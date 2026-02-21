Новини
Гигантски рядък 228-каратов диамант бе открит в Русия (СНИМКИ)

21 Февруари, 2026 16:56 837 11

  • диамант-
  • карат-
  • русия-
  • архангелска област-
  • откритие

Диамантът е от рядка категория с минимално съдържание на азот

Гигантски рядък 228-каратов диамант бе открит в Русия (СНИМКИ) - 1
Снимка: Х
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В руската Архангелска област е открит необработен диамант с тегло 228 карата – една от най-значимите находки в региона през последните години. Кристалът, с размери 50,5 × 30,6 × 18,6 милиметра, е изваден от находище в северната част на страната, съобщават руски медии, позовавайки се на представители на миннодобивното предприятие.

След лабораторен анализ специалистите установяват, че камъкът принадлежи към изключително рядка категория диаманти с минимално съдържание на азот. Подобни кристали представляват под един процент от всички естествени диаманти, което значително повишава научната и пазарната им стойност. Според ръководството на компанията това е 52-ият „уникален“ кристал, открит от началото на разработването на находището.

Архангелската област е сред ключовите центрове на руската диамантодобивна индустрия, наред с Якутия. Русия традиционно заема водещо място в световното производство на сурови диаманти, като през последните години секторът е подложен на засилено международно внимание и регулаторен контрол във връзка със санкционни режими и проследимост на произхода на скъпоценните камъни.

Откритието идва по-малко от година след като в същото находище беше изваден още по-голям кристал с тегло 340 карата. Серията от находки потвърждава геоложкия потенциал на региона и подчертава значението му за глобалния пазар на диаманти.

Експерти отбелязват, че диамантите с ниско съдържание на азот – често класифицирани като тип IIa – се отличават с изключителна чистота и прозрачност и се използват както в бижутерийната индустрия, така и в научни и високотехнологични приложения. Предстои оценка на качеството и потенциалната пазарна стойност на новооткрития кристал, която ще определи дали той ще бъде предложен на търг или ще бъде обработен за изработване на висок клас бижута.


