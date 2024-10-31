Преди 36 години на днешната дата си отиде Георги Парцалев

Днес стават 36 години от смъртта на големия български актьор Георги Парцалев. Той умира на 64 години в София, на 31 октомври 1989 г., от левкемия, пише plovdivnow.bg.
Роден е в Левски на 16 юни 1925 г. Завършва гимназията в Плевен, след което учи медицина в Софийския университет.
Първата му роля в киното е през 1958 година в „Любимец 13“. Постепенно се превръща в живата легенда на българската комедия с незабравимото си участие в „Привързаният балон“ (1967), „Кит“, „Петимата от Моби Дик“ (1970), „С деца на море“ (1972), „Сиромашко лято“ (1973), „Баща ми бояджията“ (1974), „Два диоптъра далекогледство“ (1976), „13-ата годеница на принца“ (1987). Голямата му професионална мечта е да се превъплъти в образа на Дон Кихот, която така и не се сбъдва.
Не се е женил и няма деца.
При акция на властта през 1964 година срещу хомосексуалните интелектуалци на България Парцалев е арестуван заедно с други представители на изкуството по това време. Делото е показно и участта на обвинените е смятана за решена. По-късно, на 1 май 1968 г., хомосексуалните актове са официално декриминализирани.
Да си припомним мисли на Парцалев и цитати от филми с негово участие:
- "Три неща за мен са най-скъпи: здравето, приятелството и любовта - защото не се купуват с пари."
- "Смехът е сериозно нещо. Не можем да караме хората да се смеят на глупости."
- "Чувствам се еднакво добре навсякъде. Киното създава популярност, то е една индустрия. В него сълзата може да се създаде и изкуствено. Докато в театъра за една сълза в последно действие трябва да воюваш още от първото."
- "- А какво е командировка? - Когато ти плащат, е командировка, а когато ти си плащаш, е курорт." ("С деца на море")
- "- Аз съм най-хубав, аз съм най-снажен, аз съм и бел, а че и румен." ("Зех тъ Радке, зех тъ")
- "- Чакате ли тъмносини запорожци? - Пепитени чакаме." ("Два диоптъра далекогледство")
- "- Абе, бай Иване, каде е чепа, бай Иванееееее…" ("Тримата от запаса")
- "- Няма да е делфин това. Любов ще е." ("С деца на море")
- "- Къде е Кирчо? Техните го търсят да го бият." ("С деца на море")
1 провинциалист
Коментиран от #3
09:21 31.10.2024
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Разговор при властта по повод наклонности му❗
Коментиран от #7, #13
09:21 31.10.2024
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "провинциалист":Така е! Никой не мразеше Георги Парцалев, Емил Димитров, Васил Найденов ....
Коментиран от #6, #10
09:23 31.10.2024
4 Извън ролите
09:24 31.10.2024
5 Човек
09:26 31.10.2024
6 От соца
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":През пролетта на 1964 г. е организиран уникалният за цял свят групов процес срещу 28 хомосексуалисти. Преди обаче да се стигне до процеса, по нареждане на министъра на вътрешните работи Д. Диков в София и в страната е устроена масова хайка.
Сред задържаните са тогавашният журналист в „Студентска трибуна“ А. Свиленов, импресариото на Е. Димитров – В. Андреев, артистът Г. Парцалев, поетът и преводачът Б. Георгиев и много други. Намерението на режима е да бъде задържан и един от най-популярните по това време поп-изпълнители – Е. Димитров, но поради отсъствието му от страната в този момент, вероятно предупреден от съмишленици, му се разминава.
09:27 31.10.2024
7 Автентично
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":По време на съдебния процес: "коскоджамити съдии, седнали сте с нашите дупетии да се занимавате..."
09:28 31.10.2024
10 Плевнелиев
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Парцалев не го мразеха ,ама всички актьори му завиждаха,най -много Калоянчев.
Коментиран от #11
09:31 31.10.2024
11 Мнение:
До коментар #10 от "Плевнелиев":Парцалев беше много по-добър комик и въобще актьор от Калоянчев!
09:36 31.10.2024
12 старото кино беше по
09:50 31.10.2024
13 Kaлпазанин
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Този абзац ,за сексуалната му ориентация аджеба доказана ли е ?????
Коментиран от #14
09:55 31.10.2024
14 Само той си знае
До коментар #13 от "Kaлпазанин":Като млад е имал приятелка от Русе / може и да греша за града, но някъде от Североизтока/ и са имали намерение да се оженят. Изведнъж писмата спират и се е оказало, че момичето е починало, което по онова време не е било необичайно. Нататък как му се е отразило и какво е последвало, могат да кажат само тия в близкия му кръг. Имал е много приятели, къде истински, къде авантаджии, защото той е бил изключително щедър към всички. Какъвто и да е бил, на никого по никакъв начин не е навредил.
Коментиран от #21
10:15 31.10.2024
15 Парцалев
Няма нищо общо с бездарието на Марта Вачкова, Владо Пенев, Скочева и други неизвестни, на които им се отпуска пожизнена пенсия от 700 лв.
И с какво ще ги запомним??? С нищо!
10:31 31.10.2024
16 Роза
13:27 31.10.2024
17 Знае защо
13:33 31.10.2024
18 ЯМБОЛИЯ
13:35 31.10.2024
19 Политкоректно мълчание
14:08 31.10.2024
20 цербер
15:54 31.10.2024
21 Kaлпазанин
До коментар #14 от "Само той си знае":Ама не се е и рекламирал като обр@@@@
16:19 31.10.2024
22 ганю
затова и му завиждахте
Такива таланти са и Лолова ,Мутафова,Григор Вачков,Идеал Петров и др
От западните са Луй Дьо Финес,Бурвил
пребиха го на стачките затова почина, а не от болест
да не се объркате нещо
Той е от незаменимите хора и друг като него няма.
06:45 01.11.2024
23 Жалко
08:55 31.10.2025
24 Помня
Коментиран от #25
08:57 31.10.2025
25 604
До коментар #24 от "Помня":Жалку чи имъ червеи паразитиращи в обществото кът теп....саполковчета! Но ще доде време дэ копъте бустаня!
09:10 31.10.2025