Гигантски рядък 228-каратов диамант бе открит в Русия (СНИМКИ)

В руската Архангелска област е открит необработен диамант с тегло 228 карата – една от най-значимите находки в региона през последните години. Кристалът, с размери 50,5 × 30,6 × 18,6 милиметра, е изваден от находище в северната част на страната, съобщават руски медии, позовавайки се на представители на миннодобивното предприятие.

След лабораторен анализ специалистите установяват, че камъкът принадлежи към изключително рядка категория диаманти с минимално съдържание на азот. Подобни кристали представляват под един процент от всички естествени диаманти, което значително повишава научната и пазарната им стойност. Според ръководството на компанията това е 52-ият „уникален“ кристал, открит от началото на разработването на находището.

Архангелската област е сред ключовите центрове на руската диамантодобивна индустрия, наред с Якутия. Русия традиционно заема водещо място в световното производство на сурови диаманти, като през последните години секторът е подложен на засилено международно внимание и регулаторен контрол във връзка със санкционни режими и проследимост на произхода на скъпоценните камъни.

Откритието идва по-малко от година след като в същото находище беше изваден още по-голям кристал с тегло 340 карата. Серията от находки потвърждава геоложкия потенциал на региона и подчертава значението му за глобалния пазар на диаманти.

Експерти отбелязват, че диамантите с ниско съдържание на азот – често класифицирани като тип IIa – се отличават с изключителна чистота и прозрачност и се използват както в бижутерийната индустрия, така и в научни и високотехнологични приложения. Предстои оценка на качеството и потенциалната пазарна стойност на новооткрития кристал, която ще определи дали той ще бъде предложен на търг или ще бъде обработен за изработване на висок клас бижута.