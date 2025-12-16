16 декември, 1775 г.: Ражда се Джейн Остин

Една от най-забележителните личности в историята на литературата се ражда на 16 декември 1775 г. в дома на енорийския свещеник на Стивънтън, графство Хепмшър. Джейн Остин е авторка на световни класики, които и до днес вълнуват читателите – „Гордост и предразсъдъци“, „Ема“, „Менсфийлд парк“, „Абатство Нортангър“, „Разум и чувства“, „Доводите на разума“, пише 10te.bg.

Първоначално почти всички нейни книги са били отхвърлени за публикуване, което в наши дни е много трудно да се повярва.

Във всички свои произведения Остин описва по изключително задълбочен начин своите герои. Така тя им вдъхва живот и ги прави напълно реални. За своя кратък житейски път, тя оставя много траен и категоричен отпечатък в световната история. Произведенията на Джейн Остин се изучават в училища и университети и са неизчерпаем източник за вдъхновяващи цитати.

За живота на писателката се знае много малко, предимно от спомени на нейни роднини и писмената кореспонденция между нея и сестра ѝ Касандра. Ето 10 интересни факта за Джейн Остин и нейните романи.

1. Джейн Остин има голямо семейство – шестима братя и една сестра (Касандра), с която е изключително близка.

2. Първоначалното заглавие на романа „Гордост и предразсъдъци“ е „Първи впечатления“, а на „Разум и чувства“ е „Елинор и Мариан“.

3. Джейн Остин е написала невероятни романи за любовта, а тя самата е преживяла фатално влюбване, но… никога не се е омъжвала.

4. Юристът Томас Лефрой е бил единствената ѝ любов. Неговите родители обаче ги разделят, защото тя била в по-ниските класове на аристокрацията и нямала солидна зестра.

5. Когато Остин е на 27 години, получава първото си и последно предложение за брак, което тя отхвърля, тъй като смятала, че джентълменът е лишен от всякакво очарование.

6. Книгите „Абатство Нортангър“ и „Доводите на разума“ за публикувани от брат ѝ Хенри, няколко месеца след смъртта ѝ.

7. Направени са 9 екранизации на романа „Гордост и предразсъдъци“, като най-известната е от 2005 г. с участието на Кийра Найтли като Лизи Бенет. Първият филм по книгата е заснет през 1938 г. Това е и първата кинопродукция по роман на Джейн Остин.

8. Остин живеела в пълна откъснатост за литературния свят. Тя не поддържала връзка с никого от тогавашните писатели и остава неизвестна за своите съвременници.

9. Джейн Остин е имала огромна библиотека, в която всеки ден по няколко часа е прекарвала в писане.

10. Английската писателка умира на 18 юли 1817 г. на 41 години от неизвестна болест. Някои твърдят, че е имала признаци на отравяне с арсеник.