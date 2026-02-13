Новини
Станкушев за случая "Петрохан": Имало е много сигнали, някой е спрял разследването

13 Февруари, 2026

Двамата експерти подчертаха, че доверието на българските граждани в институциите е сериозно разклатено

Сериозни въпроси около действията на службите и прокуратурата по случая „Петрохан“ повдигнаха в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ бившият следовател и прокурор Бойко Найденов и журналистът от „Антикорупционен фонд“ Бойко Станкушев. Повод за коментарите им стана информацията, че още в началото на разследването е имало сигнали за престъпление, като и.ф. председател на ДАНС заяви, че са открити такива данни и материалите са били предадени на прокуратурата.

„Още в самото начало беше изпусната реплика, че е имало сигнали за нещо. И.ф. ръководителят на ДАНС каза, че са открити данни за престъпление и че те са предадени на прокуратурата. Въпросите са три – първо, за какво престъпление става дума, второ, защо ДАНС се е занимавала със случая, и трето, какво се е случило в прокуратурата – има ли събрани доказателства и повдигнати обвинения“, заяви Найденов.

Според него, ако няма развитие по преписката, това означава, че конкретен прокурор или служител не си е свършил работата и трябва ясно да се посочи кой носи отговорност.

„Много бързо може да се провери какво е подавано в прокуратурата. Ако службата, под прикритието на секретност, е изпратила сигнал без конкретни данни, прокуратурата няма какво да направи. Но ако е имало данни за престъпление, трябва да се установи кой ги е прикрил. Това може да стане с преглед на документите в рамките на три дни“, категоричен беше Найденов.

Журналистът Бойко Станкушев акцентира върху хронологията на събитията. „Съобщава се за трагедия с три трупа. Реагират Сарафов и Денев и правят изявления, в които казват неща, които по принцип трябва да станат ясни в хода на разследването. Те обаче няма откъде да знаят за евентуални педофилски мрежи, освен ако не става дума за оперативни данни“, коментира той.

Според него основният въпрос е защо, след като е имало толкова много сигнали, не е било предприето нищо. „Някой е спрял разследването. Големият въпрос е дали не става дума за специфичен канал – дали за наркотици, дали за нещо друго – и дали няма поръчка, в която участват самите служби. Това са тежки въпроси, но те трябва да бъдат зададени“, посочи Станкушев.

Той изрази предположение, че е възможно високопоставен служител в ДАНС да е решил да задържи развитието на случая с цел достигане до „по-голяма риба“, което обаче е довело до трагичен резултат.

И двамата експерти подчертаха, че доверието на българските граждани в институциите е сериозно разклатено и че по случая трябва да се включат и международни служби в съвместна работа с българските.

„За мен това мълчание по случая е недопустимо. Можеше да се направи нещо, за да бъдат спасени 15- и 22-годишните момчета“, заяви Найденов.

Той обърна внимание и на факта, че делото не се разглежда от Националната следствена служба. „Една от причините е, че трябва да има главен прокурор, който да възложи това. В момента нямаме легитимен главен прокурор“, каза бившият прокурор, като допусна, че в крайна сметка случаят вероятно ще бъде поет именно от Националната следствена служба.


  • 1 кой му дреме

    10 9 Отговор
    дебелан педофилски, българският епстийн
    собственик на хижи и бунгала с деца склонени към проституция

    09:05 13.02.2026

  • 2 Педофилията започва още от детската

    12 4 Отговор
    градина!
    Педофилията не е само чисто физическа, тя е и психологическа!

    Коментиран от #27, #29

    09:07 13.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 замислен

    9 17 Отговор
    Сега е времето да се обяви "Путин е виновен", след това ако не се получи "Дебелия и мафията" и накрая "чекмеджето с пачките" и "къщата в Барселона". Всичко това ще отклони вниманието от тесние връзки с кадри на ПП и това е.

