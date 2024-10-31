Новини
Култура »
Преди 36 години на днешната дата си отиде Георги Парцалев

31 Октомври, 2024 09:04, обновена 31 Октомври, 2025 08:49 4 739 25

Преди 36 години на днешната дата си отиде Георги Парцалев

  • годишнина от смъртта-
  • георги парцалев

Да си спомним за големия български актьор

Преди 36 години на днешната дата си отиде Георги Парцалев - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес стават 36 години от смъртта на големия български актьор Георги Парцалев. Той умира на 64 години в София, на 31 октомври 1989 г., от левкемия, пише plovdivnow.bg.

Роден е в Левски на 16 юни 1925 г. Завършва гимназията в Плевен, след което учи медицина в Софийския университет.

Първата му роля в киното е през 1958 година в „Любимец 13“. Постепенно се превръща в живата легенда на българската комедия с незабравимото си участие в „Привързаният балон“ (1967), „Кит“, „Петимата от Моби Дик“ (1970), „С деца на море“ (1972), „Сиромашко лято“ (1973), „Баща ми бояджията“ (1974), „Два диоптъра далекогледство“ (1976), „13-ата годеница на принца“ (1987). Голямата му професионална мечта е да се превъплъти в образа на Дон Кихот, която така и не се сбъдва.

Не се е женил и няма деца.

При акция на властта през 1964 година срещу хомосексуалните интелектуалци на България Парцалев е арестуван заедно с други представители на изкуството по това време. Делото е показно и участта на обвинените е смятана за решена. По-късно, на 1 май 1968 г., хомосексуалните актове са официално декриминализирани.

Да си припомним мисли на Парцалев и цитати от филми с негово участие:

  • "Три неща за мен са най-скъпи: здравето, приятелството и любовта - защото не се купуват с пари."
  • "Смехът е сериозно нещо. Не можем да караме хората да се смеят на глупости."
  • "Чувствам се еднакво добре навсякъде. Киното създава популярност, то е една индустрия. В него сълзата може да се създаде и изкуствено. Докато в театъра за една сълза в последно действие трябва да воюваш още от първото."
  • "- А какво е командировка? - Когато ти плащат, е командировка, а когато ти си плащаш, е курорт." ("С деца на море")
  • "- Аз съм най-хубав, аз съм най-снажен, аз съм и бел, а че и румен." ("Зех тъ Радке, зех тъ")
  • "- Чакате ли тъмносини запорожци? - Пепитени чакаме." ("Два диоптъра далекогледство")
  • "- Абе, бай Иване, каде е чепа, бай Иванееееее…" ("Тримата от запаса")
  • "- Няма да е делфин това. Любов ще е." ("С деца на море")
  • "- Къде е Кирчо? Техните го търсят да го бият." ("С деца на море")


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    53 4 Отговор
    По онова време нямаше прайдове и целият народ си го обичаше.

    Коментиран от #3

    09:21 31.10.2024

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    27 7 Отговор
    "Всичко в държавата оправихте, да З@ДНИК@ на Парцалев опряхте!"
    Разговор при властта по повод наклонности му❗

    Коментиран от #7, #13

    09:21 31.10.2024

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    45 4 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Така е! Никой не мразеше Георги Парцалев, Емил Димитров, Васил Найденов ....

    Коментиран от #6, #10

    09:23 31.10.2024

  • 4 Извън ролите

    33 1 Отговор
    Помня го, вървеше замислен по улицата с дънки и дънково яке, а който го видеше, веднага избухваше в смях. Той ни най- малко не се впечатляваше от хората, които го възприемаха като личност от ролите му. Беше като "тъжният клоун".

    09:24 31.10.2024

  • 5 Човек

    46 2 Отговор
    Велик!

    09:26 31.10.2024

  • 6 От соца

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    През пролетта на 1964 г. е организиран уникалният за цял свят групов процес срещу 28 хомосексуалисти. Преди обаче да се стигне до процеса, по нареждане на министъра на вътрешните работи Д. Диков в София и в страната е устроена масова хайка.

    Сред задържаните са тогавашният журналист в „Студентска трибуна“ А. Свиленов, импресариото на Е. Димитров – В. Андреев, артистът Г. Парцалев, поетът и преводачът Б. Георгиев и много други. Намерението на режима е да бъде задържан и един от най-популярните по това време поп-изпълнители – Е. Димитров, но поради отсъствието му от страната в този момент, вероятно предупреден от съмишленици, му се разминава.

    09:27 31.10.2024

  • 7 Автентично

    25 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    По време на съдебния процес: "коскоджамити съдии, седнали сте с нашите дупетии да се занимавате..."

