Една проста стъпка при прането може да намали сметките ви за ток

Пералнята е един от най-ценните уреди у дома - чисти дрехите почти сама, само с натискането на един бутон. Но много хора не използват пълния ѝ потенциал, защото програмите изглеждат объркващи. Затова повечето избират една и съща програма за всичко. Всъщност едно просто действие може да намали сметките за енергия, пише Daily Express, цитиран от Lifestyle.bg.

Специалистите съветват да се използва допълнителен цикъл на центрофуга преди сушене на дрехите в сушилнята. Когато мокрите дрехи се поставят директно, уредът работи много по-усилено. Вторичното центрофугиране премахва излишната вода и разплита дрехите, което позволява на сушилнята да работи по-бързо и по-ефективно. Така не само се пести енергия, но и се намалява износването на уредите.

Чести грешки при прането:

Пране на кърпи и спално бельо заедно

Тежките текстили абсорбират много вода и често надвишават препоръчителния товар. Това може да повреди барабана и лагерите на пералнята, а също така създава голяма топка, която удря вътрешните части на машината.

Претоварване на пералнята

Превишаването на капацитета натоварва двигателя и барабана, намалява ефективността на прането и увеличава риска от повреда.

Забравен филтър на сушилнята

Непочистването на филтъра за власинки ограничава въздушния поток, кара сушилнята да работи по-усилено и повишава риска от прегряване и пожар.

Редовното използване на центрофуга, правилното сортиране на дрехите и почистването на филтъра преди всяко сушене могат да спестят енергия, да удължат живота на уредите и да намалят риска от аварии. Понякога дори една проста промяна е достатъчна, за да превърне рутинното пране в по-икономично и безопасно преживяване.