Разкриха ли как баба Ванга е получила пророческата си дарба?

Разкриха ли как баба Ванга е получила пророческата си дарба?

22 Септември, 2025

  • баба ванга-
  • ванга-
  • дарба-
  • пророчество-
  • изследване-
  • русия

Руски специалисти са изследвали как Ванга е започнала да вижда бъдещето

Разкриха ли как баба Ванга е получила пророческата си дарба? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-голямата мистерия за Ванга беше разгадана. В новата си книга писателят Валентин Сидиров представя неизвестни досега факти за изследвания, проведени от руски специалисти върху феномена Ванга.

Според академик Юрий Негрибецкий дарбата на прочутата българска пророчица се дължала на необикновен феномен – своеобразен „сонар“ в главата ѝ. Именно той ѝ давал възможност да „надниква“ в бъдещето. Учените посочват, че този сонар е разположен там, където езотеричната литература описва третото око – центърът на интуицията и свръхсетивното възприятие, пише Телеграф.

Разкритията хвърлят нова светлина върху мистичните способности на Ванга и отново поставят въпроса за границата между науката и необяснимото.

Всъщност руските учени установили, че на това място Ванга е имала биологично образувание, което нормалният човек няма. Дали този сонар или трето око може да се развие при всеки човек и как се постига това, за учените все още е голяма загадка. Негрибецкий е успял да разгадае и тайната на бучката захар.

Неговата теория е, че самите кристалчета на захарта имат такава структура, която може да поеме енергия и да запише информация. Не случайно Ванга е карала посетителите да преспят върху бучка захар, преди да отидат при нея.

Академикът твърди, че някак си с помощта на този сонар Ванга извличала информацията от кристала на захарта под формата на енергия и разчитала всичко в ума си, пише bgdnes.bg. За да стане това, третото око на човек трябва да бъде напълно развито, както било при пророчицата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    10 8 Отговор
    Всички дарби започват ул. Большая Лубянка, 2 - Москва

    Коментиран от #4

    11:19 22.09.2025

  • 2 Чакащ

    6 3 Отговор
    Чакам сега плюещия да спомене че баба Ванга е била македонка. Няма начин да пропусне

    Коментиран от #5, #8

    11:19 22.09.2025

  • 3 Дориана

    7 8 Отговор
    А, нашите и европейските политици вслушаха ли се в пророчеството на баба Ванка,, която също предупреждава, че ЕС се разпада и Европа ще бъде унищожена точно както се подреждат събитията в тази посока и че водата в България ще се търси като златото. Така, че Борисов и Пеевски ще трябва да понесат цялата отговорност за случващото се в България , а то не работи за Хората.

    Коментиран от #9

    11:21 22.09.2025

  • 4 Чакащ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    😂😂😂😂😂😂😂

    11:21 22.09.2025

  • 5 честен ционист

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Чакащ":

    Ванга е родена в Струмица, а не в Попица.

    11:24 22.09.2025

  • 6 Пророк

    4 7 Отговор
    Дарбата за виждания в бъдещето на демократите от Америка за България идва от дейт центъра на сащ където има много развит изкуствен интелект. Това не е тайна за умни хора. Демократите са най големите мошенници

    11:25 22.09.2025

  • 7 Оня с рикията

    4 0 Отговор
    А аз мога да отворя на автора седмата чакра...

    11:28 22.09.2025

  • 8 всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чакащ":

    1911 сме още в Отоманската империя. Що ли?

    11:31 22.09.2025

  • 9 хо хо

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Баба ти Ванга няма НИТО ЕДНО пророчество за ЕС.
    Всички измишльотини слагащи думи в устата и се появяват след смъртта и. Аре спрете се да се гаврите с нея.

    11:33 22.09.2025

  • 10 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Маро, тъпа Маро, сваляй очилата и отивай в кабинета на Милен, чака те да му ду хаш

    11:43 22.09.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    И аз имам трето око, ама се намира по надолу.Прогнозирам че България винаги ще тъне в мизерия и ще е управлявана от пак такива мизерници

    11:46 22.09.2025

  • 12 Идън

    1 0 Отговор
    Ако наистина е имала такова ,, образувание,,- то би изключило за гадаене всякакви допълнителни неща като бучка захар- дрехи- конци и др.Оставете жената да почива в мир.Не е дадено на никой човек да знае какво ще се случи в бъдещето- той не е господар на следващия си миг.

    12:12 22.09.2025

  • 13 Дада

    0 0 Отговор
    Аз пък имам трети крак,с него поря жените на руските учени(докато изследват трети очи)🤣

    12:19 22.09.2025

  • 14 Хипотетично

    1 0 Отговор
    💲Всъщност руските учени установили, че на това място Ванга е имала биологично образувание, което нормалният човек няма.💲
    Този нов , наистина неизвестен и несъществуващ до вчера , обявен като "факт" е поредния рекламен съчинен авторски трик. Оставете паметта на добронамерената жена на мира. Тя вече няма с какво да помогне!

    12:20 22.09.2025