    Коментиран от #19

    09:09 13.02.2026

  • 5 Пич

    20 4 Отговор
    Сега - за кой ли път забелязахме че в разните служби работят някакви, които не знаят какво говорят! Имам предвид изпреварващата информация която изпляскаха ДАНС и МВР първият ден , когато би трябвало още съвсем нищо да не знаят !!! Казвал съм че реторичната неграмотност е голям бич за глупаците! От зор да се изфукат че са в течение, ние разбираме, че няма как да знаят, ако не са работили по групата отдавна !!! Работили отдавна, но нищо не предприели !!! Нищо не предприели, защото им казали - СТОП !!! Казали им стоп, но това само висши политици могат да го направят!!! Ето ви разликата - един майстор на реториката може да разбере купища информация от това, което смотаните казват или не казват!!!

    09:10 13.02.2026

  • 6 Първо

    6 12 Отговор
    Трима са убити от мексиканската мафия,защото на Ивайло Калушев е било от ДАНС , съобщено,че са техни сътрудници на -затова са намерени първо от мексиканеца в селото,който оттогава е изчезнал.Второ :ПП-ДБ са много навътре с нещата,като се има впредвид и трагедията с Алексей Петров,спонсорирането на НПО-то от кмета на София Васил Терзиев,посещенията на вилата с децата и семейно от страна на големците на ПП-ДБ,а по време на избори докато са по средаъа с ниски проценти,буквално в последния миг изскачат напред с кой-знае лакво начини с тези машини и кодове.....100 % имат връзка.. А,бе полудяла държава с овчи народ

    Коментиран от #26, #38

    09:10 13.02.2026

  • 7 Батко

    8 2 Отговор
    А бе, къде е Копринков? Йотова каза, че вече не е при нея.

    09:10 13.02.2026

  • 8 сигнали всеки подава

    3 3 Отговор
    проверяват . според сигнала е реакцията . на сигнала за 3 в къщата отидоха . за 3 в кемпера отидоха . как така спира разследването . работят си . натривки, проби за течност , търсят бмс играчки, бутафорни пистолетчета, атрибути на меверето - шапки, колани, кобури . имало някаквъ 22 г щял да съди клаушев . сега 26г пак . ама у нас ако е умрял не може . то е просто . защото не е жив . да съди жена му . тя е гледала как каушев го насилва . тя не го е насилвала . така е . любопитно .

    09:10 13.02.2026

  • 9 Калушай Лама от ПП-ДБ

    6 5 Отговор
    Ускорени курсове по кама сутра за деца. Зимна промоция, само сега!

    Коментиран от #32

    09:12 13.02.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    5 2 Отговор
    Явно и службите са пълни с пее...аси и пед....фили.

    09:14 13.02.2026

  • 11 Той

    6 2 Отговор
    Всезнайковци, Ели па станкушевия.

    09:15 13.02.2026

  • 12 честен ционист

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Педофилията не е табу и при ГЕРБ. Справка, оня депутата с дагестанската физиономия.

    Коментиран от #16

    09:15 13.02.2026

  • 13 честен ционист

    5 2 Отговор
    Бойко Найденов, какво значи на часовника му това G?

    09:18 13.02.2026

  • 14 шиши

    8 3 Отговор
    Кой посегна на тенесистката и тя отиде да се състезава за друга държава и на мис бикини - сикаджииската мутра

    09:19 13.02.2026

  • 15 На манипулираният

    5 2 Отговор
    много лесно български послушник само му пробутай в медии или ТВ - ефир една неистина и веднага започва да се опитва да демонстрира "акъл" или "мисъл" ! Това мутри и корупционери много добре го знаят и затова постигат бързо и безпрепятствено своите резултати ! Кой доказа, че жертвите са педофили бе мозъци парализирани ? Излезнаха врачките на престъпното дуо Тиква/Намагнитен изказаха си платените слова и трудномислещите празноглавци веднага започнаха "мисловните" си опити ! ДАНС мълчат ли по истинските питания - МЪЛЧАТ, ония от ГДБОП доказват ли нещо - НИЩО, дори не смеят да изкажат и филмови фрази при разследване ! Ще има още дълги години да ви контролират и манипулират празните глави и да ви имитират борба с корупцията дуото Тиква/Намагнитен ! Защо сега мълчат тия двамата, нали са много дейни в показване на "знаене" ?

