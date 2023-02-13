Кой има имен ден днес, 13 февруари 2026 г. Честито!

Църквата почита днес св. Евлогий, архиепископ Александрийски, и света Зоя. Имен ден днес празнуват хората с имена Евлоги, Евлогия, Зоя, пишe offnews.bg.
Името Евлоги има гръцки произход и означава "добра дума", "възхвала".
Свети Евлогий е носил титлата архиепископ Александрийски и се славел с благочестивост и преданост си към Христовата вяра. Светецът е живял по времето на император Ираклий през VII век.
Зоя пък значи живот. Тя е била византийска императрица и мъченица.
05:13 13.02.2023
3 Мъдрият
Статията е много кратка и пак не е включен най-важния и уникален светец, който се чества на днешния Ден - Свети Мартиниян! А днес, честваната света Зоя не е била императрица и мъченица, а е една от двете жени - светици, които са се обърнали към Бога благодарение на Свети Мартиниян.
Житието на Свети Мартиниан е едно от най-удивителните жития от всички жития на светиите!
Който иска да го прочете цялото - да посети сайта Православен храм! Аз ще разкажа накратко за него:
Преподобни Мартиниан бил родом от Кесария Палестинска. Още от младини се подвизавал 25 години в пустинята и живеел Богоугодно, но дяволът постоянно воювал срещу него и повдигнал голяма борба срещу него и следните изкушения:
Една блудна жена заспорила с развратните хора, че ще изкуши свети Мартиниан, за чийто добродетелен живот се носела славата из града. Тя отишла при него през нощта, преоблечена като странница и го помолила за подслон. Светецът я пуснал, защото времето било студено и дъждовно, и можело да я изядат зверове в пустинята. Но ето, че коварната гостенка се преоблякла и започнала да съблазнява аскета.
Светецът също почувствал желание към нея, но с голямо усилие и молитва не се поддал! Излязъл от килията, запалил огън и застанал бос върху жарта, говорейки сам на себе си: „Трудно ти е, Мартиниане да издържиш на тази краткотрайна жар, а как ще издържиш на вечния огън, който ти е подготвил дя
08:41 13.02.2024
4 Мъдрият
И той се изгорил сериозно, дори не можел да стои на крака, за да угаси плътската жар!
Жената се стреснала от гледката, се разкаяла и помолила светеца да я напътства по пътя към спасението. По неговите напътствия тя отишла във Витлеем, в манастира „Св. Павел”, където в живяла в строг пост и се подвизавала и благоугодила на Бога. По молитвите й се извършвали чудеса. Живяла 12 години, до своята кончина. Името на тази жена било Зоя, което от гръцки означава „живот”.
След това Свети Мартиниян с помощта на един познат моряк, намерил ново място, където да се подвизава далеч от всики - на самотен малък остров(скала) в морето, където този моряк идвал 2 пъти годишно да му носи храна.
Но и тук дяволът организирал изкушение срещу него - при едно корабокрушение - красива жена доплувала до Острова и той отново преживял подобно нещо като първия път. И тук той я наставил към спасение, казал й да се подвизава и че ще дойде след няколко месеца морякът и тя може да се прибере на сушата с него, оставил й храната си и взел решение да не остава с нея на самотния остров. Хвърлил се в морето, но два делфина го вдигнали на гърбовете си и го пренесли до брега.
И до края на
08:42 13.02.2024
5 Мъдрият
А тази жена на острова - била вдъхновена от начина на живот Свети Мартиниан и останала да се подвизава на този остров. Разбрала се с този моряк ина нея да носи храна. Тя също благоугодила на Бога и достигнала до святост! Името й е света Фотиния!
Това е накратко за този уникален светец Свети Мартиниан, и светите Зоя и Фотиния, които той довел до Бога!
На днешният ден се чества още и преподобния Симеон Мироточиви, цар на Сърбия.
По техните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
08:44 13.02.2024
6 Абе
До коментар #5 от "Мъдрият":Алооууу, какъв Мартинян бе, не четеш ли, че днес се чества Свети Евлогий. От небето ли падаш.
09:31 13.02.2024
7 ГРАД КОЗЛОДУЙ
09:32 13.02.2024
8 Мъдрият
До коментар #6 от "Абе":Ти падаш от небето! Като не знаеш - не се обаждай! Прочети внимателно в православните сайтове, кои светци се честват на днешния ден!
Да Свети Евлогий също се чества днес, но се чества и Свети Мартиниян!
Всички светии които се честват на днешния ден са:
Преподобния наш отец Мартиниан и
Светите жени Зоя и Фотиния
Преподобния Симеон Мироточиви, цар на Сърбия
Свети Евлогий, архиепископ Александрийски
10:48 13.02.2024
9 Гост666
До коментар #3 от "Мъдрият":Все да добавиш нещо .Статия е пълна за повечето хора а другото не е важно.
08:40 13.02.2025
10 Гост666
До коментар #8 от "Мъдрият":Защо трябва да четем в тези сайтове . Фентъзи книги има достатъчно . Митове и легенди четът тези който вярват .
08:41 13.02.2025
11 Зик
До коментар #4 от "Мъдрият":Религията и вярванията не са важни за важни толкова . Важно е какво става по света и у нас . Важно е как ще прекараш деня , как ще ти мине работния ден . А религията и вярванията са на последно място.
08:45 13.02.2025
12 Хайл
До коментар #8 от "Мъдрият":Много светци много нещо. Явно това е много важно за вас. Критикувате написаното добавяте , ядосвате се на народните поверия . Най важно е кой има празник кой да поздравиш ако познаваш някой с това име . Ако тръгнем да четем в тези сайтове за светците кой ще работи и няма да остане време за почивка . Има книги който са по-интересни от разните написани неща за хора станали светци .
08:50 13.02.2025
13 Платформа
До коментар #8 от "Мъдрият":Я дай сведения кой са тези сайтове православни да почетем малко , легенди и приказки .
08:52 13.02.2025
14 Пресен коментар
Жалко ,че не е отлежала три годишна ,,Грозданка" и жалко,че не познавам нито един Евлоги да ме почерпи с такава.
То и такова съчетание на ,,тих,мирен но и шумен"
няма ,ама карай...уви такива са...фактите...
06:39 13.02.2026