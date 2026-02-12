Новини
Любопитно »
Личният хипнотизатор на Дженифър Анистън я целуна за 57-мия й рожден ден

Личният хипнотизатор на Дженифър Анистън я целуна за 57-мия й рожден ден

12 Февруари, 2026 19:17 688 5

  • дженифър анистън-
  • джим къртис-
  • рожден ден-
  • целуна

„Честит рожден ден, любов моя“, написа Къртис под публикацията си

Личният хипнотизатор на Дженифър Анистън я целуна за 57-мия й рожден ден - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Хипнотерапевтът Джим Къртис публикува снимки с приятелката си, холивудската актриса Дженифър Анистън, в Instagram.

Джим Къртис публично пожела на Дженифър Анистън честит рожден ден. В чест на 57-ия рожден ден на актрисата, той сподели снимка, на която се целуват и друга, на която двамата са на яхта.

„Честит рожден ден, любов моя“, написа Къртис под публикацията.


Слуховете за романса им се появиха за първи път през юли 2025 г. Актрисата следила хипнотерапевта в социалните мрежи от почти две години. Тя харесала публикациите му, включващи упражнения „за изцеление, възстановяване след развод и намиране на нова любов“, както и публикация, в която той насърчава хората да „не се изолират“ от връзки.

През септември Дженифър Анистън публикува снимки, направени това лято, в личния си блог. Актрисата благодари на близките си за прекрасното време, което са прекарали заедно. На някои от снимките звездата от „Приятели“ е с Кортни Кокс, Адам Сандлър и Джейсън Бейтман. Тя сподели и снимка на Джим Къртис по залез слънце.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 венке мари ходи и ти

    4 1 Отговор
    я цукни за 57-мия й рожден ден

    Коментиран от #2

    19:19 12.02.2026

  • 2 Коуега

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "венке мари ходи и ти":

    Тя ше цунка друго, за журналя,видяхме, че не става.

    19:22 12.02.2026

  • 3 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Вълнуващо инфо за калушковците, паразитиращи из общностите на одъртели дженифърки....

    19:28 12.02.2026

  • 4 ?????

    0 0 Отговор
    Съжалявам я.
    Симпатяга е, но славата и парите разбиха личния и́ живот.

    19:35 12.02.2026

  • 5 истина ти казвам

    0 0 Отговор
    А па я мечтая да цукна банковата сметка на Джени!🤣

    19:51 12.02.2026