    09:21 13.02.2026

  • 16 ахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    факт е, че Кирил Петков е премиер, Денков министър на културата и Сандов на МОСВ , хора които са се подписвали за да легитимират въпросната организация ... Те, че и другие играят за същите елити е ясно..

    Коментиран от #35

    09:21 13.02.2026

  • 17 Майора

    8 3 Отговор
    Господа коментиращи , сигнали са подавани още през 2022 , но тогавашните министри Рашков и Демерджиев са ги прекратили! А още по лошо е че Рашков тогава е закрил ПУ Годеч!

    09:21 13.02.2026

  • 18 За МВР

    2 6 Отговор
    оговаряше Рашков!За службите Радев!

    09:22 13.02.2026

  • 19 Защо крият

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "замислен":

    за портрета на Путин в хижата!Всеки го е виждал!

    09:26 13.02.2026

  • 20 Народът на Бг

    5 2 Отговор
    Доверието на българските граждани в институциите Подчинени
    на БорисоФ и Пеевски е сериозно разклатено!
    И как да им вярваме като казаха, че някакъв местен овчар е открил
    Кемпера и телата в него, докато си е наглеждал кошарата!
    Оказасе, че той Нито е Местен човек, Нито е Овчар.
    Хората от селото не го познават и той се крие от тях,
    освен това се разхожда с мощен автомобил из планината!
    Институциите толкова много лъжат, че вече се оплитат в Лъжите си!

    09:27 13.02.2026

  • 21 Механик

    8 0 Отговор
    Готов съм да се обазложа 1000 към 1, че службите всичко знаят.
    Тука и да разтягаме локуми, и да не ги разтягаме, файда никаква. Ще си ни облъчват разни "експерти" и платени медии и на края ще изблъскат едно становище каквото им е удобно и толкова. Другата година по това време, само единици от нас ще си спомнят тоя случай. Колко често си спомняте например за Ставийски, сестрите Белнейски, оня дето закла момчето в парка...?! А за оня Рамбо, където преди 6-7 години го дириха из цяла Стара планина? То не бяха "кобри" то не бяха "дронове и термовизьори"...

    09:27 13.02.2026

  • 22 Ламопед

    2 3 Отговор
    Всички да маскари,без Радев!

    09:27 13.02.2026

  • 23 По простоватите

    2 1 Отговор
    разсъждения на неграмотни народ спокойно можем да обявим, че всички училища са дом на педофили ! Учителите всите са педофили щом се занимават и обучават деца ! Този ппппрост народ няма как да не е беден, това е невъзможно !

    Коментиран от #25

    09:30 13.02.2026

  • 24 Факти

    2 1 Отговор
    Не е имало много сигнали, а два сигнала. Първият е на наркозависимият, пратен при Калушев от майка му. Вторият е базиран на първия. Дядо и баба научили за първия сигнал и също подали сигнал, ама веднага след това го оттеглили, защото майката им се скарала. Реално има само един сигнал. Много хора чули недочули се упражняват с тоя случай. Някакви "експерти" обикалят по телевизиите и философстват, без изобщо да са си направили труда да се запознаят с фактите по случая.

    Коментиран от #30

    09:34 13.02.2026

  • 25 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "По простоватите":

    ПП/ДБ направиха промени в закона за образование, премахващи изискването за педагогическо образование за кандат преподавателите. Това отваря вратата на българските школа широко за всякакви педофили и извратеняци.

    09:34 13.02.2026

  • 26 много си прав

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Първо":

    но забелязвам че оецете не ти вярват и си мислях тяхното за жалост

    09:34 13.02.2026

  • 27 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Педофилията започва още от детската":

    При някои дописници е вродена!

    09:35 13.02.2026

  • 28 Станкушев

    2 0 Отговор
    между другото,подхвърли че тока е увеличен с 40% !

    09:36 13.02.2026

  • 29 Грешиш

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Педофилията започва още от детската":

    Сведения за педофилия има още от Древна Гърция.

    09:38 13.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Две възможни причини за забавяне

    1 4 Отговор
    Две възможни причини за забавяне на разследването:
    - Да се предпази деец на ППДБ от разкритие, че е жертва или помагач.
    - Да се остави деец/дейци на ППДБ да затънат още повече и да бъдат категорино разкрити.

