Самюъл Морз създава телеграфа от мъка

27 Април, 2026 11:16 1 207 12

Научил късно, че съпругата му умира

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 27 април 1791 г. в Чарлстаун, Масачузетс, САЩ е роден Самюъл Финли Бриз Морз - създателят на т.нар. "Морзова азбука".

Син е на "бащата на американската география". Баща му, Джедидая Морз, е бил виден пастор и автор на първия учебник по география в САЩ. Той е държал на стриктното пуританско образование, но първоначално е бил разочарован от желанието на сина си да стане художник.

Докато учил в Йейл, Самюъл е рисувал малки портрети на състудентите си срещу 5 долара, за да помага на баща си в плащането на таксите за образованието му.

Преди да стане известен с изобретенията си, Морз е бил признат портретист, учил в Кралската академия в Лондон.

През 1825 г. съпругата му Лукриша умира внезапно след раждането на третото им дете. Поради бавната поща по това време, Морз научава за смъртта ѝ твърде късно и пристига у дома, когато тя вече е била погребана. Именно тази мъка го мотивира да създаде начин за по-бърза комуникация.

През 30-те и 40-те години на XIX век той разработва електромагнитен пишещ телеграф.

Той е съавтор (заедно с Алфред Вейл) на прочутия код от точки и тирета, известен като "Морзова азбука", разработен около 1838 г..

През 1844 г. той изпраща първото телеграфно съобщение в САЩ с думите: "What hath God wrought!" ("Какво сътвори Бог!").

Втората му съпруга била глуха. През 1848 г. той се жени за Елизабет Грисуолд, която е била негова втора братовчедка, 26 години по-млада от него. Някои източници сочат, че нейното състояние също е повлияло на интереса му към алтернативни начини на предаване на информация.

От двата си брака Морз има седем деца. Въпреки че става изключително богат след успеха на телеграфа, той остава скромен и дарява големи суми за благотворителност.

Самюъл Морз умира на 2 април 1872 г. в дома си в Ню Йорк от пневмония на 80-годишна възраст.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Механик

    4 2 Отговор
    Благодарин за изобретението и Бог да прости Самюел Морз!
    п.п.
    Само дето не знам кой му е бог, съдейки по имената изброени в статията.

    11:35 27.04.2026

  • 2 честен ционист

    2 2 Отговор
    Морз е бил окултист и е създал телеграфа, в опит да се свърже с умрялата си съпруга.

    11:38 27.04.2026

  • 3 Име

    2 1 Отговор
    Американците са били много напреднали по това време.

    11:38 27.04.2026

  • 4 Баща му:

    0 2 Отговор
    Другите деца се научиха да четат и да пишат цифри и букви.. А ТИ.... Само тирета и точки.. Бой, Бой и пак Бой

    11:45 27.04.2026

  • 5 Госあ

    3 2 Отговор
    Преди Самюъл Морз изобщо да започне своята работа, руският дипломат Павел Шилин изобретява първия електромагнитен телеграф. Изобщо, повечето от бащите на телеграфа са от Русия. Това понитата трябва да знаят !

    Коментиран от #6

    11:53 27.04.2026

  • 6 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    През октомври 1832 г. Павел Шилин демонстрира в Санкт Петербург устройство с магнитни стрелки, което предава сигнали по жици. Той използва бинарна система за кодиране – стрелките се отклонявали в различни посоки, показвайки черни или бели кръгове, които съответствали на букви и цифри. След Шилин, неговият сътрудник Борис Якоби продължава разработките и през 1839 г. създава първия пишещ телеграф. Устройството автоматично записвало приетите сигнали върху хартиена лента чрез специално мастилено колело. На 7 май 1895 г. руският физик Александър Попов демонстрира пред Руското физико-химическо общество устройство за безжично приемане на електрически сигнали (радиоприемник).

    11:59 27.04.2026

  • 7 Проф.Юлиян Кирилов

    1 1 Отговор
    Според,Мои приятел англичанин от благороднически род нито Морз,нито Едисон,нито А.Бел са изобретатели.
    Минали в лондонските Музеи и каквото могли откраднали и ги патентовани в Америка.

    12:29 27.04.2026

  • 8 Във векът на техническата революция

    0 0 Отговор
    Във векът на техническата революция и реална конкуренция между идеите често се случва различни изобретатели да вървят по еднакъв път. Затова е редно да се сравнява коя идея докъде е стигнала. В Русия изучават азбуката на Морз и ползват американска и китайска свързочна техника.

    Случаеност?

    12:31 27.04.2026

  • 9 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Има хора, които градят, но има и идиоти, които рушат та за тях поздрав от Морз. . . . . !

    Коментиран от #11

    12:45 27.04.2026

  • 10 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    Кражби на идеи и патенти ,е имало и в ония времена,но днес следствие на свърх комуникациите,е огромна.

    Към коментар 8

    12:45 27.04.2026

  • 11 Относно поздрава

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "идиоти вън":

    щ щ д

    12:47 27.04.2026

  • 12 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    Необходимо,е да се популяризират български Изобретения,Открития,което не се прави,както в други страни.

    12:49 27.04.2026