Личният хипнотизатор на Дженифър Анистън я целуна за 57-мия й рожден ден

Хипнотерапевтът Джим Къртис публикува снимки с приятелката си, холивудската актриса Дженифър Анистън, в Instagram.

Джим Къртис публично пожела на Дженифър Анистън честит рожден ден. В чест на 57-ия рожден ден на актрисата, той сподели снимка, на която се целуват и друга, на която двамата са на яхта.

„Честит рожден ден, любов моя“, написа Къртис под публикацията.

Слуховете за романса им се появиха за първи път през юли 2025 г. Актрисата следила хипнотерапевта в социалните мрежи от почти две години. Тя харесала публикациите му, включващи упражнения „за изцеление, възстановяване след развод и намиране на нова любов“, както и публикация, в която той насърчава хората да „не се изолират“ от връзки.

През септември Дженифър Анистън публикува снимки, направени това лято, в личния си блог. Актрисата благодари на близките си за прекрасното време, което са прекарали заедно. На някои от снимките звездата от „Приятели“ е с Кортни Кокс, Адам Сандлър и Джейсън Бейтман. Тя сподели и снимка на Джим Къртис по залез слънце.