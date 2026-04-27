Самюъл Морз създава телеграфа от мъка

На 27 април 1791 г. в Чарлстаун, Масачузетс, САЩ е роден Самюъл Финли Бриз Морз - създателят на т.нар. "Морзова азбука".

Син е на "бащата на американската география". Баща му, Джедидая Морз, е бил виден пастор и автор на първия учебник по география в САЩ. Той е държал на стриктното пуританско образование, но първоначално е бил разочарован от желанието на сина си да стане художник.

Докато учил в Йейл, Самюъл е рисувал малки портрети на състудентите си срещу 5 долара, за да помага на баща си в плащането на таксите за образованието му.

Преди да стане известен с изобретенията си, Морз е бил признат портретист, учил в Кралската академия в Лондон.

През 1825 г. съпругата му Лукриша умира внезапно след раждането на третото им дете. Поради бавната поща по това време, Морз научава за смъртта ѝ твърде късно и пристига у дома, когато тя вече е била погребана. Именно тази мъка го мотивира да създаде начин за по-бърза комуникация.

През 30-те и 40-те години на XIX век той разработва електромагнитен пишещ телеграф.

Той е съавтор (заедно с Алфред Вейл) на прочутия код от точки и тирета, известен като "Морзова азбука", разработен около 1838 г..

През 1844 г. той изпраща първото телеграфно съобщение в САЩ с думите: "What hath God wrought!" ("Какво сътвори Бог!").

Втората му съпруга била глуха. През 1848 г. той се жени за Елизабет Грисуолд, която е била негова втора братовчедка, 26 години по-млада от него. Някои източници сочат, че нейното състояние също е повлияло на интереса му към алтернативни начини на предаване на информация.

От двата си брака Морз има седем деца. Въпреки че става изключително богат след успеха на телеграфа, той остава скромен и дарява големи суми за благотворителност.

Самюъл Морз умира на 2 април 1872 г. в дома си в Ню Йорк от пневмония на 80-годишна възраст.