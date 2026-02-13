Станкушев за случая "Петрохан": Имало е много сигнали, някой е спрял разследването

Сериозни въпроси около действията на службите и прокуратурата по случая „Петрохан“ повдигнаха в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ бившият следовател и прокурор Бойко Найденов и журналистът от „Антикорупционен фонд“ Бойко Станкушев. Повод за коментарите им стана информацията, че още в началото на разследването е имало сигнали за престъпление, като и.ф. председател на ДАНС заяви, че са открити такива данни и материалите са били предадени на прокуратурата.
„Още в самото начало беше изпусната реплика, че е имало сигнали за нещо. И.ф. ръководителят на ДАНС каза, че са открити данни за престъпление и че те са предадени на прокуратурата. Въпросите са три – първо, за какво престъпление става дума, второ, защо ДАНС се е занимавала със случая, и трето, какво се е случило в прокуратурата – има ли събрани доказателства и повдигнати обвинения“, заяви Найденов.
Според него, ако няма развитие по преписката, това означава, че конкретен прокурор или служител не си е свършил работата и трябва ясно да се посочи кой носи отговорност.
„Много бързо може да се провери какво е подавано в прокуратурата. Ако службата, под прикритието на секретност, е изпратила сигнал без конкретни данни, прокуратурата няма какво да направи. Но ако е имало данни за престъпление, трябва да се установи кой ги е прикрил. Това може да стане с преглед на документите в рамките на три дни“, категоричен беше Найденов.
Журналистът Бойко Станкушев акцентира върху хронологията на събитията. „Съобщава се за трагедия с три трупа. Реагират Сарафов и Денев и правят изявления, в които казват неща, които по принцип трябва да станат ясни в хода на разследването. Те обаче няма откъде да знаят за евентуални педофилски мрежи, освен ако не става дума за оперативни данни“, коментира той.
Според него основният въпрос е защо, след като е имало толкова много сигнали, не е било предприето нищо. „Някой е спрял разследването. Големият въпрос е дали не става дума за специфичен канал – дали за наркотици, дали за нещо друго – и дали няма поръчка, в която участват самите служби. Това са тежки въпроси, но те трябва да бъдат зададени“, посочи Станкушев.
Той изрази предположение, че е възможно високопоставен служител в ДАНС да е решил да задържи развитието на случая с цел достигане до „по-голяма риба“, което обаче е довело до трагичен резултат.
И двамата експерти подчертаха, че доверието на българските граждани в институциите е сериозно разклатено и че по случая трябва да се включат и международни служби в съвместна работа с българските.
„За мен това мълчание по случая е недопустимо. Можеше да се направи нещо, за да бъдат спасени 15- и 22-годишните момчета“, заяви Найденов.
Той обърна внимание и на факта, че делото не се разглежда от Националната следствена служба. „Една от причините е, че трябва да има главен прокурор, който да възложи това. В момента нямаме легитимен главен прокурор“, каза бившият прокурор, като допусна, че в крайна сметка случаят вероятно ще бъде поет именно от Националната следствена служба.
1 кой му дреме
собственик на хижи и бунгала с деца склонени към проституция
09:05 13.02.2026
2 Педофилията започва още от детската
Педофилията не е само чисто физическа, тя е и психологическа!
Коментиран от #27, #29
09:07 13.02.2026
4 замислен
Коментиран от #19
09:09 13.02.2026
5 Пич
09:10 13.02.2026
6 Първо
Коментиран от #26, #38
09:10 13.02.2026
7 Батко
09:10 13.02.2026
8 сигнали всеки подава
09:10 13.02.2026
9 Калушай Лама от ПП-ДБ
Коментиран от #32
09:12 13.02.2026
10 АГАТ а Кристи
09:14 13.02.2026
11 Той
09:15 13.02.2026
12 честен ционист
До коментар #3 от "Вашето мнение":Педофилията не е табу и при ГЕРБ. Справка, оня депутата с дагестанската физиономия.
Коментиран от #16
09:15 13.02.2026
13 честен ционист
09:18 13.02.2026
14 шиши
09:19 13.02.2026
15 На манипулираният
09:21 13.02.2026
16 ахахаха
До коментар #12 от "честен ционист":факт е, че Кирил Петков е премиер, Денков министър на културата и Сандов на МОСВ , хора които са се подписвали за да легитимират въпросната организация ... Те, че и другие играят за същите елити е ясно..
