Един загинал и шестима ранени при нощна дронова атака в Одеска област

Един човек е загинал, а шестима са ранени при нощна дронова атака в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. По думите му трима от пострадалите са в тежко състояние, предава БТА.

„Целта на руснаците са атакуваните пристанищни, жилищни, промишлени и енергийни инфраструктурни обекти в Одеска област. В пристанището в региона са повредени складове за торове. В резултат на избухналите пожари четири автомобила и товарни вагони са се запалили“, посочва Кипер.

В град Одеса са регистрирани паднали отломки от поразени дронове на територията на автокъща и санаториум. Два безпилотни апарата са ударили апартаменти в две жилищни сгради.

Пожарите, възникнали след атаката, са били своевременно потушени от спасителните екипи. Аварийните и общинските служби продължават работа по отстраняване на последиците.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, които са третата по численост етническа група според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българската общност наброява между 50 000 и 60 000 души, като най-големи компактни групи има в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.