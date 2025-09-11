Вигенин и МО на БСП в Плевен, Габрово, Ловеч и Велико Търново обявиха конкурс по повод 140 години от Съединението

По повод 140 години от Съединението на България и предстоящото влизане на страната в еврозоната, Младежко обединение на БСП в областите Плевен, Габрово, Ловеч, Велико Търново и евродепутатът Кристиан Вигенин обявиха конкурс за есе на тема: „140 години след Съединението – пътят на България днес“

В него могат да вземат участие всички млади хора от 18 до 35 години. Творбите трябва да са написани на български език, с обем до 3 стандартни страници, формат: Word / PDF. Есета ще се приемат до 28 септември 2025 г. на: [email protected]. Голямата награда е посещение на Европейския парламент в Брюксел, осигурено от евродепутата Кристиан Вигенин.

Идеята на конкурса е да бъде отбелязан юбилеят с идеи и визия за бъдещето на България.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/