В Литва обвиниха изгряваща музикална звезда в "използване на руски мотиви"

В Литва обвиниха изгряваща музикална звезда в "използване на руски мотиви"

8 Февруари, 2026 18:27

Очарователен поток от лудост пристига от съседите, коментира говорителят на МВнР на Русия Мария Захарова

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Литовската певица Йесика Шивокате, /по-известна със сценичното си име Jessica Shy/ , която пее литовски песни на литовски, е обвинена, че има твърде славянски мелодии и че в музиката ѝ се чуват руски мотиви".

Отношение по темата взе говорителят на МВнР на Русия Мария Захарова. Ето останалата част от изложението й:

"Първо, съветско-литовският певец Егидиюс Сипавичюс, носител на наградата „Юрмала-86“, заяви, че литовската Йесика е „твърде славянска“ за него.

След това дойде тежката артилерия. Йоланта Забарскайте, бившият директор на Литовския езиков институт (основан, разбира се, в многоезична съветска Литва, където руският и литовският бяха официалните езици), попита по местното радио: „Не осъзнавате ли, че Йесика представлява славянската традиция?“

Последващият поток от лудост на Забарскайте е толкова очарователен, че заслужава отделен цитат:

„Песента на певицата Apkabink е много популярна в момента. Младите хора я слушат. Но не чувате ли славянски елементи в нея? Ние свирим на културни събирания, но танцуваме на тези песнички. И по някаква причина това не ни притеснява! Но мен много ме тревожи! Музиката е начин на мислене, а нейният е славянски! Трябва да започнем да се грижим, а не да мълчим. Ето как психологически прегръщаме руската мелодия и въвеждаме руския език. Нямаме разделителна линия!“

Професорът не си направи труда да обясни как точно руският език атакува Йоаланта Забарскайте чрез литовските песни на литовската изпълнителка, но една от теориите е, че причината за атаките срещу Йесика Шивокате се крие другаде.

Изгряващата звезда на литовската поп сцена, Йесика, печели до милион евро годишно от личната си марка. Застаряващите и избледнели литовски звезди, представени от победителите в конкурса „Вилнюс Тауърс“, просто не могат да понесат идеята някой да споделя сцената с тях и, нечувано, да използва „славянски музикални мотиви“ (каквото и да означава това).

Оттук и преследването на Йесика: все пак това е любим инструмент за публичен тормоз в балтийските страни – обвинения в използване на руски език или проявяване на интерес към руската култура. След това няма нужда да се доказва нищо; антируската истерия протича по инерция. Дори доведоха пенсионирана професорка по „лингвистика“. Между другото, тя говори отлично руски и само преди 15 години открито призна по време на представление в Дома Балтрусайтис в Москва като част от Топоровските четения, че „сърцето и душата ѝ са с вас“.

Виждали сме този кошмар и преди... преди около 85-90 години.

Каквото и да казват тези фигури, за да угодят на настоящия русофобски климат в балтийските страни, истината е, че литовският и руският език имат общ произход – балтийският славянски език. Нашите предци са взаимодействали тясно в продължение на много векове, обменяйки знания и обогатявайки се взаимно културно. Изтъкнатият съветско-руски лингвист Владимир Николаевич Топоров пише за „изключителната близост на славянските и балтийските езикови групи, а в някои случаи може да се говори за диахронично сходство или дори идентичност“.

Животът сигурно е труден за професор Забарскайте, която е завършила Вилнюския университет още по съветско време (през 1985 г.), и за нейните колеги с тези знания.

Нацистите са уродливи".


Литва
  • 2 хаха

    0 27 Отговор
    Бой, стригане и депортиране!

    Коментиран от #40

    18:46 08.02.2026

  • 3 Евролиберасти

    45 0 Отговор
    в действие...

    18:47 08.02.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    55 2 Отговор
    Нещата вървят към много див фашизъм!
    Скоро вашата любима европа ще си покаже рогата (те и сега са видими)! и ще се изненадате, че концлагерите не са само за "друговерците" а предимно за вас!

    18:56 08.02.2026

  • 9 Цензура

    42 3 Отговор
    Крайно време е миниатюрните балтийски държавици отново да станат част от Русия, а литовските нацисти да бъдат командировани до живот в Колима, заедно със своите естонски и латвийски колеги !!! Никаква милост за такива !!!

    Коментиран от #11, #14

    19:02 08.02.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    38 2 Отговор
    Това „славянски музикални мотиви“ е твърде откаччено даже и за балтийската мишка Литва...

