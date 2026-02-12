Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мимо-Гарсия сигнализира за измама: Упоиха майка ми, откраднаха ключовете ѝ и нотариалния ѝ акт! (ВИДЕО)
Мимо-Гарсия сигнализира за измама: Упоиха майка ми, откраднаха ключовете ѝ и нотариалния ѝ акт! (ВИДЕО)

12 Февруари, 2026 12:01 1 104 9

Риалити героят се оплака в медиите от измамна практика на медицински лица, при които майка му се лекува от рак

Мимо-Гарсия сигнализира за измама: Упоиха майка ми, откраднаха ключовете ѝ и нотариалния ѝ акт! (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Риалити участникът Мимо-Гарсия, когото телевизионните зрители познават от участието му в "Островът на 100-те гривни", сигнализира за плашеща измамна практика, на която е станала жертва болната му майка.

Публикуваме цялото му изявление до медиите, в което той обяснява случката:

"От неделя насам се чувствам като герой в криминална сага. Докато майка ми Виктория Груева бере душа, прикована на легло от онкологично заболяване, при нея се появяват медицински лица – лекар и сестра, от първия ѝ сблъсък с рака през 2018-2019 година.

Възползвайки се от нейната доверчивост и неадекватност на моменти, вследствие на заболяването и включваща дори халюцинации, че е успешно отстранен туморът, макар да е неоперабилен, както и че някой поставя нещо в храната ѝ, са взели ключовете за офиса на нейната фирма, влезли са, тършували са и са присвоили нотариален акт.

Макар че им дадох възможност, пишейки им на СМС и във Вайбър, да върнат документа и да приключим спора дотук, те продължават да я манипулират по телефон да им препише имота, както и да я настройват срещу мен и баща ми.

Освен, че публикувах записа от камерата в офиса и написах името на доктора, подадох сигнал и в прокуратурата.

Недопустимо е да се злоупотребява с хора в тежко здравословно състояние!"

Във видео на профила си в социалните мрежи той се обърна и към последователите си онлайн, за да покаже, че пътува към прокуратурата, за да подаде сигнала официално, придружен от видеа, на които той твърди, че се вижда тършуването от медицинските лица в офиса на майка му. Той показа и въпросните кадри в мрежата.

В коментарите под видеото, десетки хора му пожелават успех и изразяват съчувствието си към деликатната и опасна ситуация. Мнозина също поздравяват Мимо-Гарсия за активността му и за това, че дава гласност на подобни случаи, които далеч не са единични.


Напиши коментар:


  • 1 Манол-Гонзалес

    8 0 Отговор
    Нито е Мимо, нито е Гарсия.

    Коментиран от #6, #7

    12:05 12.02.2026

  • 2 Ъъъ

    7 0 Отговор
    Ужас! Ами правосъдието е в неговите ръце!

    12:05 12.02.2026

  • 3 За какво им е акта?

    4 3 Отговор
    Нали е на нейно име.

    Коментиран от #5

    12:06 12.02.2026

  • 4 не са в чужбина

    8 0 Отговор
    Не е изненадващо мародерството при медиците, особено ако плячката е изкусително значима финансово.
    Само един мародерски удар, разрешава житейски проблем и после все най-безкористен спасител на благодарни пациенти.

    12:10 12.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ах Ох

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Манол-Гонзалес":

    Педегарсия е.

    12:18 12.02.2026

  • 8 Абе не бе

    1 0 Отговор
    Да пусне още някое клипче,ще получи много лайкове.

    12:24 12.02.2026

  • 9 голяма държава

    1 0 Отговор
    Това реалното име ли е на тоз или в България всеки може да се представя под различни имена и дори медиите им помагат?

    12:36 12.02.2026