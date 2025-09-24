Новини
"Ергенът" се завръща с пети сезон и трима ергени (ВИДЕО)

24 Септември, 2025 11:16 654 10

Новите мъже, търсещи любовта, са Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян Димов

"Ергенът" се завръща с пети сезон и трима ергени (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пролетта на 2026 идва с нов, пети сезон на "Ергенът“. Трима мъже – Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян Димов се впускат в търсенето на своята половинка. Те са различни, те имат собствени истории и мечти, но ги обединява желанието да намерят жената, към която да се обърнат с "моя любов“.

Кристиян Генчев е на 36 години. През 2014 г. заминава за САЩ, където сбъдва своята американска мечта. Днес Крис живее в Лос Анжелис, а бизнеса си развива в Оклахома. Това, което липсва в живота му е истинската любов. Жена, с която да сподели живота си, да растат заедно и да изградят стабилно семейство.

"Голямото ми желание е да намеря жена, с която да се смеем, да се разгадаваме и да се вдъхновяваме. Жена, която ще ме обича не заради маската, а заради човека зад маската. Търся партньорка, която ще бъде мое вдъхновение и подкрепа, която ще ме предизвика да бъда най-добрата версия на себе си. Жена, която ще сподели с мен не само радостите, но и трудностите и ще бъде готова да изгради заедно с мен бъдеще, изпълнено с любов и смисъл“, споделя Крис.

Марин Станев, 27 г., е лекар по образование и специалист по клинични проучвания. Роден във Варна, живее в София и обича приключенията, дългите разходки и тихите моменти с книга в ръка. "Ергенът“ за мен е надежда да намеря жена също толкова несъвършена като мен, която се стреми да бъде по-добра всеки ден. Жена, която обича приключенията, но цени и тихите вечери вкъщи … Не съм тук за игрички. Търся истинско свързване с човек, който дълбоко резонира с това, което съм аз“, казва Марин.

Стоян Димов, 30 г., от Пловдив, е юрист по образование, но сърцето му го води към артистичния и вълнуващ живот. Работи като брокер на недвижими имоти и обича да вдъхва живот на всичко около себе си. Стоян търси емоционално интелигентна жена, която има жизнерадостно и спонтанно отношение към живота, непринуденост и дълбочина в разговорите.

"Обичам да изпитвам вълнение дори от най-прозаичните моменти и да ги правя специални… Аз умея да слушам истински и съм доста интуитивен, затова си мисля, че знам как да допринеса жената до мен да се чувства пълноценна и специална. По принцип търся естетика във всичко и визията на жената е важна за мен, най-малкото защото говори и за това колко добре един човек умее да се грижи за себе си“, казва Стоян.

Тримата нови ергени на България са готови да открият своята истинска любов и да изградят бъдеще, изпълнено с радост и смисъл. Всяка представителка на нежния пол, която все още не е открила своята половинка и смята, че може да я намери в лицето на Крис, Марин или Стоян, може да направи първата стъпка към щастието, като се запише за кастинг за шоуто.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ергенино

    1 0 Отговор
    Айде сега да видим и дъртите ...ви, къде за нищо не стават обаче пък за сметка на това с големи претенции.

    11:23 24.09.2025

  • 2 456

    4 0 Отговор
    Дай на българина кръв и зрелища. Те така се преспива един народ

    11:30 24.09.2025

  • 3 Хаха

    2 0 Отговор
    Искам да видя някой политик ерген 😂

    Коментиран от #6

    11:36 24.09.2025

  • 4 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    Вече не разбирам нищо ,нали преди три дни бяха едни красиви близнаци от Пловдив. Сега тези ?Много са смотани и тримата най долу плешивят е най зле ,малко бие на ..й,другият Боже мой няма ли пари за фризьор като
    овца и с мустак 🤣🤪Дартанян.Другия Кристиян и той е смотан жабок .По улиците на България има доста по красиви мъже ,тези ли намериха точно ,представям си и жените кави ще са .

    11:40 24.09.2025

  • 5 Е га ти

    6 0 Отговор
    В тези предавания,било Ергенът, Бай Брадър или другите подобни, всички уж успешни бизнесмени, някакви супер търсени манекенки, а дошли да си търсят половинка в предавания по телевизията.... деаваштамаадеа като взема една лопата

    11:46 24.09.2025

  • 6 Бай Колю Сапа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    По-скоро ,булка :)

    11:47 24.09.2025

  • 7 Удриии

    4 0 Отговор
    Предаването " Пeдaлът" се завръща с още 3-ма neдaлa

    11:50 24.09.2025

  • 8 идиоти вън

    3 0 Отговор
    И ергените и момите са ,,фани единия удари другия" !!!

    11:52 24.09.2025

  • 9 Ергенчето

    2 0 Отговор
    Поредната тв тъпня.

    11:53 24.09.2025

  • 10 Мазньо

    1 0 Отговор
    Айде най-накрая ергените да се вземат помежду си и да се приключва таз чорба гнъсна,пфуу!
    Ергените с изскубани вежди и обръснати тела,но иначе до един с бради,а ергените от един магазин за надуваеми кукли излезли,да се чудиш какъв е този таласъм насреща ти ...

    12:07 24.09.2025