Новини
Култура »
Спектакълът "Звук и светлина" отбеляза 40 г. от създаването си с музика на живо за пръв път (ВИДЕО+СНИМКИ)

Спектакълът "Звук и светлина" отбеляза 40 г. от създаването си с музика на живо за пръв път (ВИДЕО+СНИМКИ)

6 Септември, 2025 10:57 564 2

  • звук и светлина-
  • спектакъл-
  • 40 години-
  • музика на живо-
  • оркестър-
  • годишнина-
  • теодосий спасов

Симфоничен оркестър, хор и световноизвестният кавалджия Теодосий Спасов участваха в празничния спектакъл

Спектакълът "Звук и светлина" отбеляза 40 г. от създаването си с музика на живо за пръв път (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Емблематичният за България аудио-визуален спектакъл "Царевград Търнов - Звук и светлина" отбеляза своята 40-годишнина с невиждано досега представление, предава NOVA. Късно снощи хиляди жители и гости на старата столица станаха свидетели на първото в историята на шоуто изпълнение с музика на живо, в което участие взеха симфоничен оркестър, хор и световноизвестният кавалджия Теодосий Спасов.

Спектакълът "Звук и светлина" отбеляза 40 г. от създаването си с музика на живо за пръв път (ВИДЕО+СНИМКИ)

За първи път в четиридесетилетната си история, музиката към светлинното шоу не беше на запис, а се изпълняваше на живо от голям симфоничен оркестър, хор, народни певци и зурнаджии.

„Сега, благодарение на живото изпълнение, на участието на Теодосий Спасов, на участието на певицата, на участието на зурнаджията, то ще прозвучи малко по-различно“, коментираха организаторите.

Специален гост на събитието беше виртуозният кавалджия Теодосий Спасов, който сподели вълнението си от участието. „Аз съм бил като турист и съм слушал програмата от хълма и съм се възхищавал наистина на осветлението, на художествената реализация. Не съм предполагал, че ще участвам в живото изпълнение след толкова години“, каза той.

Емоциите бяха споделени и от останалите артисти. „Аз пък съм безкрайно влюбена във Второто българско царство и толкова горда българка ме прави това, че беше изключително удоволствие да бъдем точно на това място и зад нас да има точно тази красива светлина“, сподели една от певиците.

Спектакълът "Звук и светлина" отбеляза 40 г. от създаването си с музика на живо за пръв път (ВИДЕО+СНИМКИ)

Спектакълът, който пресъздава в рамките на 17 минути историята на Второто българско царство, е истински технологичен и артистичен феномен. Той използва 2400 прожектора, 140 светкавици и 630 километра кабели, разположени на площ от 120 декара. През годините е наблюдаван от над 6,6 милиона зрители от шест континента, въпреки че първоначалният план е бил животът му да продължи едва 10 години.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Усъмнен

    6 0 Отговор
    Тоест, всичко е от времето на Людмила Живкова? От тогава не сте измислили нищо ново? Само поддържате някак старите магнетофонни записи?

    11:01 06.09.2025

  • 2 Видял

    2 0 Отговор
    Доста от прожекторите са изпочупени и изгнили. Вижда се с просто око като обиколиш по хълма. Разбира се , че го крепят. Все пак В. Търново е тур. дестинация номер едно в БГ. Като прибавим, че кой знае защо и румъните го славят като тяхна историческа люлка.Най посещавания град от румънци в БГ.

    12:04 06.09.2025