Коментиран от #35
09:21 13.02.2026
17 Майора
09:21 13.02.2026
18 За МВР
09:22 13.02.2026
19 Защо крият
До коментар #4 от "замислен":за портрета на Путин в хижата!Всеки го е виждал!
09:26 13.02.2026
20 Народът на Бг
на БорисоФ и Пеевски е сериозно разклатено!
И как да им вярваме като казаха, че някакъв местен овчар е открил
Кемпера и телата в него, докато си е наглеждал кошарата!
Оказасе, че той Нито е Местен човек, Нито е Овчар.
Хората от селото не го познават и той се крие от тях,
освен това се разхожда с мощен автомобил из планината!
Институциите толкова много лъжат, че вече се оплитат в Лъжите си!
09:27 13.02.2026
21 Механик
Тука и да разтягаме локуми, и да не ги разтягаме, файда никаква. Ще си ни облъчват разни "експерти" и платени медии и на края ще изблъскат едно становище каквото им е удобно и толкова. Другата година по това време, само единици от нас ще си спомнят тоя случай. Колко често си спомняте например за Ставийски, сестрите Белнейски, оня дето закла момчето в парка...?! А за оня Рамбо, където преди 6-7 години го дириха из цяла Стара планина? То не бяха "кобри" то не бяха "дронове и термовизьори"...
09:27 13.02.2026
22 Ламопед
09:27 13.02.2026
23 По простоватите
Коментиран от #25
09:30 13.02.2026
24 Факти
Коментиран от #30
09:34 13.02.2026
25 честен ционист
До коментар #23 от "По простоватите":ПП/ДБ направиха промени в закона за образование, премахващи изискването за педагогическо образование за кандат преподавателите. Това отваря вратата на българските школа широко за всякакви педофили и извратеняци.
09:34 13.02.2026
26 много си прав
До коментар #6 от "Първо":но забелязвам че оецете не ти вярват и си мислях тяхното за жалост
09:34 13.02.2026
27 Дзак
До коментар #2 от "Педофилията започва още от детската":При някои дописници е вродена!
09:35 13.02.2026
28 Станкушев
09:36 13.02.2026
29 Грешиш
До коментар #2 от "Педофилията започва още от детската":Сведения за педофилия има още от Древна Гърция.
09:38 13.02.2026
31 Две възможни причини за забавяне
- Да се предпази деец на ППДБ от разкритие, че е жертва или помагач.
- Да се остави деец/дейци на ППДБ да затънат още повече и да бъдат категорино разкрити.
09:41 13.02.2026
33 айде сега малко сериозна информация
09:45 13.02.2026
34 защо 6 да са агенти
09:47 13.02.2026
35 Факти
До коментар #16 от "ахахаха":Защо лъжеш така? Петков и Денков не са се разписвали никъде и нямат нищо общо с тази организация. Сандов е от Зелено Движение, което се отцепи от ПП-ДБ. Не е трудно да се досетиш защо зеленият се е разписал за организация, която защитава гората. Омазахте се тотално в напъните си да свържете ПП-ДБ с педофилия. Жалки сте. Това е единствената формация, която се бори с мафията. Затова всички вкупом хвърлят кал по нея от сутрин до вечер. Помниш ли онова момче, което ловеше педофили, а полицията на Борисов ги пускаше? Накрая го арестуваха, защото един педофил се оплака, че го е бил.
09:50 13.02.2026
36 36 години не са
10:00 13.02.2026
37 Хмм
10:03 13.02.2026
38 Ами
До коментар #6 от "Първо":кметът се набута с това дарение, ще съжалява цял живот, трябвало е да знае, че те получават милиони по европрограми, зелените каузи са в центъра на ЕС, но Генов им спира дейността и остават без пари, а са свикнали да водят охолен живот, хобитата им изискватмного пари, но вече са старели и непривлекателни, дарението на кмета може да им покрие сметките за ток, Калушев обича екстремните неща - гмуркане, подводни пещери, катерене, бойни изкуства, оръжие - изобщо плейбой, но с маниери на хомо
10:11 13.02.2026