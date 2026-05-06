170 години от рождението на Зигмунд Фройд: Ние идваме на света сами и сами го напускаме

Днес отбелязваме 170 години от рождението на австрийския невролог, психолог и философ Зигмунд Фройд, пише woman.bg.
Знаменитият мислител завършва медицинско образование във Виена и дълги години си сътрудничи заедно с Йозеф Бройер и Вилхелм Флис. Фройд бил повлиян силно както от приятелството си с тях, така и от теориите на Жан - Мартен Шако. Зигмунд е създател на психоанализата, терапевтична техника, която разработва, повлиян от теориите за хипнозата на Салпетриерската школа. Неговите последователи в Англия, Швейцария, Берлин, Париж, Лондон и САЩ я развиват, дори и след смъртта му. И въпреки че психоанализата била оспорвана от много психиатри, тя била наложена като нова дисциплина сред хуманитарните науки. Психоанализата се основава на хипотезите и концепциите за несъзнателното, за изтласкването, защитните механизми, нарцисизма, Аз-ът, идеалното Аз, сънищата и неврозата. Фройд разработва и идеите за Едиповия комплекс, психосексуалното развитие и кастрационния процес.
Зигмунд Фройд е роден на 6 май през 1856 г. в еврейско семейство в Моравия. Прекарва по-голямата част от живота си във Виена и дълго време работи в тамошния университет. В детството му семейството на Фройд се мести многократно в различни австрийски градове и учи в местните еврейски училища. Още от ранни години той е запознат с творчеството на Омир, Шекспир, Шилер и Гьоте. В училище Зигмунд е отличник и добива познания по френски, италиански, латински и гръцки език. В периода на жизнения си път великият философ създава богато литературно творчество, като част от книгите му са: "Мойсей и монотеизмът", "Бъдещето на една илюзия", "Тотем и табу", "Аз и То", "Въведение в психоанализата", "Психология на масите и анализ на Аз-а", "Катарзис" и много други. Несъмнено Фройд е сред най-влиятелните философи на всички времена, чийто учения и теории остават актуални и интереси и до днес. През последните си години живее и работи в Лондон. Той умира на 23-и септември 1939 г. в дома си. Фройд бил женен за Марта Бернайс, те сключват брак през 1886 г. и остават заедно до смъртта на Зигмунд. Двамата изживяват бурна любов и имат 6 деца, но Фройд се влюбва и в сестрата на Марта - Мина.
Нека си спомним за Фройд с няколко от култовите му цитати:
"Ние идваме на света сами и сами го напускаме".
"Любовта и работата - това са крайъгълните камъни на нашата човечност".
"За сексуално отклонение може да се счита само пълното отсъствие на секс, всичко останало е въпрос на вкус".
"Когато ме критикуват, мога да се защитя, но пред похвалите съм безсилен".
"Човек никога не се отказва от нищо, просто заменя едно удоволствие с друго".
"Колкото по-безупречен е човек външно, толкова повече демони има вътре в него".
1 Анджо
09:55 23.09.2025
2 Анджо
09:59 23.09.2025
3 До Венелина Маринова
10:18 23.09.2025
4 Пепо
10:19 23.09.2025
6 Някой
Животът е вреден, от него се умира.
10:53 23.09.2025
7 Идън
До коментар #4 от "Пепо":Ако беше провел изследването само с една жена- щеше да знаеш какво иска ЕДНА жена. Подозирам у теб голям изследовател... Можеш да проведеш анкета- така правят днешните учени:)
10:59 23.09.2025
8 Анджо
До коментар #4 от "Пепо":И той е стигнал до извода, че жената не е като човека.
11:08 23.09.2025
9 Анджо
11:10 23.09.2025
10 На 23.09.1923 г.
Така започва Гражданската война в България
11:11 23.09.2025
11 мда
До коментар #4 от "Пепо":На левия бряг никога няма да разбереш какво искат жените!
13:36 23.09.2025
12 мда
До коментар #8 от "Анджо":И ти си на левия бряг! Не е нужно някой да е Фройд, за да го разбере!
13:38 23.09.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Пепо":Д-р Фройдашки:
Една жена иска всичко- от един мъж❗
Един мъж иска едно- от всички жени❗
08:37 06.05.2026
14 Теолог
08:42 06.05.2026
15 Сталин
09:16 06.05.2026
16 Тоз
09:43 06.05.2026
17 Анджо
10:04 06.05.2026