Откраднаха експонати за 10 милиона евро от музей във Франция (СНИМКИ)

Експонати на стойност около 9,5 милиона евро бяха откраднати от Националния музей на порцелана „Адриен Дюбуше“ във френския град Лимож. Кражбата е станала през нощта, след като неизвестни лица са проникнали в сградата, разбивайки прозорец. Алармата е била задействана около 3:15 ч., но извършителите са успели да избягат преди пристигането на полицията.

По първоначални данни липсват три ценни произведения на китайски порцелан – две редки чинии от XIV–XV век и ваза от XVIII век. Те са били част от временна изложба и принадлежат на частна колекция. Прокурорката на Лимож Емили Абрентес потвърди, че е започнало разследване за „утежнена кражба на културно имущество, извършена от организирана група“.

Кметът на Лимож Емил Родер Ломберти заяви, че системата за сигурност на музея е сработила, но ще бъде извършена допълнителна проверка. Той изрази опасения, че кражбата може да е извършена по поръчка на частни колекционери, като се има предвид високата стойност и специфичния характер на предметите.

Музеят „Адриен Дюбуше“ е създаден през 1845 г. и днес разполага с около 18 000 експоната. Той е известен със своята уникална колекция от лиможки порцелан и се смята за водещ център на керамичното изкуство във Франция и света.

Кражбата в Лимож идва на фона на серия инциденти с културни институции във Франция през последната година. През ноември 2024 г. беше извършен обир в Musée Cognacq-Jay в Париж, където нападатели с брадви и бухалки разбиха витрина и откраднаха ценни експонати. Само ден по-късно въоръжени нападатели ограбиха музей в Източна Франция, като задигнаха бижута на стойност няколко милиона евро.