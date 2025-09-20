Новини
Любопитно »
Една проста стъпка при прането може да намали сметките ви за ток

Една проста стъпка при прането може да намали сметките ви за ток

20 Септември, 2025 14:22 1 183 6

  • пералня-
  • сметките за ток

Експерти разкриват кои чести грешки с пералнята и сушилнята ни излизат най-скъпо

Една проста стъпка при прането може да намали сметките ви за ток - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пералнята е един от най-ценните уреди у дома - чисти дрехите почти сама, само с натискането на един бутон. Но много хора не използват пълния ѝ потенциал, защото програмите изглеждат объркващи. Затова повечето избират една и съща програма за всичко. Всъщност едно просто действие може да намали сметките за енергия, пише Daily Express, цитиран от Lifestyle.bg.

Специалистите съветват да се използва допълнителен цикъл на центрофуга преди сушене на дрехите в сушилнята. Когато мокрите дрехи се поставят директно, уредът работи много по-усилено. Вторичното центрофугиране премахва излишната вода и разплита дрехите, което позволява на сушилнята да работи по-бързо и по-ефективно. Така не само се пести енергия, но и се намалява износването на уредите.

Чести грешки при прането:

  • Пране на кърпи и спално бельо заедно
    Тежките текстили абсорбират много вода и често надвишават препоръчителния товар. Това може да повреди барабана и лагерите на пералнята, а също така създава голяма топка, която удря вътрешните части на машината.

  • Претоварване на пералнята
    Превишаването на капацитета натоварва двигателя и барабана, намалява ефективността на прането и увеличава риска от повреда.

  • Забравен филтър на сушилнята
    Непочистването на филтъра за власинки ограничава въздушния поток, кара сушилнята да работи по-усилено и повишава риска от прегряване и пожар.

Редовното използване на центрофуга, правилното сортиране на дрехите и почистването на филтъра преди всяко сушене могат да спестят енергия, да удължат живота на уредите и да намалят риска от аварии. Понякога дори една проста промяна е достатъчна, за да превърне рутинното пране в по-икономично и безопасно преживяване.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 куку

    1 0 Отговор
    Една роготурец; ........ .

    14:27 20.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Ще си купиш пералня за 2000лв. със сушиля и ще спестяваш по 2-3ст. на пране. Чудничко. Идиоти.

    Коментиран от #4

    14:31 20.09.2025

  • 3 Бендида

    6 0 Отговор
    Дърдорене на специалисти. :)))
    ,,да се използва допълнителен цикъл на центрофуга преди сушене на дрехите в сушилнята."....за да се спести енергия и износване на сушилнята. По тая логика, за центрофугата не се използва енергия,а пералнята не се амортизира.

    14:36 20.09.2025

  • 4 Аз пък

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    си купих пералня за 3 бона и пера на ръка за да не е чупя.Така пише в упътването.

    14:37 20.09.2025

  • 5 Пич

    3 0 Отговор
    Хванах му цаката на спестяването ! Слагам един шнорхел и се завирам в пералнята заедно с дрехите ! Хем пера , хем се къпя. Отначало ме болеше главата от центрофугирането , но после и там му хванах цаката ! Слагам две възглавници около главата и ефективността е пълна. Спестявате по 4,50 на всеки цикъл !

    14:48 20.09.2025

  • 6 Спестявате

    0 0 Отговор
    Като миете само члена. Няма да ви лапат целия я!

    15:11 20.09.2025