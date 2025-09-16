Новини
Любопитно »
Изучават възможна квантова природа на времето

Изучават възможна квантова природа на времето

16 Септември, 2025 11:38 820 11

  • учени-
  • квантова природа-
  • физика-
  • времето-
  • часовници-
  • king's college london-
  • kcl-
  • марк мичисън

Природата на времето остава един от най-противоречивите въпроси в теоретичната физика, отбелязват учените

Изучават възможна квантова природа на времето - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Физици от Европа и Съединените щати са разработили набор от уравнения, които позволяват използването на системи за отчитане на времето, базирани на класически, а не на квантови принципи, за изучаване на природата на времето и търсене на квантови явления, свързани с него, съобщи пресслужбата на King's College London (KCL).

„Времето е ключът към разгадаването на много от мистериите на квантовата физика, включително защо времето тече само напред, защо помним само миналото, но не и бъдещето, и към отговора на въпроса дали времето е разделено на неделими части - кванти, като енергийните кванти. Надяваме се, че ще получим отговори на много въпроси за природата на времето, като търсим границите на точността на „класическите“ часовници“, обясни старши научният сътрудник от KCL Марк Мичисън, чиито думи са цитирани от пресслужбата на университета.

Както отбелязват учените, природата на времето остава един от най-противоречивите въпроси в теоретичната физика. Тя е пряко свързана със съществуването на противоречия между теорията на относителността, която описва макрокосмоса, и квантовата механика, която описва свойствата на частиците. Според първата теория времето е неразделна част от Вселената, едно от нейните измерения, докато в квантовата механика времето е външна единица.

Подобни съображения принуждават учените да спорят за възможното влияние на квантовите процеси върху потока на времето, а също и да обсъждат дали то е непрекъснато или се състои от малки порции - „хронони“, подобно на енергийните кванти в света на частиците. Мичисън и колегите му са открили, че тези спорове могат да бъдат разрешени с помощта на часовник, който отброява времето, използвайки наблюдения на така наречените стохастични процеси на Марков.

Това е, което математиците наричат ​​вериги от случайни събития, чиято вероятност зависи само от предишната стъпка във веригата, пример за което е разбиването на вълните в брега или свиването на човешкото сърце. Изчисленията, проведени от учените, показват, че тези процеси могат да се използват за отчитане на времето, а максималната точност на тези „часовници“ може да се изчисли с помощта на строга математическа формула.

Това позволява да се търсят възможни проявления на квантовата природа на времето и Вселената, проследявайки потенциални отклонения в характера на работата на такива часовници и сравнявайки естеството на тяхното „тиктакане“ с това как атомните или оптичните часовници, които използват квантова механика в работата си, отброяват времето. По подобен начин, както отбелязват учените, може да се изследва и влиянието на различни квантови процеси върху работата на ензимите в клетките на тялото на хората и други живи същества.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6135

    5 2 Отговор
    Значи вземаме една несъществуваща абстракция и почваме да я изчисляваме.
    Ще напишем сума научни трудове и накрая ще признаем: "Нема такова животно!"

    Коментиран от #5

    11:44 16.09.2025

  • 2 Дориана

    2 1 Отговор
    Тъй като Земята има по- ниски вибрации при нея времето протича по- бавно. Обратно , Вселената е с много по- високи вибрации затова там времето се движи много по- бързо. За това всички събития, които са заложени за Земята на Астрално ниво пристигат на Земята след 14 дни.

    Коментиран от #3, #4

    11:46 16.09.2025

  • 3 6235

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Все пак тук се говори за теоретична физика, с не за "сериозна" астрология...

    11:55 16.09.2025

  • 4 освен това

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    А т.нар хронони, за които се говори, са с различна продължителност. Времето не тече с еднаква скорост. Вече го забелязах.

    11:55 16.09.2025

  • 5 Чух го

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "6135":

    Преди много години - около 15 по БНР съобщиха, че български учен, работещ по проект на АНРФ е направил фундаментално откритие, според което структурата на времето е материална и тя е квантова.
    Днес някой могат да се правят, че ще работят по едни проекти от хоито дълго време просто ще се хранят добре.

    12:00 16.09.2025

  • 6 Пич

    2 1 Отговор
    Много съм чел по въпроса в древни и мистични текстове , защото модерните нямат обяснение ! Какво мисля - времето не съществува , или поне не е естествено състояние ! Предполагам че е създадено специално за нас , за да ни държи в капана на бавното развитие , незнанието и смъртта! З" Боговете " ако има нещо като време ! То тече по друг начин. И Боговете също така не са безсмъртни , но така изглежда ! Кришна например живее три милиарда години !

    Коментиран от #11

    12:06 16.09.2025

  • 7 Доц. Иван Денев

    3 3 Отговор
    Всички тези "учени", са едни мързеливи безделници, които лъжат глупаците и така си осигуряват препитание до дълбоки старини!

    12:10 16.09.2025

  • 8 0001

    1 2 Отговор
    А знаете ли защо денонощието е 24 часа? Защо един час има 60 минути, а минутата 60 секунди?
    Я сега си представете, че един час има сто минути, една минута 100 секунди! Но без да се съобразявате със сегашното положение. Защо месеците имат средно 30 дни а не 24 например?
    Защо сме приели, че правия ъгъл е 90 градуса а не 100?
    За по-любопитните: нарисувайте си часовник с циферблат с 10 часа, със 100 минути и всяка минута със 100 секунди. Как е?
    Всичко е относително! Ние сме избрали репер и се водим по него, но той може да е различен!

    Коментиран от #9

    12:37 16.09.2025

  • 9 Нищо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "0001":

    Не сте избирали ! Това е мерната система на Анунаките на която сте научени ! Затова изглежда странно !

    12:47 16.09.2025

  • 10 Селянина с колелото

    0 1 Отговор
    "... защо времето тече само напред, защо помним само миналото ..."
    Нашето усещане е такова, че времето върви само напред, но не означава че това наистина е така.
    Най-малкото не знаем какво се случва с Времето когато се движим със скорост по-голяма от скоростта на Светлината.

    12:59 16.09.2025

  • 11 Не мога да се съглася с теб

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Времето не е капан, то е инструмент за управление на процесите. Веднъж видях вертикален поток от светещи частици и нещо като хронометър до него, който отчиташе секундите. После се събудих. Не знам какво беше, но беше уникално.

    13:16 16.09.2025