Дара показа горещи СНИМКИ и нестандартна визия

23 Септември, 2025 15:59 1 095 7

Певицата благодари на големия екип зад снимките на видеото

Дара показа горещи СНИМКИ и нестандартна визия - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп певицата Дара разпали страстите в социалните мрежи с нова порция интересни и секси снимки. Изпълнителката на „Дарби“ зарадва феновете си с кадри от снимачния процес на новия си проект "Да не можем", който бе пуснат официално преди дни.

Дара показа нестандартна визия, която приляга повече на ексцентричните холивудски звезди, и написа: „Такаааааа, започвам да ви спамя със снимки от видеото…“.

27-годишната изпълнителка използва публикацията, за да благодари на целия екип, отговорен за успеха на снимките.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффффф

    8 0 Отговор
    Бая тъпо, да не кажа многоооо тъп клип и песен. Поничките и Кауфланд по биваха...

    16:14 23.09.2025

  • 2 Всички побъркани

    3 0 Отговор
    Фусти са нестандартни!
    А Дара и много порка. Нестандартно !

    Коментиран от #6

    16:20 23.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ИВАН

    2 0 Отговор
    Да си я гледа мъжа и колкото си иска, за другите едва ли е много интересна.

    16:22 23.09.2025

  • 5 Абе

    3 1 Отговор
    Кое и горещото, изключително противна визия има за държание да не отваряме дума.

    16:22 23.09.2025

  • 6 да ти кажа

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Всички побъркани":

    каквато и да е, е много хубава жена...екзотична някак си.

    16:23 23.09.2025

  • 7 Никой

    0 0 Отговор
    На снимката мяза на евтина секс кукла в главата.

    16:29 23.09.2025