pretty Flamingo" и "Mighty Quinn", оглавяват британските класации Хитът на групата от 1964 г. "5-4-3-2-1" е основната мелодия за поп музикалното шоу на ITV Ready Steady Go!. Те са и първата базирана в Южна Англия група, която оглавява US Billboard Hot 100.

Групата се разделя през 1969 г., но скоро след това Ман и Майк Хъг създават Manfred Mann Chapter Three.

Те записват два албума: Manfred Mann Chapter Three през 1969 г. и Manfred Mann Chapter Three Volume Two през 1970 г. Групата се разделя в края на 1970 г.

През 1971 г. Ман сформира Manfred Mann's Earth Band. През 1976 г. бандата оглавява класациите с кавър на песента на Брус Спрингстийн от 1973 г. „Blinded by the Light“, а тяхната обложка стана номер едно в Канада и САЩ.

Въпреки че групата никога не постига успеха на "Blinded by the Light" с която и да е от другите им песни, Manfred Mann's Earth Band все още е активна и Ман все още обикаля с бандата си, заедно с основателя Мик Роджърс.