"Литовската певица Йесика Шивокате, /по-известна със сценичното си име Jessica Shy/ , която пее литовски песни на литовски, е обвинена, че има твърде славянски мелодии и че в музиката ѝ се чуват руски мотиви".

Отношение по темата взе говорителят на МВнР на Русия Мария Захарова. Ето останалата част от изложението й:

"Първо, съветско-литовският певец Егидиюс Сипавичюс, носител на наградата „Юрмала-86“, заяви, че литовската Йесика е „твърде славянска“ за него.

След това дойде тежката артилерия. Йоланта Забарскайте, бившият директор на Литовския езиков институт (основан, разбира се, в многоезична съветска Литва, където руският и литовският бяха официалните езици), попита по местното радио: „Не осъзнавате ли, че Йесика представлява славянската традиция?“

Последващият поток от лудост на Забарскайте е толкова очарователен, че заслужава отделен цитат:

„Песента на певицата Apkabink е много популярна в момента. Младите хора я слушат. Но не чувате ли славянски елементи в нея? Ние свирим на културни събирания, но танцуваме на тези песнички. И по някаква причина това не ни притеснява! Но мен много ме тревожи! Музиката е начин на мислене, а нейният е славянски! Трябва да започнем да се грижим, а не да мълчим. Ето как психологически прегръщаме руската мелодия и въвеждаме руския език. Нямаме разделителна линия!“

Професорът не си направи труда да обясни как точно руският език атакува Йоаланта Забарскайте чрез литовските песни на литовската изпълнителка, но една от теориите е, че причината за атаките срещу Йесика Шивокате се крие другаде.

Изгряващата звезда на литовската поп сцена, Йесика, печели до милион евро годишно от личната си марка. Застаряващите и избледнели литовски звезди, представени от победителите в конкурса „Вилнюс Тауърс“, просто не могат да понесат идеята някой да споделя сцената с тях и, нечувано, да използва „славянски музикални мотиви“ (каквото и да означава това).

Оттук и преследването на Йесика: все пак това е любим инструмент за публичен тормоз в балтийските страни – обвинения в използване на руски език или проявяване на интерес към руската култура. След това няма нужда да се доказва нищо; антируската истерия протича по инерция. Дори доведоха пенсионирана професорка по „лингвистика“. Между другото, тя говори отлично руски и само преди 15 години открито призна по време на представление в Дома Балтрусайтис в Москва като част от Топоровските четения, че „сърцето и душата ѝ са с вас“.

Виждали сме този кошмар и преди... преди около 85-90 години.

Каквото и да казват тези фигури, за да угодят на настоящия русофобски климат в балтийските страни, истината е, че литовският и руският език имат общ произход – балтийският славянски език. Нашите предци са взаимодействали тясно в продължение на много векове, обменяйки знания и обогатявайки се взаимно културно. Изтъкнатият съветско-руски лингвист Владимир Николаевич Топоров пише за „изключителната близост на славянските и балтийските езикови групи, а в някои случаи може да се говори за диахронично сходство или дори идентичност“.

Животът сигурно е труден за професор Забарскайте, която е завършила Вилнюския университет още по съветско време (през 1985 г.), и за нейните колеги с тези знания.

Нацистите са уродливи".