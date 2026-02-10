bTV назначи нови водещи на сутрешния блок "Тази сутрин"

С началото на новия пролетен телевизионен сезон bTV продължава да развива както развлекателната си праймтайм програма, така и актуално-публицистичното си съдържание. От 16 февруари медията представя новите водещи на "Тази сутрин“ - утвърдените журналисти Богомил Грозев и Юлия Манолова.

Новата екранна двойка ще посреща зрителите всяка делнична сутрин от 06:00 часа, като ще поставя на фокус важните събития от обществения живот, ще търси отговори и ще дава гласност на темите, които имат значение за ежедневието на хората. Добре познатите за зрителите сегменти в "Тази сутрин“ като панелни дискусии, разговори с гости и коментари, авторски рубрики, информация за времето и материали от репортерите по съществени казуси, продължават да бъдат неизменна част от структурата на предаването.

Богомил Грозев и Юлия Манолова са сред разпознаваемите лица в българския телевизионен ефир с над 20-годишен професионален опит. Забележителната телевизионна кариера на Богомил започва именно от bTV като икономически и социален репортер, преди да се присъедини към другата частна национална телевизия като водещ на Новини. Той е и комуникационен експерт в сферата на корпоративните и маркетингови комуникации. Юлия Манолова има богат телевизионен опит като редактор на актуално предаване, отразявала е международни новини, била е водеща на Новини и сутрешен блок, автор и изпълнителен продуцент на новинарски и публицистични формати.

"Посрещаме в екипа си добре познати и реномирани журналисти, които се ползват с висок обществен авторитет и уважение в медийната индустрия. Убедени сме, че със своя професионализъм, ангажираност и експертен поглед към значимите въпроси и процеси, които формират дневния ред, Богомил Грозев и Юлия Манолова ще допринесат за съдържателното и програмно развитие на "Тази сутрин“. Сутрешният блок остава близо до зрителите, като поставя във фокуса темите, които пряко засягат техния живот и ежедневните им решения“ - заявява Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.

Журналистите Росен Цветков и Гергана Венкова продължават активната си работа в новинарската редакция на bTV като водещи и репортери, ангажирани със специални студиа, формати и новинарските емисии на медията.

Богомил Грозев започва професионалния си път преди повече от 25 г. в Дарик радио, след което се насочва към печатните медии - вестниците "Банкеръ“ и "Сега“, както и списание "Тема“. Телевизионната му кариера стартира в bTV Новините, където в продължение на 7 години работи като репортер. Там утвърждава журналистическия си стил със задълбочени материали, живи включвания от мястото на горещите събития и отразяване на значими икономически и социални теми. По-късно се присъединява към екипа на NOVA телевизия като водещ на централна емисия Новини. В професионалния си път заема и позицията директор на общинския институт "Старинен Пловдив“, където работи активно за опазването и популяризирането на културното и историческото наследство на Стария град, Античния театър, Римския стадион и Епископската базилика на Филипопол. Развива дейност и като филмов продуцент на филмите "Завръщане“ и "Завръщане 2“. През последните години работи като маркетинг директор в банковия сектор и като комуникационен експерт с опит в организирането и провеждането на обучения по медийно поведение и публично говорене. Богомил Грозев има висше инженерно образование и е преминал през редица практически обучения в областта на медиите, PR стратегиите и дигиталния маркетинг.

Професионалният път на Юлия Манолова започва в Евроком-Пловдив като водеща на новинарски емисии и международен редактор. В Българската национална телевизия тя работи като редактор и водеща на "Денят започва“, "БНТ Такси“ и "По света и у нас“. След това става водеща и редактор на новинарското предаване "Нюзрум“ по News7. В телевизия BiT заема позицията изпълнителен продуцент на новините, автор и водеща на предаването "Една различна неделя“.

Опитът ѝ включва и ролята на изпълнителен продуцент на сутрешния блок на телевизия Европа. Преди да се присъедини към bTV, Юлия Манолова работи като продуцент и водеща на публицистичното предаване "Пресечна точка“ в NOVA телевизия, както и като водеща на Новини в NOVA NEWS. Юлия Манолова е завършила международни икономически отношения и журналистика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“. Преминала е през международни медийни обучения в България и Германия, както и шестмесечен стаж в американския телевизионен канал Fox.