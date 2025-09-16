Изучават възможна квантова природа на времето

Физици от Европа и Съединените щати са разработили набор от уравнения, които позволяват използването на системи за отчитане на времето, базирани на класически, а не на квантови принципи, за изучаване на природата на времето и търсене на квантови явления, свързани с него, съобщи пресслужбата на King's College London (KCL).
„Времето е ключът към разгадаването на много от мистериите на квантовата физика, включително защо времето тече само напред, защо помним само миналото, но не и бъдещето, и към отговора на въпроса дали времето е разделено на неделими части - кванти, като енергийните кванти. Надяваме се, че ще получим отговори на много въпроси за природата на времето, като търсим границите на точността на „класическите“ часовници“, обясни старши научният сътрудник от KCL Марк Мичисън, чиито думи са цитирани от пресслужбата на университета.
Както отбелязват учените, природата на времето остава един от най-противоречивите въпроси в теоретичната физика. Тя е пряко свързана със съществуването на противоречия между теорията на относителността, която описва макрокосмоса, и квантовата механика, която описва свойствата на частиците. Според първата теория времето е неразделна част от Вселената, едно от нейните измерения, докато в квантовата механика времето е външна единица.
Подобни съображения принуждават учените да спорят за възможното влияние на квантовите процеси върху потока на времето, а също и да обсъждат дали то е непрекъснато или се състои от малки порции - „хронони“, подобно на енергийните кванти в света на частиците. Мичисън и колегите му са открили, че тези спорове могат да бъдат разрешени с помощта на часовник, който отброява времето, използвайки наблюдения на така наречените стохастични процеси на Марков.
Това е, което математиците наричат вериги от случайни събития, чиято вероятност зависи само от предишната стъпка във веригата, пример за което е разбиването на вълните в брега или свиването на човешкото сърце. Изчисленията, проведени от учените, показват, че тези процеси могат да се използват за отчитане на времето, а максималната точност на тези „часовници“ може да се изчисли с помощта на строга математическа формула.
Това позволява да се търсят възможни проявления на квантовата природа на времето и Вселената, проследявайки потенциални отклонения в характера на работата на такива часовници и сравнявайки естеството на тяхното „тиктакане“ с това как атомните или оптичните часовници, които използват квантова механика в работата си, отброяват времето. По подобен начин, както отбелязват учените, може да се изследва и влиянието на различни квантови процеси върху работата на ензимите в клетките на тялото на хората и други живи същества.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 6135
Ще напишем сума научни трудове и накрая ще признаем: "Нема такова животно!"
Коментиран от #5
11:44 16.09.2025
2 Дориана
Коментиран от #3, #4
11:46 16.09.2025
3 6235
До коментар #2 от "Дориана":Все пак тук се говори за теоретична физика, с не за "сериозна" астрология...
11:55 16.09.2025
4 освен това
До коментар #2 от "Дориана":А т.нар хронони, за които се говори, са с различна продължителност. Времето не тече с еднаква скорост. Вече го забелязах.
11:55 16.09.2025
5 Чух го
До коментар #1 от "6135":Преди много години - около 15 по БНР съобщиха, че български учен, работещ по проект на АНРФ е направил фундаментално откритие, според което структурата на времето е материална и тя е квантова.
Днес някой могат да се правят, че ще работят по едни проекти от хоито дълго време просто ще се хранят добре.
12:00 16.09.2025
6 Пич
Коментиран от #11
12:06 16.09.2025
7 Доц. Иван Денев
12:10 16.09.2025
8 0001
Я сега си представете, че един час има сто минути, една минута 100 секунди! Но без да се съобразявате със сегашното положение. Защо месеците имат средно 30 дни а не 24 например?
Защо сме приели, че правия ъгъл е 90 градуса а не 100?
За по-любопитните: нарисувайте си часовник с циферблат с 10 часа, със 100 минути и всяка минута със 100 секунди. Как е?
Всичко е относително! Ние сме избрали репер и се водим по него, но той може да е различен!
Коментиран от #9
12:37 16.09.2025
9 Нищо
До коментар #8 от "0001":Не сте избирали ! Това е мерната система на Анунаките на която сте научени ! Затова изглежда странно !
12:47 16.09.2025
10 Селянина с колелото
Нашето усещане е такова, че времето върви само напред, но не означава че това наистина е така.
Най-малкото не знаем какво се случва с Времето когато се движим със скорост по-голяма от скоростта на Светлината.
12:59 16.09.2025
11 Не мога да се съглася с теб
До коментар #6 от "Пич":Времето не е капан, то е инструмент за управление на процесите. Веднъж видях вертикален поток от светещи частици и нещо като хронометър до него, който отчиташе секундите. После се събудих. Не знам какво беше, но беше уникално.
13:16 16.09.2025