Кой има имен ден днес, 13 февруари 2026 г. Честито!

13 Февруари, 2023 05:00, обновена 12 Февруари, 2026 16:04 31 459 14

Църквата почита днес св. Евлогий, архиепископ Александрийски, и света Зоя

Църквата почита днес св. Евлогий, архиепископ Александрийски, и света Зоя. Имен ден днес празнуват хората с имена Евлоги, Евлогия, Зоя, пишe offnews.bg.

Името Евлоги има гръцки произход и означава "добра дума", "възхвала".

Свети Евлогий е носил титлата архиепископ Александрийски и се славел с благочестивост и преданост си към Христовата вяра. Светецът е живял по времето на император Ираклий през VII век.

Зоя пък значи живот. Тя е била византийска императрица и мъченица.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    23 23 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на ПРАЗНУВАЩИТЕ ХОРА

    Коментиран от #2

    05:13 13.02.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мъдрият

    17 7 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Статията е много кратка и пак не е включен най-важния и уникален светец, който се чества на днешния Ден - Свети Мартиниян! А днес, честваната света Зоя не е била императрица и мъченица, а е една от двете жени - светици, които са се обърнали към Бога благодарение на Свети Мартиниян.

    Житието на Свети Мартиниан е едно от най-удивителните жития от всички жития на светиите!
    Който иска да го прочете цялото - да посети сайта Православен храм! Аз ще разкажа накратко за него:

    Преподобни Мартиниан бил родом от Кесария Палестинска. Още от младини се подвизавал 25 години в пустинята и живеел Богоугодно, но дяволът постоянно воювал срещу него и повдигнал голяма борба срещу него и следните изкушения:

    Една блудна жена заспорила с развратните хора, че ще изкуши свети Мартиниан, за чийто добродетелен живот се носела славата из града. Тя отишла при него през нощта, преоблечена като странница и го помолила за подслон. Светецът я пуснал, защото времето било студено и дъждовно, и можело да я изядат зверове в пустинята. Но ето, че коварната гостенка се преоблякла и започнала да съблазнява аскета.

    Светецът също почувствал желание към нея, но с голямо усилие и молитва не се поддал! Излязъл от килията, запалил огън и застанал бос върху жарта, говорейки сам на себе си: „Трудно ти е, Мартиниане да издържиш на тази краткотрайна жар, а как ще издържиш на вечния огън, който ти е подготвил дя

    Коментиран от #9

    08:41 13.02.2024

  • 4 Мъдрият

    16 7 Отговор
    Светецът също почувствал желание към нея, но с голямо усилие и молитва не се поддал! Излязъл от килията, запалил огън и застанал бос върху жарта, говорейки сам на себе си: „Трудно ти е, Мартиниане да издържиш на тази краткотрайна жар, а как ще издържиш на вечния огън, който ти е подготвил дяволът?“
    И той се изгорил сериозно, дори не можел да стои на крака, за да угаси плътската жар!

    Жената се стреснала от гледката, се разкаяла и помолила светеца да я напътства по пътя към спасението. По неговите напътствия тя отишла във Витлеем, в манастира „Св. Павел”, където в живяла в строг пост и се подвизавала и благоугодила на Бога. По молитвите й се извършвали чудеса. Живяла 12 години, до своята кончина. Името на тази жена било Зоя, което от гръцки означава „живот”.

    След това Свети Мартиниян с помощта на един познат моряк, намерил ново място, където да се подвизава далеч от всики - на самотен малък остров(скала) в морето, където този моряк идвал 2 пъти годишно да му носи храна.

    Но и тук дяволът организирал изкушение срещу него - при едно корабокрушение - красива жена доплувала до Острова и той отново преживял подобно нещо като първия път. И тук той я наставил към спасение, казал й да се подвизава и че ще дойде след няколко месеца морякът и тя може да се прибере на сушата с него, оставил й храната си и взел решение да не остава с нея на самотния остров. Хвърлил се в морето, но два делфина го вдигнали на гърбовете си и го пренесли до брега.

    И до края на

    Коментиран от #11

    08:42 13.02.2024

  • 5 Мъдрият

    15 6 Отговор
    И до края на живота си той постоянно се придвижвал от място на място и живял като странник.

    А тази жена на острова - била вдъхновена от начина на живот Свети Мартиниан и останала да се подвизава на този остров. Разбрала се с този моряк ина нея да носи храна. Тя също благоугодила на Бога и достигнала до святост! Името й е света Фотиния!

    Това е накратко за този уникален светец Свети Мартиниан, и светите Зоя и Фотиния, които той довел до Бога!

    На днешният ден се чества още и преподобния Симеон Мироточиви, цар на Сърбия.

    По техните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #6

    08:44 13.02.2024

  • 6 Абе

    9 11 Отговор

    До коментар #5 от "Мъдрият":

    Алооууу, какъв Мартинян бе, не четеш ли, че днес се чества Свети Евлогий. От небето ли падаш.

    Коментиран от #8

    09:31 13.02.2024

  • 7 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 9 Отговор
    И СТАМАТ има имен ден

    09:32 13.02.2024

  • 8 Мъдрият

    17 6 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Ти падаш от небето! Като не знаеш - не се обаждай! Прочети внимателно в православните сайтове, кои светци се честват на днешния ден!

    Да Свети Евлогий също се чества днес, но се чества и Свети Мартиниян!

    Всички светии които се честват на днешния ден са:

    Преподобния наш отец Мартиниан и
    Светите жени Зоя и Фотиния
    Преподобния Симеон Мироточиви, цар на Сърбия
    Свети Евлогий, архиепископ Александрийски

    Коментиран от #10, #12, #13

    10:48 13.02.2024

  • 9 Гост666

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Все да добавиш нещо .Статия е пълна за повечето хора а другото не е важно.

    08:40 13.02.2025

  • 10 Гост666

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Защо трябва да четем в тези сайтове . Фентъзи книги има достатъчно . Митове и легенди четът тези който вярват .

    08:41 13.02.2025

  • 11 Зик

    1 8 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Религията и вярванията не са важни за важни толкова . Важно е какво става по света и у нас . Важно е как ще прекараш деня , как ще ти мине работния ден . А религията и вярванията са на последно място.

    08:45 13.02.2025

  • 12 Хайл

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Много светци много нещо. Явно това е много важно за вас. Критикувате написаното добавяте , ядосвате се на народните поверия . Най важно е кой има празник кой да поздравиш ако познаваш някой с това име . Ако тръгнем да четем в тези сайтове за светците кой ще работи и няма да остане време за почивка . Има книги който са по-интересни от разните написани неща за хора станали светци .

    08:50 13.02.2025

  • 13 Платформа

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Я дай сведения кой са тези сайтове православни да почетем малко , легенди и приказки .

    08:52 13.02.2025

  • 14 Пресен коментар

    0 0 Отговор
    Ами тя и статията и коментарите са от 2023-та г...
    Жалко ,че не е отлежала три годишна ,,Грозданка" и жалко,че не познавам нито един Евлоги да ме почерпи с такава.
    То и такова съчетание на ,,тих,мирен но и шумен"
    няма ,ама карай...уви такива са...фактите...

    06:39 13.02.2026