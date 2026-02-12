Личният хипнотизатор на Дженифър Анистън я целуна за 57-мия й рожден ден

Хипнотерапевтът Джим Къртис публикува снимки с приятелката си, холивудската актриса Дженифър Анистън, в Instagram.
Джим Къртис публично пожела на Дженифър Анистън честит рожден ден. В чест на 57-ия рожден ден на актрисата, той сподели снимка, на която се целуват и друга, на която двамата са на яхта.
„Честит рожден ден, любов моя“, написа Къртис под публикацията.
Слуховете за романса им се появиха за първи път през юли 2025 г. Актрисата следила хипнотерапевта в социалните мрежи от почти две години. Тя харесала публикациите му, включващи упражнения „за изцеление, възстановяване след развод и намиране на нова любов“, както и публикация, в която той насърчава хората да „не се изолират“ от връзки.
През септември Дженифър Анистън публикува снимки, направени това лято, в личния си блог. Актрисата благодари на близките си за прекрасното време, което са прекарали заедно. На някои от снимките звездата от „Приятели“ е с Кортни Кокс, Адам Сандлър и Джейсън Бейтман. Тя сподели и снимка на Джим Къртис по залез слънце.
1 венке мари ходи и ти
Коментиран от #2
19:19 12.02.2026
2 Коуега
До коментар #1 от "венке мари ходи и ти":Тя ше цунка друго, за журналя,видяхме, че не става.
19:22 12.02.2026
3 Тити на Кака
19:28 12.02.2026
4 ?????
Симпатяга е, но славата и парите разбиха личния и́ живот.
19:35 12.02.2026
5 истина ти казвам
19:51 12.02.2026