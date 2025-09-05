Новини
Култура »
Откраднаха експонати за 10 милиона евро от музей във Франция (СНИМКИ)

Откраднаха експонати за 10 милиона евро от музей във Франция (СНИМКИ)

5 Септември, 2025 13:58 397 2

  • експонати-
  • кражба-
  • музей-
  • париж-
  • франция-
  • крадци-
  • милиони-
  • национален музей на порцелана-
  • порцелан

Близо 18 000 експоната се съхраняват в Националния музей на порцелана

Откраднаха експонати за 10 милиона евро от музей във Франция (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Експонати на стойност около 9,5 милиона евро бяха откраднати от Националния музей на порцелана „Адриен Дюбуше“ във френския град Лимож. Кражбата е станала през нощта, след като неизвестни лица са проникнали в сградата, разбивайки прозорец. Алармата е била задействана около 3:15 ч., но извършителите са успели да избягат преди пристигането на полицията.

По първоначални данни липсват три ценни произведения на китайски порцелан – две редки чинии от XIV–XV век и ваза от XVIII век. Те са били част от временна изложба и принадлежат на частна колекция. Прокурорката на Лимож Емили Абрентес потвърди, че е започнало разследване за „утежнена кражба на културно имущество, извършена от организирана група“.

Публикация, споделена от Gilles Pudlowski (@gillespudlo)

Кметът на Лимож Емил Родер Ломберти заяви, че системата за сигурност на музея е сработила, но ще бъде извършена допълнителна проверка. Той изрази опасения, че кражбата може да е извършена по поръчка на частни колекционери, като се има предвид високата стойност и специфичния характер на предметите.

Музеят „Адриен Дюбуше“ е създаден през 1845 г. и днес разполага с около 18 000 експоната. Той е известен със своята уникална колекция от лиможки порцелан и се смята за водещ център на керамичното изкуство във Франция и света.

Кражбата в Лимож идва на фона на серия инциденти с културни институции във Франция през последната година. През ноември 2024 г. беше извършен обир в Musée Cognacq-Jay в Париж, където нападатели с брадви и бухалки разбиха витрина и откраднаха ценни експонати. Само ден по-късно въоръжени нападатели ограбиха музей в Източна Франция, като задигнаха бижута на стойност няколко милиона евро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Кант

    0 0 Отговор
    Как може такава барака да е музей?!?

    13:59 05.09.2025

  • 2 Ной-Вероятно !

    2 0 Отговор
    Ной-Вероятно !

    Нищо Не струват !

    Но !

    Веднъж Набедени !

    Масата Вярва !

    В Заблудите си !

    14:03 05.09.2025