Новини
Любопитно »
130-годишна жена от Узбекистан помита конкуренцията за най-възрастен жив човек в света

130-годишна жена от Узбекистан помита конкуренцията за най-възрастен жив човек в света

14 Септември, 2025 11:21 6 105 8

  • хувайдо умарова-
  • най-възрастен човек-
  • узбекистан

Хувайдо Умарова е родена през 1895 г.

130-годишна жена от Узбекистан помита конкуренцията за най-възрастен жив човек в света - 1
Снимка: Министерство на правосъдието на Узбекистан
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Министерството на правосъдието на Узбекистан официално призна 130-годишната Хувайдо Умарова за най-възрастния жител на страната. Тя може да претендира и за титлата най-възрастен човек на Земята и да влезе в Книгата на рекордите на Гинес, съобщава пресслужбата на министерството.

Кампанията на Министерството на правосъдието, наречена „Нито един човек няма да остане без документи“, разкри, че Хувайдо Умарова, родена през 1895 г., не е притежавала документи.

„Въз основа на иска, подаден от Бувайдинския районен отдел на правосъдието, междурайонният граждански съд на град Коканд проведе изнесено заседание и официално установи факта на раждането на Хувайдо Умарова на 1 януари 1895 г. в Бувайдинския район“, се казва в съобщение, публикувано в Telegram канала на Министерството на правосъдието.

Хувайдо Умарова също се разглежда като кандидат за включване в Книгата на рекордите на Гинес като най-възрастния човек на планетата и работата в тази посока вече е започнала, добави пресслужбата.

В съобщението не се уточнява как е установена датата на раждане на Умарова.

През пролетта британката Етел Катъръм стана най-възрастния жив човек и отпразнува 116-ия си рожден ден.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    31 1 Отговор
    Е че то без документи може и на сто и петдесет да я пишете 😁

    11:24 14.09.2025

  • 2 А дали

    17 4 Отговор
    си струва човек да се мъчи до 130г?

    Коментиран от #8

    11:26 14.09.2025

  • 3 тиририрам

    11 0 Отговор
    По новото време ще има все повече столетници. Някои го наричат мутация, но не е. В действителност всички сте с по няколко години по-млади от новата си възраст.

    11:28 14.09.2025

  • 4 зевзек

    9 0 Отговор
    спящата красавица, проспала е 130 години

    11:38 14.09.2025

  • 5 Гост

    5 0 Отговор
    Дай късмет на всеки до толкова да изкара .

    11:50 14.09.2025

  • 6 Факти

    7 7 Отговор
    Няма документи и няма жив човек, който да го потвърди. Вервайте ми. Гинес признава само доказуеми рекорди. Най-възрастна в историята е една французойка на 122 години и 164 дни. Най-възрастна в момента е една англичанка на 116 години и 24 дни. Прави впечатление, че в топ 100 на мъжете в историята няма нито един руснак, а в топ 100 на жените няма нито една рускиня. Всички знаем защо. Сега ни казват, че някаква жена, родена в Руската империя и живяла 70 години в СССР е най-възрастната в историята. Узбекистан пък е на 122-ро място в света по средна продължителност на живота - под средното за света и 33 места зад България. Много нелепа пропаганда на властите там.

    12:06 14.09.2025

  • 7 дядо Митьоо

    5 0 Отговор
    Забравил я господ....

    12:58 14.09.2025

  • 8 Деьба

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "А дали":

    Е кво ве да я беха натровили на 70 ли?

    15:01 14.09.2025