Тиктокърка сподели как да се отървем от лошата миризма в пералнята с две съставки (ВИДЕО)

Инфлуенсърката Кери Мари сподели необичаен, но лесен и достъпен начин да се отървете от неприятните миризми в пералнята си. Тя публикува видеото със съветите си в профила си в TikTok, която има 289 800 абонати.

В началото на видеото инфлуенсърката разряза лимон наполовина и нанесе паста за зъби върху резените. След това ги хвърли в празния барабан на пералнята и пусна интензивния цикъл на пране, който достига температура от 90 градуса по Целзий.

„След цикъла пералнята ви ще ухае свежо почти безплатно“, каза Мари, препоръчвайки този метод на всеки три седмици.

Абонатите бяха във възторг от препоръката на блогърката. „Бях шокирана колко чиста и лъскава беше пералнята ми след това“, „Опитах го и сега машината ми мирише като нова“, „Проработи!“, „Мирише невероятно!“, „Благодаря! Ще го пробвам“, коментираха те.