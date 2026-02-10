Вземете 50% отстъпка за хостинг от

bTV назначи нови водещи на сутрешния блок "Тази сутрин"

10 Февруари, 2026 13:31 2 212 20

  • тази сутрин-
  • бтв-
  • богомил грозев-
  • юлия манолова-
  • водещи-
  • сутрешен блок

Богомил Грозев и Юлия Манолова поемат смяната от 6:00 всяка сутрин

bTV назначи нови водещи на сутрешния блок "Тази сутрин" - 1
Снимка: bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

С началото на новия пролетен телевизионен сезон bTV продължава да развива както развлекателната си праймтайм програма, така и актуално-публицистичното си съдържание. От 16 февруари медията представя новите водещи на "Тази сутрин“ - утвърдените журналисти Богомил Грозев и Юлия Манолова.

Новата екранна двойка ще посреща зрителите всяка делнична сутрин от 06:00 часа, като ще поставя на фокус важните събития от обществения живот, ще търси отговори и ще дава гласност на темите, които имат значение за ежедневието на хората. Добре познатите за зрителите сегменти в "Тази сутрин“ като панелни дискусии, разговори с гости и коментари, авторски рубрики, информация за времето и материали от репортерите по съществени казуси, продължават да бъдат неизменна част от структурата на предаването.

Богомил Грозев и Юлия Манолова са сред разпознаваемите лица в българския телевизионен ефир с над 20-годишен професионален опит. Забележителната телевизионна кариера на Богомил започва именно от bTV като икономически и социален репортер, преди да се присъедини към другата частна национална телевизия като водещ на Новини. Той е и комуникационен експерт в сферата на корпоративните и маркетингови комуникации. Юлия Манолова има богат телевизионен опит като редактор на актуално предаване, отразявала е международни новини, била е водеща на Новини и сутрешен блок, автор и изпълнителен продуцент на новинарски и публицистични формати.

"Посрещаме в екипа си добре познати и реномирани журналисти, които се ползват с висок обществен авторитет и уважение в медийната индустрия. Убедени сме, че със своя професионализъм, ангажираност и експертен поглед към значимите въпроси и процеси, които формират дневния ред, Богомил Грозев и Юлия Манолова ще допринесат за съдържателното и програмно развитие на "Тази сутрин“. Сутрешният блок остава близо до зрителите, като поставя във фокуса темите, които пряко засягат техния живот и ежедневните им решения“ - заявява Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.

Журналистите Росен Цветков и Гергана Венкова продължават активната си работа в новинарската редакция на bTV като водещи и репортери, ангажирани със специални студиа, формати и новинарските емисии на медията.

Богомил Грозев започва професионалния си път преди повече от 25 г. в Дарик радио, след което се насочва към печатните медии - вестниците "Банкеръ“ и "Сега“, както и списание "Тема“. Телевизионната му кариера стартира в bTV Новините, където в продължение на 7 години работи като репортер. Там утвърждава журналистическия си стил със задълбочени материали, живи включвания от мястото на горещите събития и отразяване на значими икономически и социални теми. По-късно се присъединява към екипа на NOVA телевизия като водещ на централна емисия Новини. В професионалния си път заема и позицията директор на общинския институт "Старинен Пловдив“, където работи активно за опазването и популяризирането на културното и историческото наследство на Стария град, Античния театър, Римския стадион и Епископската базилика на Филипопол. Развива дейност и като филмов продуцент на филмите "Завръщане“ и "Завръщане 2“. През последните години работи като маркетинг директор в банковия сектор и като комуникационен експерт с опит в организирането и провеждането на обучения по медийно поведение и публично говорене. Богомил Грозев има висше инженерно образование и е преминал през редица практически обучения в областта на медиите, PR стратегиите и дигиталния маркетинг.

