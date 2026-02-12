Мимо-Гарсия сигнализира за измама: Упоиха майка ми, откраднаха ключовете ѝ и нотариалния ѝ акт! (ВИДЕО)

Риалити участникът Мимо-Гарсия, когото телевизионните зрители познават от участието му в "Островът на 100-те гривни", сигнализира за плашеща измамна практика, на която е станала жертва болната му майка.
Публикуваме цялото му изявление до медиите, в което той обяснява случката:
"От неделя насам се чувствам като герой в криминална сага. Докато майка ми Виктория Груева бере душа, прикована на легло от онкологично заболяване, при нея се появяват медицински лица – лекар и сестра, от първия ѝ сблъсък с рака през 2018-2019 година.
Възползвайки се от нейната доверчивост и неадекватност на моменти, вследствие на заболяването и включваща дори халюцинации, че е успешно отстранен туморът, макар да е неоперабилен, както и че някой поставя нещо в храната ѝ, са взели ключовете за офиса на нейната фирма, влезли са, тършували са и са присвоили нотариален акт.
Макар че им дадох възможност, пишейки им на СМС и във Вайбър, да върнат документа и да приключим спора дотук, те продължават да я манипулират по телефон да им препише имота, както и да я настройват срещу мен и баща ми.
Освен, че публикувах записа от камерата в офиса и написах името на доктора, подадох сигнал и в прокуратурата.
Недопустимо е да се злоупотребява с хора в тежко здравословно състояние!"
Във видео на профила си в социалните мрежи той се обърна и към последователите си онлайн, за да покаже, че пътува към прокуратурата, за да подаде сигнала официално, придружен от видеа, на които той твърди, че се вижда тършуването от медицинските лица в офиса на майка му. Той показа и въпросните кадри в мрежата.
В коментарите под видеото, десетки хора му пожелават успех и изразяват съчувствието си към деликатната и опасна ситуация. Мнозина също поздравяват Мимо-Гарсия за активността му и за това, че дава гласност на подобни случаи, които далеч не са единични.
1 Манол-Гонзалес
Коментиран от #6, #7
12:05 12.02.2026
2 Ъъъ
12:05 12.02.2026
3 За какво им е акта?
Коментиран от #5
12:06 12.02.2026
4 не са в чужбина
Само един мародерски удар, разрешава житейски проблем и после все най-безкористен спасител на благодарни пациенти.
12:10 12.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ах Ох
До коментар #1 от "Манол-Гонзалес":Педегарсия е.
12:18 12.02.2026
8 Абе не бе
12:24 12.02.2026
9 голяма държава
12:36 12.02.2026