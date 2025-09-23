Дара показа горещи СНИМКИ и нестандартна визия

Поп певицата Дара разпали страстите в социалните мрежи с нова порция интересни и секси снимки. Изпълнителката на „Дарби“ зарадва феновете си с кадри от снимачния процес на новия си проект "Да не можем", който бе пуснат официално преди дни.
Дара показа нестандартна визия, която приляга повече на ексцентричните холивудски звезди, и написа: „Такаааааа, започвам да ви спамя със снимки от видеото…“.
27-годишната изпълнителка използва публикацията, за да благодари на целия екип, отговорен за успеха на снимките.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффффф
16:14 23.09.2025
2 Всички побъркани
А Дара и много порка. Нестандартно !
Коментиран от #6
16:20 23.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ИВАН
16:22 23.09.2025
5 Абе
16:22 23.09.2025
6 да ти кажа
До коментар #2 от "Всички побъркани":каквато и да е, е много хубава жена...екзотична някак си.
16:23 23.09.2025
7 Никой
16:29 23.09.2025