Професионалният път на Юлия Манолова започва в Евроком-Пловдив като водеща на новинарски емисии и международен редактор. В Българската национална телевизия тя работи като редактор и водеща на "Денят започва“, "БНТ Такси“ и "По света и у нас“. След това става водеща и редактор на новинарското предаване "Нюзрум“ по News7. В телевизия BiT заема позицията изпълнителен продуцент на новините, автор и водеща на предаването "Една различна неделя“.

Опитът ѝ включва и ролята на изпълнителен продуцент на сутрешния блок на телевизия Европа. Преди да се присъедини към bTV, Юлия Манолова работи като продуцент и водеща на публицистичното предаване "Пресечна точка“ в NOVA телевизия, както и като водеща на Новини в NOVA NEWS. Юлия Манолова е завършила международни икономически отношения и журналистика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“. Преминала е през международни медийни обучения в България и Германия, както и шестмесечен стаж в американския телевизионен канал Fox.


Оценка 3.6 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    14 0 Отговор
    Ужас Боги от Нова.. Крайно неприятна личност. Към името Юля имам сантименти.

    13:33 10.02.2026

  • 2 Даа...

    18 2 Отговор
    Кой ще ги гледа тези рупори на пеевски и борисов ?!

    13:34 10.02.2026

  • 3 Момък мераклия

    12 2 Отговор
    Ей тая Юлия едно време беше страааашно парче....що риби съм изловил с нея насън.

    13:35 10.02.2026

  • 4 Едно към едно

    17 5 Отговор
    Същите НЕлицеприятни като старите..

    13:36 10.02.2026

  • 5 Сделано в СССР

    18 0 Отговор
    Това в БТВ, кошлук ТВ и НОВА не е журналистика а платена реклама на мафията Ново начало (Старото ДС-КГБ, ама по лошо)

    13:36 10.02.2026

  • 6 ьТВ

    6 4 Отговор
    Предишните бяха пародия на водещи, а тези поне имат опит!

    13:41 10.02.2026

  • 7 Симпатични са

    3 5 Отговор
    Една добра новина днес.

    13:45 10.02.2026

  • 8 батвесо

    5 2 Отговор
    Толкова готини млади репортерки има в бтвто, не можаха ли да сложат някоя вместо тази...

    13:48 10.02.2026

  • 9 123456

    5 1 Отговор
    много ясно - ония двамата бяха като варени Марули !

    13:53 10.02.2026

  • 10 Анонимен

    9 0 Отговор
    Ако са послушковци към зайчарника, ще се застоят, че предишните не бяха.

    13:55 10.02.2026

  • 11 Пешо

    11 0 Отговор
    Богомил Грозев е тъп фъфльо, който наритаха от всякъде, заради некомпетентност и скандали.
    Опита се да се облажи покрай разни правителства, но наистина е прекалено тъп. А, бивш зет е на Баба Тонка - Антон Радичев.

    14:02 10.02.2026

  • 12 кое не е така

    5 1 Отговор
    Вещият по всички въпроси Пеевски изходи ли се по въпроса за Петрохан?
    Защо в името на хората още не е призовал еднолично за задълбочено разследване?

    14:05 10.02.2026

  • 13 Дън

    8 0 Отговор
    Богомил Грозев не се ползва с одобрение

    14:06 10.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ядосан

    7 0 Отговор
    От трън та на глог. Това е едно много неприятно момченце, а не му липсва и самочувствие.

    14:10 10.02.2026

  • 16 баи Коста

    7 0 Отговор
    Антон ми е разправял че от този не става чеп за трици

    14:10 10.02.2026

  • 17 дядо Дончо

    1 1 Отговор
    А дано с Юлка дядя смаже бастуня рано в 6 че от тази не става нищо

    14:13 10.02.2026

  • 18 Тома

    1 0 Отговор
    Като не върви работата в публичния салон сине сменят веднага к....каза бащата

    14:13 10.02.2026

  • 19 ужас

    0 0 Отговор
    Аз пък си искъм цънцаровчито.

    14:54 10.02.2026

  • 20 Въпросът е

    0 0 Отговор
    Кога ще се превърнат в ,, Гульо , гульо"?

    15:03 10.02.2026