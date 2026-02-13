Новини
61-годишният Лени Кравиц демонстрира впечатлявща физика в новата кампания на Saint Laurent (ВИДЕО)

61-годишният Лени Кравиц демонстрира впечатлявща физика в новата кампания на Saint Laurent (ВИДЕО)

13 Февруари, 2026

На снимките Кравиц позира гол до кръста

61-годишният Лени Кравиц демонстрира впечатлявща физика в новата кампания на Saint Laurent (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Легендарният рок музикант Лени Кравиц прикова вниманието на феновете и модните критици като лице на най-новата рекламна кампания на луксозния парфюм Saint Laurent. 61-годишният изпълнител, известен със своя неподражаем стил и харизма, сподели вълнуващи кадри от фотосесията в профила си в Instagram, предизвиквайки буря от възхищение сред последователите си. На снимките Кравиц позира без риза, демонстрирайки впечатляваща физика.


Освен с модни изяви, Лени Кравиц не спира да изненадва и с лични откровения. В интервю за списание Esquire, дадено в края на миналата година, той сподели, че е започнал да обмисля повторен брак.

„Пораснах, станах по-силен и по-дисциплиниран. Вече съм по-отворен към идеята за брак, макар че пътят дотук не беше лесен. Винаги съм мечтал за семейство, но не съм имал много опит в това“, разкрива Кравиц.

Музикантът не крие, че в миналото е допускал грешки, които не иска да повтаря. Той споделя, че е бил решен да не следва примера на баща си, който е имал множество извънбрачни връзки.

„След брака си осъзнах, че започвам да приличам на него. Превърнах се в човек, който не исках да бъда. Това не ми харесваше и ми отне години, за да поема отговорност и да се променя“, признава откровено звездата.


  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    Купил си е елексир на младостта от чичко Епстийн.

    08:46 13.02.2026

  • 2 Чичо Сам

    4 0 Отговор
    Трябват ми от тези за памучната плантация !

    08:49 13.02.2026

  • 3 123456

    0 0 Отговор
    Винаги съм си мислел , че това е Пришълеца !

    09:44 13.02.2026