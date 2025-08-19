Най-добрият имитатор на Георги Парцалев представя моноспектактъл, посветен на големия актьор, в Пловдив

Моноспектакълът "…Ваш, Георги Парцалев!" ще бъде представен на 28 август в летен театър "Орфей" в Пловдив по повод 100 години от рождението на големия актьор, за да поведе публиката на емоционално пътешествие през живота му, съобщава segabg.com. На сцената в това трогателно и същевременно изпълнено с много смях представление ще излезе комикът Звезделин Минков, признат за най-добрия имитатор на Парцалев, който ще сподели съкровени спомени за него.

Сценарият е на Юлия Манукян, а режисьор на моноспектакъла е Левон Манукян – бившият директор на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград, който скандално нашумя през септември миналата година, когато започна да се разплита т.нар. "театрална афера".

Манукян, диригент по образование, тогава бе арестуван и обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери и подведен под отговорност за източването на седемцифрени суми от държавния бюджет чрез фиктивни назначения в ръководения от него театър; също и уволнен дисциплинарно от поста. Впоследствие той бе освободен под гаранция и превърна в стендъп шоу своята версия за злополучните събития, с което се опита да изчисти репутацията си поне в очите на публиката. "Аферата. Виновен до доказване на противното" от премиерата си през март до момента се играе с успех из цялата страна, а за шоуто си Манукян казва: "Това е равносметка за трънливия творчески път на един диригент, сблъсък със системата, която бързо те поставя в мрежа от лъжи и обвинения. Това е история за абсурдите на нашето време, но и за незабравимите моменти, които ни учат да се смеем и да се борим."

Смях през сълзи ще има и в моноспектакъла на Звезделин Минков "…Ваш, Георги Парцалев!". В него зрителите ще имат възможност да си припомнят големия артист, но и да се взрат отблизо в човека, приятеля, самотника… Ще съпреживеят неговите възторзи, но и съмнения, пословична щедрост, но и уязвимост, отбелязват от екипа на представлението.

"Звезделин Минков не просто ще го имитира – той ще ни въведе в духа му, в неговата неповторима енергия и способността му да превръща всяка ситуация в повод за усмивка", посочват организаторите, изтъквайки, че спектакълът е създаден с дълбока почит и любов към един от най-ярките таланти на България.