"Стани богат" започва със "Седмица на любовта"

Най-популярната игра за знания в България - „Стани богат“, се завръща с нов сезон по bTV на 16 февруари от 18:00 часа, готова да предизвика ума, смелостта и емоциите на участниците с още по-голяма награда и тематични изненади.

Новият сезон стартира с тематична „Седмица на любовта“, в която първите, поели по пътя към голямата награда от 100 000 евро, ще бъдат влюбени двойки – както млади хора, в началото на общия си път, така и двойки, доказали силата на любовта си с дълъг семеен живот.

В „Седмицата на любовта“ един от партньорите ще бъде на горещия стол, а другият ще участва като жокер в студиото, предлагайки емоционална подкрепа и знания. Ще бъде ли партньорът опора в напрегнатите моменти? Ще помогне ли любовта на участниците да стигнат до заветния 15-и въпрос и да грабнат наградата, която вече е 100 хиляди евро?

Освен „Седмицата на любовта“, новият сезон ще предложи още тематични седмици, които ще внесат допълнително разнообразие, неочаквани обрати и силни емоции както за участниците, така и за зрителите.

„Стани богат“ се завръща като най-великата игра за знания, в която интелектът, смелостта и стратегията се срещат с мечтата за голямата награда.

Знанието никога не е било толкова ценно. И никога не е носило 100 000 евро.