Новини
Култура »
Илия Луков с концерт в Панагюрище по случай 140-ата годишнина от Съединението на България

Илия Луков с концерт в Панагюрище по случай 140-ата годишнина от Съединението на България

19 Август, 2025 07:22 330 0

  • илия луков-
  • концерт-
  • панагюрище-
  • съединение на българия

На сцената ще излязат и изпълнителите от танцова формация „Пирина“

Илия Луков с концерт в Панагюрище по случай 140-ата годишнина от Съединението на България - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Изпълнителят на народна музика Илия Луков ще изнесе концерт в Панагюрище по случай 140-ата годишнина от обявяването на Съединението на България, съобщиха от Общината. Събитието ще е на 2 септември вечерта на площад „20-и април“ в центъра на града.

„Скъпи сънародници, на 2 септември ви каня в Панагюрище – мястото, откъдето преди 140 години започва великото дело на Съединението. Тук се пробужда стремежът към национално единство и пламва българският дух. Присъединете се към празника – с музика, гордост и сърце, туптящо за България!“, обърна се Илия Луков към своите почитатели.

На сцената ще излязат и изпълнителите от танцова формация „Пирина“. Публиката ще чуе също народната певица Веселка Стамболиева и гайдаря Николай Балабанов.

Илия Луков с концерт в Панагюрище по случай 140-ата годишнина от Съединението на България


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