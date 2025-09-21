Поколението Z и стереотипите: Мързеливи ли са младите днес?

По-младите поколения често са обект на стереотипи, че са мързеливи, претенциозни или егоцентрични и това е така от векове. Но има ли нещо вярно в тези твърдения?

Често определяни като „неиздръжливи“, днешните младежи постоянно са подложени на критики: че са по-слаби, по-малко трудолюбиви или незаинтересовани от заобикалящата ги среда. Истината е, че хората се оплакват от „децата днес“ от десетилетия дори от хилядолетия, пише dir.bg.

Стари оплаквания в нова опаковка

„Тенденцията възрастните да омаловажават характера на младежта съществува от векове“, казва Питър О’Конър, професор по мениджмънт в института Куинсланд, Австралия. Проучвания показват, че хиляди вярват, че „младите днес“ нямат положителните качества на по-старите поколения.

Причината? Много по-възрастни проектират настоящото си „аз“ върху миналото си, създавайки илюзията, че днешната младеж е в упадък. Всъщност всеки период има своите специфики.

Поколението Z и удобният свят

Новите технологии изцяло промениха навиците на Поколението Z. Младите искат всичко да бъде „лесно“, достъпно с едно кликване. Те живеят във време, когато почти всеки проблем може да бъде решен срещу заплащане от почистване на колата до смяна на крушка. Често предпочитат да наемат някого, вместо да се занимават сами.

Проучване на компанията Halfords сред 2000 души показва, че младежите между 18 и 27 години са най-склонни да плащат на професионалист за прости задачи у дома или по колата. Един на всеки пет не знае какво е гаечен ключ, а почти една четвърт смятат качването по стълба за „твърде опасно“. По-малко от две трети казват, че биха почистили колата си сами, докато останалите признават, че или ще помолят родителите си, или ще наемат човек. Всеки пети би платил за смяна на крушка.

„Способността да се извършват основни, практични задачи се губи сред по-младите поколения“, коментира пред Daily Mail Анди Търбфийлд от Halfords. „Много хора дори се колебаят да се заемат с най-прости неща.“

Виновни ли са родителите?

Това поколение е продукт на средата, създадена от техните родители - Поколението X (45–60-годишните). Тези майки и бащи, белязани в детството си от разводи и чести грижи, са се постарали децата им да не преживяват същото. Те искали да им спестят трудностите, които самите те са понесли.

Хората от Поколението X израснаха във времена, когато се смяташе за нормално да стажуваш дълго и почти без пари, да се бориш със зъби и нокти за всяко работно място и да прикриваш слабостите си. За децата им светът изглежда различно.

Лошо ли е, че на Джeнзи им е по-лесно?

Поколението Z изглежда по-мързеливо, защото делегира задачи и търси най-лесното решение. Но това е естествен резултат от технологиите и възпитанието. Те са израснали с идеята, че винаги има алтернатива често срещу пари.

И може би в това няма нищо лошо. Вместо да губят време в битови задачи, младите хора пренасочват енергията си към сфери, в които се чувстват компетентни.

В крайна сметка Поколението Z е в уникална позиция: то разполага с удобствата, за които по-старите поколения не можеха да мечтаят, и същевременно се изправя пред предизвикателства, непознати за тях.