Новини
Култура »
Най-добрият имитатор на Георги Парцалев представя моноспектактъл, посветен на големия актьор, в Пловдив

Най-добрият имитатор на Георги Парцалев представя моноспектактъл, посветен на големия актьор, в Пловдив

19 Август, 2025 08:25 628 4

  • левон манукян-
  • георги парцалев-
  • моноспектакъл-
  • пловдив-
  • имитатор-
  • звезделин минков

Смях през сълзи ще има и в моноспектакъла на Звезделин Минков "…Ваш, Георги Парцалев!"

Най-добрият имитатор на Георги Парцалев представя моноспектактъл, посветен на големия актьор, в Пловдив - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моноспектакълът "…Ваш, Георги Парцалев!" ще бъде представен на 28 август в летен театър "Орфей" в Пловдив по повод 100 години от рождението на големия актьор, за да поведе публиката на емоционално пътешествие през живота му, съобщава segabg.com. На сцената в това трогателно и същевременно изпълнено с много смях представление ще излезе комикът Звезделин Минков, признат за най-добрия имитатор на Парцалев, който ще сподели съкровени спомени за него.

Най-добрият имитатор на Георги Парцалев представя моноспектактъл, посветен на големия актьор, в Пловдив

Сценарият е на Юлия Манукян, а режисьор на моноспектакъла е Левон Манукян – бившият директор на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград, който скандално нашумя през септември миналата година, когато започна да се разплита т.нар. "театрална афера".

Манукян, диригент по образование, тогава бе арестуван и обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери и подведен под отговорност за източването на седемцифрени суми от държавния бюджет чрез фиктивни назначения в ръководения от него театър; също и уволнен дисциплинарно от поста. Впоследствие той бе освободен под гаранция и превърна в стендъп шоу своята версия за злополучните събития, с което се опита да изчисти репутацията си поне в очите на публиката. "Аферата. Виновен до доказване на противното" от премиерата си през март до момента се играе с успех из цялата страна, а за шоуто си Манукян казва: "Това е равносметка за трънливия творчески път на един диригент, сблъсък със системата, която бързо те поставя в мрежа от лъжи и обвинения. Това е история за абсурдите на нашето време, но и за незабравимите моменти, които ни учат да се смеем и да се борим."

Смях през сълзи ще има и в моноспектакъла на Звезделин Минков "…Ваш, Георги Парцалев!". В него зрителите ще имат възможност да си припомнят големия артист, но и да се взрат отблизо в човека, приятеля, самотника… Ще съпреживеят неговите възторзи, но и съмнения, пословична щедрост, но и уязвимост, отбелязват от екипа на представлението.

"Звезделин Минков не просто ще го имитира – той ще ни въведе в духа му, в неговата неповторима енергия и способността му да превръща всяка ситуация в повод за усмивка", посочват организаторите, изтъквайки, че спектакълът е създаден с дълбока почит и любов към един от най-ярките таланти на България.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 2 Отговор
    Най-добрият имитатор на Георги Парцалев се казваше Весо Парцала.

    08:34 19.08.2025

  • 2 Не ми е ясно

    1 0 Отговор
    Тоя не го ли е срам толкова години да изкарва пари на гърба на гениалния актьор Георги Парцалев?!

    Коментиран от #3

    09:04 19.08.2025

  • 3 хъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не ми е ясно":

    Да, този с какво е известен? Имитирал гласа на Парцалев - голяма работа.

    09:05 19.08.2025

  • 4 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Най-добрия беше Весо Парцала.

    09:14 19.08.2025