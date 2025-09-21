Новини
Поколението Z и стереотипите: Мързеливи ли са младите днес?

21 Септември, 2025 17:35 594 15

Историята показва, че критиките към младите винаги са съществували, а технологиите и възпитанието променят начина, по който те се справят с предизвикателствата

Поколението Z и стереотипите: Мързеливи ли са младите днес? - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

По-младите поколения често са обект на стереотипи, че са мързеливи, претенциозни или егоцентрични и това е така от векове. Но има ли нещо вярно в тези твърдения?

Често определяни като „неиздръжливи“, днешните младежи постоянно са подложени на критики: че са по-слаби, по-малко трудолюбиви или незаинтересовани от заобикалящата ги среда. Истината е, че хората се оплакват от „децата днес“ от десетилетия дори от хилядолетия, пише dir.bg.

Стари оплаквания в нова опаковка
„Тенденцията възрастните да омаловажават характера на младежта съществува от векове“, казва Питър О’Конър, професор по мениджмънт в института Куинсланд, Австралия. Проучвания показват, че хиляди вярват, че „младите днес“ нямат положителните качества на по-старите поколения.

Причината? Много по-възрастни проектират настоящото си „аз“ върху миналото си, създавайки илюзията, че днешната младеж е в упадък. Всъщност всеки период има своите специфики.

Поколението Z и удобният свят
Новите технологии изцяло промениха навиците на Поколението Z. Младите искат всичко да бъде „лесно“, достъпно с едно кликване. Те живеят във време, когато почти всеки проблем може да бъде решен срещу заплащане от почистване на колата до смяна на крушка. Често предпочитат да наемат някого, вместо да се занимават сами.

Проучване на компанията Halfords сред 2000 души показва, че младежите между 18 и 27 години са най-склонни да плащат на професионалист за прости задачи у дома или по колата. Един на всеки пет не знае какво е гаечен ключ, а почти една четвърт смятат качването по стълба за „твърде опасно“. По-малко от две трети казват, че биха почистили колата си сами, докато останалите признават, че или ще помолят родителите си, или ще наемат човек. Всеки пети би платил за смяна на крушка.

„Способността да се извършват основни, практични задачи се губи сред по-младите поколения“, коментира пред Daily Mail Анди Търбфийлд от Halfords. „Много хора дори се колебаят да се заемат с най-прости неща.“

Виновни ли са родителите?
Това поколение е продукт на средата, създадена от техните родители - Поколението X (45–60-годишните). Тези майки и бащи, белязани в детството си от разводи и чести грижи, са се постарали децата им да не преживяват същото. Те искали да им спестят трудностите, които самите те са понесли.

Хората от Поколението X израснаха във времена, когато се смяташе за нормално да стажуваш дълго и почти без пари, да се бориш със зъби и нокти за всяко работно място и да прикриваш слабостите си. За децата им светът изглежда различно.

Лошо ли е, че на Джeнзи им е по-лесно?
Поколението Z изглежда по-мързеливо, защото делегира задачи и търси най-лесното решение. Но това е естествен резултат от технологиите и възпитанието. Те са израснали с идеята, че винаги има алтернатива често срещу пари.

И може би в това няма нищо лошо. Вместо да губят време в битови задачи, младите хора пренасочват енергията си към сфери, в които се чувстват компетентни.

В крайна сметка Поколението Z е в уникална позиция: то разполага с удобствата, за които по-старите поколения не можеха да мечтаят, и същевременно се изправя пред предизвикателства, непознати за тях.


  • 1 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Пак психология за идиоти ,да приемем че поколението Z е мързеливо ,което се използва от руската армия ,а поколението джендър е печелившо

    17:38 21.09.2025

  • 2 родител

    6 0 Отговор
    Поколение Z не стават за нищо . Мързеливци и мрънкащи егоист са !!

    17:39 21.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Николова , София

    4 0 Отговор
    По скоро живеят в капсу.лата на мечтите за мара.тонки,тениски,коли, боткс .... В тази ка.псула дори и да не работиш и нямаш пари можеш и да не ядеш с дни ...и аз съм минавала през такива кап.сули ,но през 80-90 ..не е новост ,но вече е начин на живот.

    17:41 21.09.2025

  • 5 Да сте ги видяли да вършат

    5 0 Отговор
    Нещо друго освен да ядат да пият и да се снимат ,ако бяха мързеливи може би и това нямаше да правят

    17:41 21.09.2025

  • 6 Лекар

    4 0 Отговор
    Джендъризирани са чрез естрогените в храната и пластмасите, които убиват тестостерона

    17:42 21.09.2025

  • 7 Въобще

    5 0 Отговор
    Не са мързеливи. Мацетата като ме заплющят минават през всички порно жанрове.

    17:42 21.09.2025

  • 8 Някакво съчетание

    3 0 Отговор
    между самовлюбеност мързел мания за величие и отчаяно възприятие че само чрез компютър можеш да постигнеш всичко. През няколко години от моя живот може би около две-три имах контакти с ,, компютърни спецове ,, които точно през този период се кодираха като най най. Срещите ни завършваха с твърдо учтива ,, молба ,, от моя страна да напуснат веднага и те го правеха без да ме питат даже защо.
    Между тези ,, умни ,,момчета имаше и мои роднини.
    Повечето от тях бяха дошли със съветници и ментори които се опитваха да ги убедят че това което им предлагам е правилното решение но те бяха явно прекалено тъпи за да го разберат.
    Това което постигнах е в моя полза А те....

    17:45 21.09.2025

  • 9 Спецназ

    7 0 Отговор
    Поколението Z са децата на поколението тъпаци-смотаняци от прехода,

    научени самите те да не работят от поколението на бащите на тъпаците,

    които започнаха разграбването на Държавата.преди над 30 години. ФАКТ!

    17:47 21.09.2025

  • 10 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Разлигавени от родителите си

    17:48 21.09.2025

  • 11 Българин

    3 0 Отговор
    Шайка глобалистки безродници по еврейски модел

    17:49 21.09.2025

  • 12 Определение

    4 0 Отговор
    Прогресивно оглупяващи

    17:51 21.09.2025

  • 13 Програмист

    3 1 Отговор
    Гербавите синковци джигити, моторджии и тротинетки

    17:51 21.09.2025

  • 14 Опааа

    3 0 Отговор
    Мързеливи…УЖАСНО МЪРЗЕЛИВИ! И УЖАСНО НЕГРАМОТНИ!

    17:56 21.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.