    09:41 13.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 айде сега малко сериозна информация

    2 0 Отговор
    ясно е че психично болния “лама” е бил педофил и изнудвач но за другите няма данни да са педофили не ги слагайте под общ знаменател! предполагам че в хижата са уреждали политици да си играят с момченца и са ги записвали с цел контрол по поръчка на други висшестоящи фигури в страната и това е ставало точно с политижи на ПП защото са преси и за тях няма много компромати за разлика от останалите … отделно мексиканския канал за който дойде пат фалън в българия дни преди убийствата не е мит а реалност не случайно мексиканеца и жена му са изчезнали и никой не ги издирва за да не се насочи разследването към този канал!

    09:45 13.02.2026

  • 34 защо 6 да са агенти

    1 0 Отговор
    защитени свидетели, щатни или не щатни сътрудници . нормално подавали сигнали за бракониери , дървосекачи . мигранти . за 4-5 години 10 сигнала . това е хубаво . но защо да ги правят генерали или лейтенанти от службата . връзки с дс е нямало . защо да се избиват . живееш в дивата пустош и се избиваш . защо . внушенията за култ и секта са донякъде верни . дивиденти за гуру от българия какви има . ако е доходно и други ще живеят в мир и ще бъдат гуру или монаси . но всели си има прякор . ламата , дългия, малкия, сокола, орела, пуйката, пилето, рамбо .

    09:47 13.02.2026

  • 35 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "ахахаха":

    Защо лъжеш така? Петков и Денков не са се разписвали никъде и нямат нищо общо с тази организация. Сандов е от Зелено Движение, което се отцепи от ПП-ДБ. Не е трудно да се досетиш защо зеленият се е разписал за организация, която защитава гората. Омазахте се тотално в напъните си да свържете ПП-ДБ с педофилия. Жалки сте. Това е единствената формация, която се бори с мафията. Затова всички вкупом хвърлят кал по нея от сутрин до вечер. Помниш ли онова момче, което ловеше педофили, а полицията на Борисов ги пускаше? Накрая го арестуваха, защото един педофил се оплака, че го е бил.

    09:50 13.02.2026

  • 36 36 години не са

    0 0 Отговор
    достатъчни българинът да се оттърве от диващината и умствената си изостаналост ! Колко от тези селянндури драскащи тук поредните си глупости са прекарали поне седмица в цивилизована държава ? Будалкат необразованите ви глави разни социолози, политолози, платени мисирки и никъде в никоя медия не излезе един свестен, разумен и неутрален експерт който да ви запознае с действителността, защото тя беше скрита много старателно дори и от високо с километри отцепения район надлъж, нашир и нависоко ! Показаха ви едни клипчета на весело куче, а уж имало камери които заснели всичко, това ли беше всичко - едно куче ? Как ще навреди на разследването показване на всичко заснето, то няма да навреди, дори ще помогне, ще ангажира десетки експерти с разсъждения, няма да бъде пропуснато нито едно грешно движение дори ! Много е лесно да се каже "това е следствена тайна" когато разследващите са купени или пълни некадърници !

    10:00 13.02.2026

  • 37 Хмм

    1 0 Отговор
    ето го човекът на пеевски в ДАНС, дето закона смениха, за да е той и само той, пеевски се скри вдън земя, а взземаше отношение по всичко, търсеше сметка и обяснение от премиера и министри, дори киселова той смени, каза че председателят на НС трябва да е от ГЕРБ и тя подаде оставка, по едно изречение казва, повече не може, но всички изпълняват на минутата, мълчанието му буди съмнения

    10:03 13.02.2026

  • 38 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Първо":

    кметът се набута с това дарение, ще съжалява цял живот, трябвало е да знае, че те получават милиони по европрограми, зелените каузи са в центъра на ЕС, но Генов им спира дейността и остават без пари, а са свикнали да водят охолен живот, хобитата им изискватмного пари, но вече са старели и непривлекателни, дарението на кмета може да им покрие сметките за ток, Калушев обича екстремните неща - гмуркане, подводни пещери, катерене, бойни изкуства, оръжие - изобщо плейбой, но с маниери на хомо

    10:11 13.02.2026

