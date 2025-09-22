Разкриха ли как баба Ванга е получила пророческата си дарба?

Най-голямата мистерия за Ванга беше разгадана. В новата си книга писателят Валентин Сидиров представя неизвестни досега факти за изследвания, проведени от руски специалисти върху феномена Ванга.
Според академик Юрий Негрибецкий дарбата на прочутата българска пророчица се дължала на необикновен феномен – своеобразен „сонар“ в главата ѝ. Именно той ѝ давал възможност да „надниква“ в бъдещето. Учените посочват, че този сонар е разположен там, където езотеричната литература описва третото око – центърът на интуицията и свръхсетивното възприятие, пише Телеграф.
Разкритията хвърлят нова светлина върху мистичните способности на Ванга и отново поставят въпроса за границата между науката и необяснимото.
Всъщност руските учени установили, че на това място Ванга е имала биологично образувание, което нормалният човек няма. Дали този сонар или трето око може да се развие при всеки човек и как се постига това, за учените все още е голяма загадка. Негрибецкий е успял да разгадае и тайната на бучката захар.
Неговата теория е, че самите кристалчета на захарта имат такава структура, която може да поеме енергия и да запише информация. Не случайно Ванга е карала посетителите да преспят върху бучка захар, преди да отидат при нея.
Академикът твърди, че някак си с помощта на този сонар Ванга извличала информацията от кристала на захарта под формата на енергия и разчитала всичко в ума си, пише bgdnes.bg. За да стане това, третото око на човек трябва да бъде напълно развито, както било при пророчицата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
11:19 22.09.2025
2 Чакащ
Коментиран от #5, #8
11:19 22.09.2025
3 Дориана
Коментиран от #9
11:21 22.09.2025
4 Чакащ
До коментар #1 от "честен ционист":😂😂😂😂😂😂😂
11:21 22.09.2025
5 честен ционист
До коментар #2 от "Чакащ":Ванга е родена в Струмица, а не в Попица.
11:24 22.09.2025
6 Пророк
11:25 22.09.2025
7 Оня с рикията
11:28 22.09.2025
8 всъщност
До коментар #2 от "Чакащ":1911 сме още в Отоманската империя. Що ли?
11:31 22.09.2025
9 хо хо
До коментар #3 от "Дориана":Баба ти Ванга няма НИТО ЕДНО пророчество за ЕС.
Всички измишльотини слагащи думи в устата и се появяват след смъртта и. Аре спрете се да се гаврите с нея.
11:33 22.09.2025
10 ти да видиш
11:43 22.09.2025
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:46 22.09.2025
12 Идън
12:12 22.09.2025
13 Дада
12:19 22.09.2025
14 Хипотетично
Този нов , наистина неизвестен и несъществуващ до вчера , обявен като "факт" е поредния рекламен съчинен авторски трик. Оставете паметта на добронамерената жена на мира. Тя вече няма с какво да помогне!
12:20 22.09.2025