На 92 почина режисьорът на "Крамър срещу Крамър" Робърт Бентън ВИДЕО

Американският режисьор Робърт Бентън почина на 93-годишна възраст, съобщи вестник The New York Times, позовавайки се на неговия мениджър Мариса Форзано.

Бентън е издъхнал на 11 май. Причината за смъртта не се съобщава. Уточнява се, че е работил върху мемоари.

Той е роден на 29 септември 1932 година в Уаксахачи, Тексас. Син е на Дороти (по баща Сполдинг) и Елъри Дъглас Бентън, служител на телефонна компания. Учи в Тексаския университет в Остин и Колумбийския университет.

През 1959 г. той е съавтор на книгата „The IN and OUT Book“ с Харви Шмид. Арт директор на „Искуайър“ (Esquire) в началото на 1960-те години.



Бентън печели три награди „Оскар“ - за най-добър адаптиран сценарий, за най-добър режисьор за „Крамър срещу Крамър“ (1979) и за най-добър оригинален сценарий за „Места в сърцето“ (1984).



Бентън има още три номинации за „Оскар“ - за най-добър оригинален сценарий за „Бони и Клайд“ (1967) и „Късното шоу“ (1977) и една за за най-добър адаптиран сценарий за „Няма балами“ (1994).



Той режисира „Здрач“ (1998) и „Празник на любовта“ (2007) и е съавтор на сценариите за „Супермен: Филмът“ (1978) и „Ледената реколта“ (2005).

През 2006 г. той се появява в документалния филм „Wanderlust“.