Психолог посочи начини за справяне с прокрастинацията

22 Септември, 2025 09:05, обновена 22 Септември, 2025 09:14 984 10

  • прокрастинация-
  • бърнаут-
  • перфекционизъм

Стремежът да се прави всичко перфектно и страхът от провал и критика често ни парализират, заяви Оливия Кос

Психолог посочи начини за справяне с прокрастинацията - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отлагането и самосаботажът са начинът, по който мозъкът ни бяга от тревожността и отговорността, според бизнес психолога и докторант Оливия Кос. В интервю за Lenta.ru тя очерта причините за тези състояния и начините за справяне с тях.

Прокрастинацията е психологически феномен на постоянно отлагане на важни задачи за по-късно, въпреки че човек осъзнава негативните последици от това забавяне.

Според експерта желанието да се прави всичко перфектно често парализира. Тя посъветва перфекционистите да използват метода „45 минути, точка“. „Задайте таймер и направете точно толкова, колкото можете. След това спрете. Кажете си: „Стига толкова.“ Това тренира способността да приемате резултата и да продължавате напред“, сподели психологът.

Друга причина за отлагането, посочи Кос, е страхът от мащаба. Например, хората се чувстват претоварени, когато обмислят да започнат бизнес, да купят апартамент, да сменят кариерата си или да имат дете, чудейки се откъде да започнат, как да управляват всичко това и дали имат достатъчно сили. В такива случаи интервюираната препоръча да се използва методът „Стълбище“. За да направите това, разделете целта на малки стъпки.

„Първо, намерете някой, който вече е стартирал бизнес, подобен на този, който планирате, и проучете неговия опит. След това, може да се пробвате в подобен бизнес, за да разберете спецификата на процеса отвътре. После започнете да създавате бизнес план. И с ясно разбиране за това колко ресурси са ви необходими, спестете за стартиране на бизнеса. Предприемането на ясни стъпки постепенно намалява тревожността и ви дава енергия да продължите напред“, каза експертът.

Страхът от провал и нежеланието да се изправим пред критика също могат да доведат до парализа, отбеляза психологът. За да преодолеете негативните мисли, тя препоръча използването на метода „Чернова за вътрешни лица“, а именно показване на междинни версии на приятели или колеги, които ще ви подкрепят. Това ще намали тревожността и ще ви позволи да завършите проекта с по-голяма увереност, смята Кос.

Перспективата за успех може да бъде и обезсърчителна, тъй като носи страх и очаквания за непосилна отговорност, отбеляза специалистът. „Методът „Защо верига“ е полезен тук. Запитайте се: „Защо отлагам?“ Отговорете си. След това отново попитайте: „Защо?“ Повтаряйте, докато не намерите важния за вас отговор. Обикновено пет „Защо“ са достатъчни, за да разкриете истинската причина“, обясни тя.

Понякога отлагането е причинено от просто прегаряне и умора. Вместо да се самообвинявате, че сте непродуктивни, психологът препоръчва да използвате метода „Прозорец на ресурсите“: направете си почивка за сън, разходка или промяна на дейността.

„Кратката почивка възстановява фокуса и енергията ви. Отлагането не е свързано с мързел, а със защитен механизъм. Но всяка защита има заобиколно решение. Започнете с малко. Пет минути работа често се превръщат в час продуктивност. Ключът е да направите първата стъпка“, заключи тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Ваах...... това го казах десет пъти , седем от тях - погрешно !

    09:16 22.09.2025

  • 2 1488

    2 1 Отговор
    с прокрастинацията ясно, а с простокировщината ??

    09:22 22.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Глупости.

    09:24 22.09.2025

  • 4 мьрсулана

    1 1 Отговор
    западни болести
    в русия що нема прокрастинация

    09:26 22.09.2025

  • 5 Вижте какъв термин измислили за глу

    3 1 Отговор
    Мозъкът ви отлага само ненужни задачи, набутани ви там от потока на либералната медийна клоака. Подсъзнателното ви защитава от пориви за ненужна дейност, като например - да си сменя пола, да купя крипто, да ходя на безцелна екскурзия, да тегля кредит за апартамент, да кача детето на парашут, да карам тротинетка, да работя повече, да стана инфлиенсър или лансер и други такива ненужни задачи. Подсъзнанието ви знае, че това е ненужно и не го прави. „Прокрустово ложе“ означава изкуствена мярка или рамка, към която нещо се нагажда насилствено и безсмислено.

    09:37 22.09.2025

  • 6 Логика

    1 0 Отговор
    Прокрастинация? Популяризиране на думи. Когато съществуват интерес и отговорност, няма отлагане.

    09:38 22.09.2025

  • 7 БеГемот

    2 1 Отговор
    А през комунизъма нямаше таквиз хора да ни натоварват още повече с глупости.,...

    09:42 22.09.2025

  • 8 Тагарев

    5 1 Отговор
    Как да спра да отлагам заминаването си за Украйна с мешка и пушка? Започнете с нещо малко, излезте няколко пъти по телевизията да обявите намерението си, купете туристическа манерка и намерете кубинките в мазето, намажете ги с черна вакса на балкона, наберете и занесете горски цветя на украинската посланичка, на сутринта вземете бележка, че сте от нашите, проучете разписанието на влаковете за Киев... следват още стъпки...

    09:58 22.09.2025

  • 9 Здрасти

    2 0 Отговор
    Да каже как да се справим с парлапанството и некъдърността. Не да ми бори перфектността, защото точно тя ни приближава до божественото.

    10:03 22.09.2025

  • 10 Поръсен с джоджен

    0 0 Отговор
    Справете се със прокрастинацията, като отидете да проверите какво подяволите означава думата "прокрастинация" и кой Български писател я е измислил.

    10:27 22.09.2025