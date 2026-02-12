Мимо-Гарсия сигнализира за измама: Упоиха майка ми, откраднаха ключовете ѝ и нотариалния ѝ акт! (ВИДЕО)

Риалити участникът Мимо-Гарсия, когото телевизионните зрители познават от участието му в "Островът на 100-те гривни", сигнализира за плашеща измамна практика, на която е станала жертва болната му майка.

Публикуваме цялото му изявление до медиите, в което той обяснява случката:

"От неделя насам се чувствам като герой в криминална сага. Докато майка ми Виктория Груева бере душа, прикована на легло от онкологично заболяване, при нея се появяват медицински лица – лекар и сестра, от първия ѝ сблъсък с рака през 2018-2019 година.

Възползвайки се от нейната доверчивост и неадекватност на моменти, вследствие на заболяването и включваща дори халюцинации, че е успешно отстранен туморът, макар да е неоперабилен, както и че някой поставя нещо в храната ѝ, са взели ключовете за офиса на нейната фирма, влезли са, тършували са и са присвоили нотариален акт.

Макар че им дадох възможност, пишейки им на СМС и във Вайбър, да върнат документа и да приключим спора дотук, те продължават да я манипулират по телефон да им препише имота, както и да я настройват срещу мен и баща ми.

Освен, че публикувах записа от камерата в офиса и написах името на доктора, подадох сигнал и в прокуратурата.

Недопустимо е да се злоупотребява с хора в тежко здравословно състояние!"

Във видео на профила си в социалните мрежи той се обърна и към последователите си онлайн, за да покаже, че пътува към прокуратурата, за да подаде сигнала официално, придружен от видеа, на които той твърди, че се вижда тършуването от медицинските лица в офиса на майка му. Той показа и въпросните кадри в мрежата.

В коментарите под видеото, десетки хора му пожелават успех и изразяват съчувствието си към деликатната и опасна ситуация. Мнозина също поздравяват Мимо-Гарсия за активността му и за това, че дава гласност на подобни случаи, които далеч не са единични.