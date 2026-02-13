Новини
Един загинал и шестима ранени при нощна дронова атака в Одеска област
  Тема: Украйна

Един загинал и шестима ранени при нощна дронова атака в Одеска област

13 Февруари, 2026 08:56 707 16

  • загинал-
  • дронова атака-
  • одеска област

Трима от пострадалите са в тежко състояние, нанесени са щети по пристанищна и жилищна инфраструктура

Един загинал и шестима ранени при нощна дронова атака в Одеска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а шестима са ранени при нощна дронова атака в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. По думите му трима от пострадалите са в тежко състояние, предава БТА.

„Целта на руснаците са атакуваните пристанищни, жилищни, промишлени и енергийни инфраструктурни обекти в Одеска област. В пристанището в региона са повредени складове за торове. В резултат на избухналите пожари четири автомобила и товарни вагони са се запалили“, посочва Кипер.

В град Одеса са регистрирани паднали отломки от поразени дронове на територията на автокъща и санаториум. Два безпилотни апарата са ударили апартаменти в две жилищни сгради.

Пожарите, възникнали след атаката, са били своевременно потушени от спасителните екипи. Аварийните и общинските служби продължават работа по отстраняване на последиците.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, които са третата по численост етническа група според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българската общност наброява между 50 000 и 60 000 души, като най-големи компактни групи има в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Механик

    16 22 Отговор
    Има ли българи в Одесааа? Колко са? Къде 150000 ли са или станаха повече?
    Обожавам гърча безгръбначния укро-планктон.

    09:04 13.02.2026

  • 4 ПОЧНЕМ И НИЙ ВАЙНАТА

    6 20 Отговор
    СИИИИИИИЧИ ЖИПОВЕ И ПИКАПИ ЩЕ СЕ СЕ СЕКВЕСТИРАТ ОТ НАРОДЕЦА В ПОЛЗА НА АРМИЙКАТА НИ

    09:05 13.02.2026

  • 5 има ли козяци

    16 21 Отговор
    Ко стана с поредната перемога? От средата на януари бъхтят бапдерите, стигнаха ли вече Владивосток, Купянск,Покровк и Мирноград колко пъти ги освободиха тази година?

    Коментиран от #7

    09:05 13.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Механик

    14 20 Отговор

    До коментар #5 от "има ли козяци":

    Козяците сега са на инструктаж. Обясняват им какво да пишат.
    Лошото е, че те не могат да запомнят и като седнат на компютъра пишат едни и същи клишета. Омръзнали са на всички, ама какво да ги правим?! И те хляб ядат. Няма да ги изгоним и да ги върнем по гюмовете я?

    09:09 13.02.2026

  • 8 стоян георгиев- стъки

    11 20 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    09:10 13.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 az СВО Победа 80

    9 20 Отговор
    ЧВО нема!
    Ток, отопление и вода тоже нема...

    Це Европа! 🤣🤣🤣

    09:14 13.02.2026

  • 11 Лама Калушев:

    6 20 Отговор
    Слаба работа, един загинал!😂

    09:20 13.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кажете

    5 20 Отговор
    какво е унищожено,не дрънкайте празни лъжливи приказки!Според укровфрмахта в Одеса има само бандери!

    09:28 13.02.2026

  • 14 Коментар

    6 7 Отговор
    Путлер и рашистите са толкова отчаяни, че започнаха системно да бомбардират критичната инфраструктура на Украйна защото отдавна разбраха, че не могат да победят украинците на бойното поле . Загубите им са около 3 пъти повече от тези на ВСУ.

    Коментиран от #15, #16

    09:33 13.02.2026

  • 15 Мурка

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Коментар":

    сатаната се показа ОТ АЛТЪНКЕНЕФ

    09:49 13.02.2026

  • 16 Култура Миянко

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Коментар":

    Абе тя цяла Осрайна отдавна е критична ,ти за критична инфраструктура ми говориш.А ти други думи освен Путлер и рашистите от онбашията инструктор на Мамманн Галя научили ли си бе Оли го френн?

    09:56 13.02.2026

Новини по държави:
