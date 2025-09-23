Новини
Дюнерът разпали протести в ЕС, Турция иска защита на класическия дюнер

23 Септември, 2025 18:29

Турция иска ЕС да защити рецептата за дюнера с телешко, ориз, домати и люто

Дюнерът разпали протести в ЕС, Турция иска защита на класическия дюнер - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Гастрономически спор разтърси Европа, след като Турция официално поиска от Европейската комисия да ѝ бъдат признати изключителни права върху приготвянето на дюнер кебап. Искането цели популярното ястие да получи статут на „защитен традиционен специалитет“, което би наложило строго определена рецепта и метод на приготвяне.

Турските производители настояват дюнерът да се прави само от телешко месо от животни над 16-месечна възраст, мариновано със специфични подправки, с ограничено количество сол и нарязано с дълги ножове вместо електрически резачки. В питата според турския стандарт трябва да присъстват единствено месо, ориз, домати и люти чушки.

Подобно ограничение предизвика остра реакция в Германия и Австрия, където дюнерът е сред най-популярните улични храни. В Германия например годишно се продават около два милиарда порции, а според браншовата асоциация въвеждането на турската рецепта би означавало край на близо 95 процента от предлаганите в страната варианти. Причината е, че германските дюнери традиционно включват зелена салата, зеле, лук, млечни сосове с чесън и често различни комбинации от месо.

В Австрия реакцията също беше критична, тъй като местните ресторанти адаптират ястието според вкусовете на потребителите и често използват разнообразие от сосове и добавки. Според представители на Европейската комисия, официалното решение ще отнеме време, но вероятността искането на Турция да бъде одобрено е минимална.

Споровете около дюнера отразяват по-широкото европейско разнообразие в приготвянето на подобни ястия. В България например дюнерите почти винаги съдържат пържени картофи, докато в Гърция аналогът – гиросът – се прави най-често със свинско месо и лук, овкусени с млечен чеснов сос. Във Франция и Великобритания пък често се използват агнешко и различни пикантни сосове.

Дискусията за това кой има правото да определя „автентичната“ рецепта показва как уличната храна, пренесена от мигрантските общности, се е превърнала в неразделна част от националните кухни на много европейски държави. Според експерти дюнерът вече е глобален продукт с множество местни интерпретации, което прави изключителното право върху една единствена рецепта трудно защитимо.


  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    Турците ядат овчо месо и лойта.

    18:30 23.09.2025

  • 2 Хоза

    3 0 Отговор
    Елементарно. Вече надписа на дюнерджийниците се сменя на кебапчета, и да си го защитават колкото искат, да си начешат мюсли крастата. Политически ердоганизми. В Германия българското сирене те и гърците го правят.....

    Коментиран от #3, #5

    18:43 23.09.2025

  • 3 Хоза

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хоза":

    Кебап имах предвид, ама тъп коректор

    18:45 23.09.2025

  • 4 Сатана Z

    1 3 Отговор
    В Германия немците плющат дюнери от котки и кучета с яко подправки за 10€ парчето.

    Коментиран от #9

    18:46 23.09.2025

  • 5 Сатана Z

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хоза":

    В Европа на всяко саламурено сирене му викат Фета по гръцка рецепта.Отлежалото Гръцко сирене е обозначено на етикета с PDO ( Feta Protected Designation of Origin)и се прави само с овче и козе мляко.

    18:49 23.09.2025

  • 6 Така

    4 1 Отговор
    и трябва ! Класическият дюнер трябва да бъде защитен и хората да знаят какво ядат , а не да им дерат кожи с отпадъци , които нямат нищо общо с него ! Мисля , че всеки би платил малко повече за нещо вкусно и качествено .

    18:53 23.09.2025

  • 7 окончателно

    4 1 Отговор
    Стига напразни спорове.Дюнера е измислен от последният софиянец.

    19:04 23.09.2025

  • 8 Скоро май май

    3 0 Отговор
    Турция ще поиска да защити класическото задно мъжко флиртуване 🤣🤣🤣

    19:26 23.09.2025

  • 9 А в русийката

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    От умрели плъхове., защото Путин ги закопа тотално

    19:28 23.09.2025

  • 10 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор
    Във филийката с мас е истината!

    19:32 23.09.2025

  • 11 Те пък тия крадци

    0 0 Отговор
    Всички ястия на Балканите, си мислят че са техни. Идват голи и боси в шатри на Балканите, като ограбват всички богатства на балканските държави. Прабългарите са продавали кисело мляко от коне , на гърците, още при Бат Баян, а турците казват, че е тяхно. Турците имат доста векове по-късно държава.

    19:32 23.09.2025

  • 12 Ооооо

    0 0 Отговор
    Дюнера си е арабската шаурма. Измислена много преди дюнера.

    19:35 23.09.2025

  • 13 Мдаа

    0 0 Отговор
    Няма как да стане това. Все едно искат да патентоват марка "Дюнер".

    19:35 23.09.2025