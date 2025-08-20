Новини
Култура »
Виена ще бъде домакин на "Евровизия" през 2026 година

Виена ще бъде домакин на "Евровизия" през 2026 година

20 Август, 2025 13:58 411 3

  • евровизия-
  • австрия-
  • виена-
  • концерт-
  • 2026 година-
  • домакин-
  • песенен конкурс

Юбилейното 70-то издание на песенния конкурс ще се проведе отново във Виена 11 години след победата на Кончита Вурст

Виена ще бъде домакин на "Евровизия" през 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Австрийската столица Виена беше избрана за домакин на песенния конкурс "Евровизия" през 2026 г., след като Австрия спечели тазгодишното му издание, предаде АФП, позовавайки се на организаторите от обществената телевизия ORF, пише БТА.

Следващото издание на "Евровизия" е особено специално - то ще бъде 70-то юбилейно и по традиция ще се проведе през месец май. Големият финал ще бъде на 16 май 2026 г. Двумилионната столица на Австрия се кандидатира с мотото "Европа, ще танцуваме ли?" (Europe, shall we dance?).

Виена, която вече е била домакин на песенния конкурс през 1967 и 2015 г. след победата на Кончита Вурст, беше предпочетена пред Инсбрук в Тирол - единствения друг град в надпреварата.

Както и през 2015 г., конкурсът ще се проведе във "Виенер Щадхале" (Wiener Stadhalle) - концертна зала с капацитет до 16 000 души.

Австрия си осигури домакинството на "Евровизия 2026", след като нейният представител - оперният певец JJ спечели тазгодишния конкурс в Базел, Швейцария, с емоционалната песен Wasted Love. Той стана първият представител на страната, който триумфира в надпреварата след Кончита Вурст през 2014 г.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кончита Вурст

    1 0 Отговор
    По стечение на обстоятелствата
    таози път първото място
    няма да бъде запазена за УКраИна 😁

    14:01 20.08.2025

  • 2 кончита вурст

    1 0 Отговор
    ще участва ли ?

    14:03 20.08.2025

  • 3 Нах

    1 0 Отговор
    Едно извращение ,което трябва да бъде забранено,а не да се излъчва с приоритет в цял свят!!!

    14:31 20.08.2025