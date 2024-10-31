Преди 36 години на днешната дата си отиде Георги Парцалев

Днес стават 36 години от смъртта на големия български актьор Георги Парцалев. Той умира на 64 години в София, на 31 октомври 1989 г., от левкемия, пише plovdivnow.bg.

Роден е в Левски на 16 юни 1925 г. Завършва гимназията в Плевен, след което учи медицина в Софийския университет.

Първата му роля в киното е през 1958 година в „Любимец 13“. Постепенно се превръща в живата легенда на българската комедия с незабравимото си участие в „Привързаният балон“ (1967), „Кит“, „Петимата от Моби Дик“ (1970), „С деца на море“ (1972), „Сиромашко лято“ (1973), „Баща ми бояджията“ (1974), „Два диоптъра далекогледство“ (1976), „13-ата годеница на принца“ (1987). Голямата му професионална мечта е да се превъплъти в образа на Дон Кихот, която така и не се сбъдва.

Не се е женил и няма деца.

При акция на властта през 1964 година срещу хомосексуалните интелектуалци на България Парцалев е арестуван заедно с други представители на изкуството по това време. Делото е показно и участта на обвинените е смятана за решена. По-късно, на 1 май 1968 г., хомосексуалните актове са официално декриминализирани.

Да си припомним мисли на Парцалев и цитати от филми с негово участие:

"Три неща за мен са най-скъпи: здравето, приятелството и любовта - защото не се купуват с пари."

"Смехът е сериозно нещо. Не можем да караме хората да се смеят на глупости."

"Чувствам се еднакво добре навсякъде. Киното създава популярност, то е една индустрия. В него сълзата може да се създаде и изкуствено. Докато в театъра за една сълза в последно действие трябва да воюваш още от първото."

"- А какво е командировка? - Когато ти плащат, е командировка, а когато ти си плащаш, е курорт." ("С деца на море")

"- Аз съм най-хубав, аз съм най-снажен, аз съм и бел, а че и румен." ("Зех тъ Радке, зех тъ")

"- Чакате ли тъмносини запорожци? - Пепитени чакаме." ("Два диоптъра далекогледство")

"- Абе, бай Иване, каде е чепа, бай Иванееееее…" ("Тримата от запаса")

"- Няма да е делфин това. Любов ще е." ("С деца на море")

"- Къде е Кирчо? Техните го търсят да го бият." ("С деца на море")