Конкурс за деца дава шанс за среща с някои от най-големите български музикални звезди

31 Август, 2025 08:07 483 3

Кандидатства се с есе на тема “Музиката в моя живот” или със запис, крайният срок е 19 септември

Конкурс за деца дава шанс за среща с някои от най-големите български музикални звезди - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Отново стартира конкурса за ново поколение таланти озаглавен „Музиката в моя живот“. Инициативата има за цел да вдъхнови и подкрепи младежи на възраст между 12 и 17 години, които искат да развият своите умения и мечтаят да направят първи стъпки към професионална кариера в музиката.

Десет избрани финалисти ще имат изключителната възможност да преживеят 1 ден на творческия лагер за писане на музика Sofia Songwriting Camp в Боровец, заедно с популярни български изпълнители и световноизвестни автори и продуценти, чиито идеи и опит формират съвременния музикален свят. Те ще могат да надникнат зад кулисите на създаването на бъдещи хитове и да научат от първо лице за процеса на писане и продуциране на музика от водещи професионалисти.

„Този конкурс е вдъхновен от стремежа на партньорите ни от Kaufland да подкрепят българската музика и онези, които имат потенциал да са нейното бъдеще. Преживяването, което осигурява той за победителите, е изключително.“, споделя Саня Армутлиева, създател на Sofia Songwriting Camp.

Специалното пето издание на Sofia Songwriting Camp ще се проведе от 28 септември до 4 октомври и ще обедини рекорден брой автори от 9 държави - България, Швеция, Норвегия, Гърция, Сърбия, Германия, Великобритания, Румъния и Корея. Участниците ще бъдат разпределени в 16 студиа, където ще работят по нова музика с международен потенциал.

За поредна година към лагера ще се присъедини Jin Suk Choi (JINBYJIN) – един от най-успешните музикални продуценти в K-pop индустрията. Българската сцена ще бъде представлявана от редица звезди като Миро, DARA, Молец, Дара Екимова, Михаела Маринова, ALMA, NICKA, Preyah, Поли Генова и много други.

Желаещите да се включат в конкурса трябва да изпратят своите кандидатури на [email protected] не по-късно от 19 септември 2025 г. Кандидатства се с кратко есе, аудио/видео запис на собствена песен или изпълнение под мотото „Музиката в моя живот“. Получените материали ще бъдат оценени от тричленно жури, което ще избере десетимата финалисти, които със своите родители ще пристигнат на територията на Sofia Songwriting Camp, за да преживеят незабравими 24 часа.

Одобрените участници ще бъдат обявени и лично уведомени по имейл на 24 септември.


  • 1 Музикална Звезда ?

    3 0 Отговор
    Музикална Звезда ?

    Българска ?

    Защо ли започвам!

    Да се Прозавам !

    08:24 31.08.2025

  • 2 Кои са тия звезди бе

    2 0 Отговор
    Киро средния пръст
    Лили скъперника
    Славчо чалгата
    Венци менци рап дрогите
    Мария коня
    И т.н. и т.н....

    09:03 31.08.2025

  • 3 То па тия наште

    1 0 Отговор
    са едни звезди.... Я по-добре в Гърция на море...

    09:04 31.08.2025