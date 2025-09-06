Спектакълът "Звук и светлина" отбеляза 40 г. от създаването си с музика на живо за пръв път (ВИДЕО+СНИМКИ)

Емблематичният за България аудио-визуален спектакъл "Царевград Търнов - Звук и светлина" отбеляза своята 40-годишнина с невиждано досега представление, предава NOVA. Късно снощи хиляди жители и гости на старата столица станаха свидетели на първото в историята на шоуто изпълнение с музика на живо, в което участие взеха симфоничен оркестър, хор и световноизвестният кавалджия Теодосий Спасов.

За първи път в четиридесетилетната си история, музиката към светлинното шоу не беше на запис, а се изпълняваше на живо от голям симфоничен оркестър, хор, народни певци и зурнаджии.

„Сега, благодарение на живото изпълнение, на участието на Теодосий Спасов, на участието на певицата, на участието на зурнаджията, то ще прозвучи малко по-различно“, коментираха организаторите.

Специален гост на събитието беше виртуозният кавалджия Теодосий Спасов, който сподели вълнението си от участието. „Аз съм бил като турист и съм слушал програмата от хълма и съм се възхищавал наистина на осветлението, на художествената реализация. Не съм предполагал, че ще участвам в живото изпълнение след толкова години“, каза той.

Емоциите бяха споделени и от останалите артисти. „Аз пък съм безкрайно влюбена във Второто българско царство и толкова горда българка ме прави това, че беше изключително удоволствие да бъдем точно на това място и зад нас да има точно тази красива светлина“, сподели една от певиците.

Спектакълът, който пресъздава в рамките на 17 минути историята на Второто българско царство, е истински технологичен и артистичен феномен. Той използва 2400 прожектора, 140 светкавици и 630 километра кабели, разположени на площ от 120 декара. През годините е наблюдаван от над 6,6 милиона зрители от шест континента, въпреки че първоначалният план е бил животът му да продължи едва 10 години.