    09:28 31.10.2024

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Плевнелиев

    33 3 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Парцалев не го мразеха ,ама всички актьори му завиждаха,най -много Калоянчев.

    Коментиран от #11

    09:31 31.10.2024

  • 11 Мнение:

    36 3 Отговор

    До коментар #10 от "Плевнелиев":

    Парцалев беше много по-добър комик и въобще актьор от Калоянчев!

    09:36 31.10.2024

  • 12 старото кино беше по

    3 6 Отговор
    различно . хората си имаха любимци . не Холивуд . после даваха всеки филм до 2000-2500 пъти и поомръзнаха . режисьора събираше артисти и по сценарии заснемаха сцени . хващаха и момчета от улицата . образованието не беше най-важно за игра във филм . средно интелигентен индивид може да изиграе всичко . понтираха делон, бардо, монро и брандо . говорни дефекти и диалекти не бяха пречка . фантазията беше по бедна .

    09:50 31.10.2024

  • 13 Kaлпазанин

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Този абзац ,за сексуалната му ориентация аджеба доказана ли е ?????

    Коментиран от #14

    09:55 31.10.2024

  • 14 Само той си знае

    29 3 Отговор

    До коментар #13 от "Kaлпазанин":

    Като млад е имал приятелка от Русе / може и да греша за града, но някъде от Североизтока/ и са имали намерение да се оженят. Изведнъж писмата спират и се е оказало, че момичето е починало, което по онова време не е било необичайно. Нататък как му се е отразило и какво е последвало, могат да кажат само тия в близкия му кръг. Имал е много приятели, къде истински, къде авантаджии, защото той е бил изключително щедър към всички. Какъвто и да е бил, на никого по никакъв начин не е навредил.

    Коментиран от #21

    10:15 31.10.2024

  • 15 Парцалев

    26 3 Отговор
    Остави незаличима диря след себе си!
    Няма нищо общо с бездарието на Марта Вачкова, Владо Пенев, Скочева и други неизвестни, на които им се отпуска пожизнена пенсия от 700 лв.
    И с какво ще ги запомним??? С нищо!

    10:31 31.10.2024

  • 16 Роза

    20 3 Отговор
    Талантлив и обичан актьор беше!Какъв е бил в личния си живот,не е толкова важно!Ама едно време имахме кино,имахме големи актьори!Хубаво,спокойно и романтично време беше!

    13:27 31.10.2024

  • 17 Знае защо

    2 6 Отговор
    Парцалев има много тъмен и лош поглед от младини. Който му знае младините знае защо.

    13:33 31.10.2024

  • 18 ЯМБОЛИЯ

    19 2 Отговор
    Има артисти,които разсмиват човек,дори като мълчат и стоят като паметник. Такива са Фернандел,Юри Никулин,Бурвил, Норман Уиздъм(Мистър Питкин),Челентано(певец и артист). От тоя сорт е Парцалев. Затова са майстори. БОГ да го прости.

    13:35 31.10.2024

  • 19 Политкоректно мълчание

    4 6 Отговор
    Политкоректно по миналото му до 1950г. се пази пълно мълчание.

    14:08 31.10.2024

  • 20 цербер

    16 1 Отговор
    Георги Парцалев беше велик артист. Гордея се с него,че ми е бил сънародник. Голям човек!

    15:54 31.10.2024

  • 21 Kaлпазанин

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Само той си знае":

    Ама не се е и рекламирал като обр@@@@

    16:19 31.10.2024

  • 22 ганю

    10 2 Отговор
    Самороден Талант Дарба която не се учи в училище
    затова и му завиждахте
    Такива таланти са и Лолова ,Мутафова,Григор Вачков,Идеал Петров и др
    От западните са Луй Дьо Финес,Бурвил
    пребиха го на стачките затова почина, а не от болест
    да не се объркате нещо
    Той е от незаменимите хора и друг като него няма.

    06:45 01.11.2024

  • 23 Жалко

    1 1 Отговор
    А щеше така да си пасне с Мариян Бачев и Росен Белов. Дори можеше да е министър на г е й културата ....

    08:55 31.10.2025

  • 24 Помня

    1 1 Отговор
    Беше агент на Комунистическата партия и докладваше колегите си, които ходеха на г е й сбирките в апартамента му.

    Коментиран от #25

    08:57 31.10.2025

  • 25 604

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Помня":

    Жалку чи имъ червеи паразитиращи в обществото кът теп....саполковчета! Но ще доде време дэ копъте бустаня!

    09:10 31.10.2025