Дентален хигиенист посочи предимствата на електрическата четка за зъби

15 Септември, 2025 16:31 674 2

Електрическата четка за зъби премахва плаката по-ефективно от обикновената, твърди Никита Краснов

Дентален хигиенист посочи предимствата на електрическата четка за зъби - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Денталният хигиенист Никита Краснов отговори на въпроса дали си струва да се избере електрическа четка за зъби вместо обикновена. Той сложи край на този дебат в разговор с „Lenta.ru“.

Лекарят, позовавайки се на изследвания, заяви, че с правилната техника на миене на зъбите, електрическата четка за зъби премахва плаката по-ефективно от обикновената. Това не замества редовната грижа, но помага значително да се опрости.

„Едно от основните предимства на електрическата четка за зъби е постоянното качество на почистване. За разлика от обикновената четка за зъби, тя самостоятелно повтаря зададените движения с необходимата честота и амплитуда, така че по-добре премахва плаката на труднодостъпни места: между зъбите, по линията на венците и около ортодонтските конструкции“, обясни зъболекарят.

Освен това, според Краснов, много електрически четки за зъби имат вграден таймер и сензор за налягане, което помага да се поддържа препоръчителното време за миене и да се предотврати увреждане на венците. Това опростява ежедневната грижа за устната кухина, добави лекарят.


  • 1 Цвете

    ВЕНЕЛИНА, ТИ МАЙ ОБИЧАШ ДА ЧЕТЕШ " РУСКИ САЙТОВЕ " ??? ТОВА ГО ЗНАЕ ВСЯКО ХЛАПЕ, НО БЛАГОДАРЯ ТИ ЗА ИНФОТО. 🛝🎡🎢

    16:46 15.09.2025

