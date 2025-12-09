Новини
Учени: Повишената тревожност издава "презрял" мозък

9 Декември, 2025 14:46 698 1

Ускореното съзряване на хипокампуса може да е често срещан молекулярен механизъм, който е в основата на тревожни, депресивни и шизофренни разстройства

Учени: Повишената тревожност издава "презрял" мозък - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Учени от университета Фуджита в Токио са идентифицирали биологичен маркер за ускорено стареене на мозъка, който може да е свързан с тревожни разстройства. Резултатите от изследването са публикувани в списанието Neuropsychopharmacology.

Изследователите са анализирали генетични данни от 17 модела на мишки с различни невропсихиатрични разстройства и са открили феномен, наречен „хиперзрялост“ на хипокампуса, мозъчна област, отговорна за емоциите и паметта. В такива случаи невроните се развиват и стареят прекомерно бързо, което е съпроводено с повишено тревожно поведение и нарушена емоционална регулация.

Според водещия автор на изследването, Хидео Хагихара, ускореното съзряване на хипокампуса може да е често срещан молекулярен механизъм, който е в основата на тревожни, депресивни и шизофренни разстройства. Учените се надяват, че този маркер ще се превърне в нов диагностичен маркер и ще помогне за разработването на методи за превенция и лечение на психични заболявания, свързани с ранно влошаване на мозъка.


  • 1 Ми като е

    2 0 Отговор
    прозрял, откъснете го...

    14:48 09.12.2025