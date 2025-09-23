Новини
Любопитно »
Върнаха шоуто на Джими Кимъл в ефир след седмица на обществен натиск

Върнаха шоуто на Джими Кимъл в ефир след седмица на обществен натиск

23 Септември, 2025 12:31 519 2

  • чарли кърк-
  • джими кимъл-
  • шоу-
  • ефир-
  • завръщане-
  • екран

Шоуто на комика беше спряно заради противоречиви коментари от страна на Кимъл за убийството на Чарли Кърк

Върнаха шоуто на Джими Кимъл в ефир след седмица на обществен натиск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Късното вечерно предаване „Jimmy Kimmel Live!“ ще се върне в програмата на ABC отново във вторник вечер, почти седем дни след като беше временно спряно, съобщи Walt Disney Company. Причината за спирането бяха критики към Джими Кимъл след негов монолог, в който направи коментари относно убийството на консервативния активист Чарли Кърк, въвеждайки политически заряд в реакциите към инцидента.

На 17 септември шоуто беше „преустановено за неопределено време“, тъй като Disney, собственикът на ABC, посочи, че някои от изказванията на водещия са били „неподходящи и безчувствени“. Одобрението на решението да се спре продукцията дойде и след намеци от председателя на Федералната комисия по комуникациите (FCC), че мрежата може да загуби разрешителни, ако не реагира.

По време на шоуто си Джими Кимъл заяви: „През уикенда ударихме ново дъно с MAGA-групата, която отчаяно се опитва да представи това момче, убило Чарли Кърк, като всичко друго, но не и като един от тях, и прави всичко възможно, за да извлече политически дивиденти от това.“

На фона на изказването му официалната информация за основния заподозрян за убийството е, че той е Тайлър Джеймс Робинсън, арестуван дни след инцидента. 22-годишен мъж, който е отгледан от консервативни родители, но сменил рязко политическата си позиция, заради което изпадал в гневни спорове със семейството си през последните години. Тайлър е живял с транссексуалното си гадже през последните месеци преди престъплението.

Съгласно днешното съобщение на Disney, шоуто ще излъчи нов епизод на 23 септември. Компанията заявява, че междувременно е имало „обмислени разговори“ между ръководството и Кимъл, които са довели до решението за възобновяване.

Междувременно някои местни клонове и станции на ABC, сред които групите Sinclair и Nexstar, обявиха, че няма да излъчват шоуто веднага след рестарта. Те критикуваха изказванията на Кимъл като „нечувствителни“ и поискаха официално извинение или компенсация.

Връщането на „Jimmy Kimmel Live!“ идва на фона на усилен дебат в САЩ за границите на свободата на словото, ролята на медийните компании и натиска, който правителствени органи и регулаторни агенции могат да упражняват върху съдържанието в ефир.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Е па ще го върна,
    демокрация.

    12:37 23.09.2025

  • 2 Истината

    1 1 Отговор
    Джими Кимъл в нищо не е излъгал! Причината е, че пуснаха кратък откъс от интервю с оранжевия, където го питаха как се справя с мъката по убийството на неговия приятел Кърк, и той каза, а иди0та каза, че чувства страхотно и продължи да говори за ремонта на балната зала в Белия дом.

    12:47 23.09.2025