    19:10 08.02.2026

  • 11 Сандо

    34 4 Отговор

    До коментар #9 от "Цензура":

    Всъщност крайно време е руснаците да извадят документите,с които Петър Първи е закупил тамошните земи и да ги върнат на законните им собственици.Още повече,че са платени много сериозни суми,дори и по сегашните стандарти.

    19:18 08.02.2026

  • 12 Дзак

    26 0 Отговор
    Публичния тормоз е широко разпространен и в България!

    19:20 08.02.2026

  • 13 Софиянец

    35 2 Отговор
    Литовските фашисти ще им дохде реда, аман от комплексари живеещи в държави плюмки!

    Коментиран от #24

    19:20 08.02.2026

  • 14 Соваж бейби

    23 1 Отговор

    До коментар #9 от "Цензура":

    Много са мазни и Литва и Украйна има едни Джорджия се правят на интересни некви грузинци ли се водиха спомням си че бяха много изостанали .Добре че беше Русия да ги научи на език че да ги разбира половината свят ,руския го знаят в много държави и да видят свят че и да ги уважават като се представи за руснак , при запознанство и за пред хора повечето казва че е са руснаци имам такива случии в училище с родители .После когато стана войната с Украйна се издадоха от кои мизерни места дошли се наредиха за соц .помощи и плюят Русия и до днес пердашат руския не си говорят на техните измислени езици.Това са ненормални хора избягал си от нещо ,казваш че някоя държава ви тормози но и говориш езика в чужбина и се правиш на такъв.

    19:24 08.02.2026

  • 15 Тия Балтийските пуделчета...

    27 2 Отговор
    ...са изтрещели,като Калас...!

    Коментиран от #22

    19:25 08.02.2026

  • 16 Съд

    5 8 Отговор
    И затвор !

    Коментиран от #29

    19:39 08.02.2026

  • 18 Иван Венков

    21 3 Отговор
    В случая Захарова има право. Гледайте клипа, слушаите песента. Аз не видях руски и славянски мотиви. Но да, проевропейски има.
    Така, че литовските критичета са лудички.

    Коментиран от #20, #28

    19:41 08.02.2026

  • 19 Интересно

    21 1 Отговор
    Нали уж нямало славяни, а били измислица на Екатерина Велика?
    Как може литовските професори да се притесняват от несъществуващи хора, че и от несъществуващата им култура?

    19:44 08.02.2026

  • 20 Интересно

    17 1 Отговор

    До коментар #18 от "Иван Венков":

    Западните фоби им плащат да вият по месечината.

    19:45 08.02.2026

  • 22 Коцето Костадинов

    0 6 Отговор

    До коментар #15 от "Тия Балтийските пуделчета...":

    Като българите.

    20:19 08.02.2026

  • 23 Перо

    15 2 Отговор
    Литовците са измислена “държава”, създадена от Сталин в рамките на СССР! И тия плачат за съдбата на другата измислена “държава” от Ленин Украйна!

    20:24 08.02.2026

  • 24 абе,

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Софиянец":

    Купи си буквар столичанино в повече.

    20:27 08.02.2026

  • 25 ха ха

    1 13 Отговор
    Захарова на всяка манджа мерудия,защо се засяга като руснаците са варяго-монголи.

    Коментиран от #27

    20:31 08.02.2026

  • 26 Механик

    6 0 Отговор
    Той и Хитлер така е правил.

    20:33 08.02.2026

  • 27 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "ха ха":

    ВАРЯГО-МОНГОЛИ викаш?? Браво!
    Ми то излиза тогава, че всичко от скандинавия до китай е руско.
    То не че не е така, ама не допусках, че точно ти ще си признаеш. Стоенчо, мой.

    20:37 08.02.2026

  • 28 ами,

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Иван Венков":

    Музиката звучи интернационално и приятно,в никакъв случай не напомня нищо руско.Не разбирам текста но клипа е интересен.

    20:40 08.02.2026

  • 29 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Съд":

    По анонимни измишльотини?

    20:45 08.02.2026

  • 30 А у нас Всичкитр

    4 2 Отговор
    Песни са с Македонски мотиви!

    21:13 08.02.2026

  • 39 Берлин

    1 2 Отговор
    Ох евронацюги,колко злъч имате, като уСрула и кая със мая,мерц и барбок.т-34 пак трябва да мине през европа.

    22:40 08.02.2026

