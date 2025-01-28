Новини
Хайгашод Агасян стана на 73 г.

28 Януари, 2025 11:09

  • хайгашод агасян-
  • рожден ден

Вижте повече за биографията на музиканта

Хайгашод Агасян стана на 73 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Роден е на 28 януари 1953 г. във Варна. През 1978 г. завършва специалност „цигулка“ при проф. С. Магнев, а през 1980 г. майсторски клас „камерна музика“ при проф. О. Станчев в Българска държавна консерватория в София.

Специализирал „камерна музика“ във Франция и Унгария (1977­-80 г.). От 1979 до 1991 г. е оркестрант в „Народен театър за младежта“, а от 1991 г. е оркестрант и композитор в театър „Възраждане“ в София. Свири в различни симфонични и камерни оркестри. Неговото запознанство в Младежкия театър през 1981 г. прераства в дългогодишно сътрудничество с Недялко Йорданов. Участва като автор на музиката и актьор в много от постановките му, пише песни по негови стихове, акомпанира му на концерти в България и зад граница.

Създава някои от най-популярните песни на българската поп музика. Освен поп песни, пише също така песни за деца, поп музика и театрална музика. Повечето от детските песни на Агасян се превръщат в шлагери. Сътрудничи с Юри Ступел (дует „Българче“).

Хайгашод Агасян е автор на театрална и филмова музика, на забавни песни за възрастни и деца, много от които добили широка популярност.

През 1993 г. печели голямата награда на „Златният Орфей“, а на следващата година – първа награда от същия фестивал. Носител е и на наградата на фондация „Димитър Вълчев“ за театрална музика. Носител на награди от „Сладкопойна чучулига“, „Бургас и морето“, Младежки конкурс за забавна песен, Конкурс за детски песни на БНТ, Пролетен радио конкурс и др.

Бил е жури в конкурса „Сарандев“ в град Добрич през 2016 г.

Сред изпълнителите на неговите песни са Михаил Белчев, Искра Радева, Стефка Оникян, Деян Неделчев, ВГ „Домино“, Митко Рупчев и Бойко Неделчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    214 13 Отговор
    Хайго , и Недялко ......нема такава досада , несекваща соц халтура !!! Даже Веско Маринов е по забавен !!! ( Не вярвах , че ще го кажа някога !!!!!)

    11:20 28.01.2025

  • 2 ще стане

    2 209 Отговор
    Щом го държат още краката.

    11:24 28.01.2025

  • 3 Дебил

    214 4 Отговор
    Този е пълен неудачник. Комунистическо творчество за примати.

    13:11 28.01.2025

  • 4 Хмм

    2 1 Отговор
    единственият арменец, който ми харесва, много талантлив, но не се навира пред камерите, дори стои в сянката, на Недялко Йорданов например

    09:47 28.01.2026

  • 5 Хмм

    1 1 Отговор
    опаа, неудачниците и тука се проявяват, слагат си по 200 плюса за секунда, успех неудачници, това да ви е радостта в живота

    09:48 28.01.2026

  • 6 Стига бе

    2 0 Отговор
    Халваджян, Амъпцумян, Нъзарян, Агасян ... интересно какво търсят тези в БЪЛГАРИЯ ?

    09:49 28.01.2026

  • 7 еврейско име

    1 0 Отговор
    а може да е арменец . то и в черковния календар няма хайгешот . но съм чел имена дето никой не е бил кръщаван . даже не мога да си ги спомня . гръцки .

    09:49 28.01.2026

  • 8 Ганчо

    2 0 Отговор
    Армянин, от Варна, тоя да не е роднина на Рая Дудукян ?

    Коментиран от #10

    09:49 28.01.2026

  • 9 Уточнение

    2 0 Отговор
    Този не е арменец, а е евреин. Хайгашот е типично еврейско име. Не и арменско.

    09:50 28.01.2026

  • 10 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ганчо":

    повечето арменци са отишли във Варна, оттам е и Киркоров, пръснали ги после в цяла Добруджа, по едно семейство във всяко село, но повечето се върнали във Варна, какво ще правят на село без земя, ще работят на другите ли

    09:52 28.01.2026