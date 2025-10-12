Новини
Любопитно »
Тиктокърка сподели как да се отървем от лошата миризма в пералнята с две съставки (ВИДЕО)

Тиктокърка сподели как да се отървем от лошата миризма в пералнята с две съставки (ВИДЕО)

12 Октомври, 2025 17:48 635 8

  • пералня-
  • барабан-
  • лоша миризма-
  • кухня-
  • тикток

Тя съветва последователите си да правят това на всеки три седмици

Тиктокърка сподели как да се отървем от лошата миризма в пералнята с две съставки (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Инфлуенсърката Кери Мари сподели необичаен, но лесен и достъпен начин да се отървете от неприятните миризми в пералнята си. Тя публикува видеото със съветите си в профила си в TikTok, която има 289 800 абонати.

В началото на видеото инфлуенсърката разряза лимон наполовина и нанесе паста за зъби върху резените. След това ги хвърли в празния барабан на пералнята и пусна интензивния цикъл на пране, който достига температура от 90 градуса по Целзий.

„След цикъла пералнята ви ще ухае свежо почти безплатно“, каза Мари, препоръчвайки този метод на всеки три седмици.

Абонатите бяха във възторг от препоръката на блогърката. „Бях шокирана колко чиста и лъскава беше пералнята ми след това“, „Опитах го и сега машината ми мирише като нова“, „Проработи!“, „Мирише невероятно!“, „Благодаря! Ще го пробвам“, коментираха те.

@kerriemariehome Does your washing machine smell? Use this quick hack - Toss lemon halves into your empty washer and run the washer on speed wash with very hot water. After the cycle is finished, you have a fresh smelling washer - and for very little cost. 🍋 #laundryhacks #cleaninghacksthatwork #cleaninghacks #laundrytips #cleaning #cleanwithme ♬ original sound - Kerrie Marie


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    4 1 Отговор
    Може и с WD40😅 тиктокъри иди0ти!

    18:01 12.10.2025

  • 2 филанкиши

    1 0 Отговор
    Отварям прозореца!

    18:04 12.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нито

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "мъко мисирска":

    Тъпотия, нито нимфомания лекува!

    18:14 12.10.2025

  • 5 бай Бай

    0 0 Отговор
    Много хубава човка.
    На снимката.

    18:22 12.10.2025

  • 6 Не ползвайте

    1 0 Отговор
    Течни препарати-затова мирише. Ползвайте ПРАХ за пране

    18:22 12.10.2025

  • 7 мъко мисирска

    1 0 Отговор
    Топла сперма на гладно лекува всичко

    18:26 12.10.2025

  • 8 Реклами на глупости

    0 0 Отговор
    Пълни глупости. Пастата за зъби е агресивна, прави петна. Най-ефикасна е содата бикарбонат, една супена лъжица освен препарата почиства и от миризми и от микози.

    18:28 12.10.2025