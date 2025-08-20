Виена ще бъде домакин на "Евровизия" през 2026 година

Австрийската столица Виена беше избрана за домакин на песенния конкурс "Евровизия" през 2026 г., след като Австрия спечели тазгодишното му издание, предаде АФП, позовавайки се на организаторите от обществената телевизия ORF, пише БТА.

Следващото издание на "Евровизия" е особено специално - то ще бъде 70-то юбилейно и по традиция ще се проведе през месец май. Големият финал ще бъде на 16 май 2026 г. Двумилионната столица на Австрия се кандидатира с мотото "Европа, ще танцуваме ли?" (Europe, shall we dance?).

Виена, която вече е била домакин на песенния конкурс през 1967 и 2015 г. след победата на Кончита Вурст, беше предпочетена пред Инсбрук в Тирол - единствения друг град в надпреварата.

Както и през 2015 г., конкурсът ще се проведе във "Виенер Щадхале" (Wiener Stadhalle) - концертна зала с капацитет до 16 000 души.

Австрия си осигури домакинството на "Евровизия 2026", след като нейният представител - оперният певец JJ спечели тазгодишния конкурс в Базел, Швейцария, с емоционалната песен Wasted Love. Той стана първият представител на страната, който триумфира в надпреварата след Кончита Вурст през 2014 г.