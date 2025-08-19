Илия Луков с концерт в Панагюрище по случай 140-ата годишнина от Съединението на България

Изпълнителят на народна музика Илия Луков ще изнесе концерт в Панагюрище по случай 140-ата годишнина от обявяването на Съединението на България, съобщиха от Общината. Събитието ще е на 2 септември вечерта на площад „20-и април“ в центъра на града.

„Скъпи сънародници, на 2 септември ви каня в Панагюрище – мястото, откъдето преди 140 години започва великото дело на Съединението. Тук се пробужда стремежът към национално единство и пламва българският дух. Присъединете се към празника – с музика, гордост и сърце, туптящо за България!“, обърна се Илия Луков към своите почитатели.

На сцената ще излязат и изпълнителите от танцова формация „Пирина“. Публиката ще чуе също народната певица Веселка Стамболиева и гайдаря Николай Балабанов.