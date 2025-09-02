Кавалджията Владимир Величков получи световно признание

Кавалджията д-р Владимир Величков - дългогодишен музикант в оркестър “Канарите”, е сред отличените в престижния международен конкурс InterContinental Music Awards в Лос Анджелис. Той грабна приза в категорията “Саундтрак” с инструменталната си композиция „Пробуждане“ от едноименния му солов албум, пише marica.bg.

Музикалните награди InterContinental са желани от хиляди музиканти от цял свят. Журито включва музикални гурута, които са продуцирали и създавали музика за известни изпълнители, сред които Селена Гомес, Бела Торн, Westlife, Глория Естефан, Селин Дион, Рики Мартин и много номинирани за наградите GRAMMY изпълнители, както и са работили с големи компании като NBC, Warner Bros и Sony.

Интерконтиненталните музикални награди често се оказват врата към световно признание и платформа, чрез която талантът на изпълнителите е оценен подобаващо. Мисията на музикалния конкурс е да предостави глобална сцена за музиканти, певци и композитори, за да демонстрират своята страст към музиката, да получат признанието, което заслужават, и да се свържат с разнообразна общност от музикални ентусиасти.

Отличените получават награди, които ще им помогнат да се развиват в кариерата си. Сред тях са промотиране на изкуството им и публичност чрез уебсайта на ICMA, социалните медии и др. Ще имат достъп до ексклузивни онлайн сесии, ще бъдат включени в разнообразна мултикултурна общност от съмишленици, работещи за издигане на световната музика.

Неотдавна пиесата “Пробуждане” от едноименния албум на Владимир Величков преодоля 12 000 конкуренти и му донесе международно отличие в Париж. Той спечели престижната награда в Категория „Филмова музика и саунд дизайн“ на фестивала ARFF International - Paris.