"Стани богат" започва със "Седмица на любовта"

9 Февруари, 2026 16:32 611 8

Новият сезон на шоуто за знания започва на 16 февруари

Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Най-популярната игра за знания в България - „Стани богат“, се завръща с нов сезон по bTV на 16 февруари от 18:00 часа, готова да предизвика ума, смелостта и емоциите на участниците с още по-голяма награда и тематични изненади.

Новият сезон стартира с тематична „Седмица на любовта“, в която първите, поели по пътя към голямата награда от 100 000 евро, ще бъдат влюбени двойки – както млади хора, в началото на общия си път, така и двойки, доказали силата на любовта си с дълъг семеен живот.

В „Седмицата на любовта“ един от партньорите ще бъде на горещия стол, а другият ще участва като жокер в студиото, предлагайки емоционална подкрепа и знания. Ще бъде ли партньорът опора в напрегнатите моменти? Ще помогне ли любовта на участниците да стигнат до заветния 15-и въпрос и да грабнат наградата, която вече е 100 хиляди евро?

Освен „Седмицата на любовта“, новият сезон ще предложи още тематични седмици, които ще внесат допълнително разнообразие, неочаквани обрати и силни емоции както за участниците, така и за зрителите.

„Стани богат“ се завръща като най-великата игра за знания, в която интелектът, смелостта и стратегията се срещат с мечтата за голямата награда.

Знанието никога не е било толкова ценно. И никога не е носило 100 000 евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Запознат

    1 2 Отговор
    Крум златара примамва деца на по 7 8 години и се къпе с тях , това е основна черта на ПП ДБ 🤣

    16:34 09.02.2026

  • 2 Про стачка

    2 0 Отговор
    Хайде сега наначесаната Събина ми говори за седмица на любовта ! При мен а и при много други предполага е години на любов ама не се хвалим

    16:45 09.02.2026

  • 3 Мъж

    2 0 Отговор
    Българката от 1 до 10 я оценявам 1 🤭🤭🤭🥳

    16:47 09.02.2026

  • 4 Сатана Z

    0 3 Отговор
    Свети Валентин се смята за покровител на влюбените, младоженците, тежко болните и епилептиците.

    Коментиран от #6

    16:53 09.02.2026

  • 5 Ти си

    3 0 Отговор
    .... Стани богат“ се завръща като най-великата игра за знания, в която интелектът, смелостта и стратегията се срещат с мечтата за голямата награда.....

    Играта се казва "Кой иска да стане милионер" и се играе наистина за 1 милион !
    Унас разбирасе всичко се минимизира и побългарява и се играе за 100 хиляди и тук въпроса ми е как можеш да станеш богат със сума с която неможеш да си купиш боксониера в панелен блок в Младост 4 ?
    Дребни душици с дребни мечти ......

    Коментиран от #7

    16:55 09.02.2026

  • 6 Про стачка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    И на епилираните мъже също.

    16:56 09.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ти си":

    Можеш.... но ако спечелиш наградата и ти я изплатят❗
    ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ
    НЯ-МА ТАКЪВ СЛУЧАЙ❗ НЯ-МА‼️

    17:47 09.02.2026

  • 8 ЕвpoЗаблуден

    0 0 Отговор
    Май никой не е станал богат в тази игра....

    18:02 09.02.2026