Роби Уилямс на 52 г.: От лошото момче на бритпопа до семейния мъж

Британският поп изпълнител Роби Уилямс навършва 52 години днес. Роден е на 13 февруари 1974 г. в Стоук-он-Трент, Англия.

Вижте любопитни факти от биографията на певеца:

Роби започва музикалното си пътуване още в училище – участва в пиеси и шоута, преди да стане част от момчешката група Take That на 16-годишна възраст.

Като член на Take That той става една от най-популярните изпълнителни сили във Великобритания през 90-те, но напуска групата през 1995 г., за да се фокусира върху солова кариера.

След дебютния си солов албум Life thru a Lens през 1997 г. той издава множество хитове, сред които „Angels“, „Rock DJ“, „Feel“ и „Let Me Entertain You“.

Роби има над 75 милиона продадени албума по света и множество награди, включително 18 Brit Awards.

Женен е за актрисата Айда Фийлд от 2010 г. и има четири деца.

Актуални новини около Роби Уилямс:

Специален концерт за благотворителност: Роби Уилямс беше официално потвърден за участие в BRITs Week 2026 for War Child, където ще изнесе специално шоу на 27 февруари в Manchester’s Aviva Studios. Част от приходите ще подпомагат работата на организацията War Child за деца, засегнати от конфликти.

Неочаквана спортна поява: Наскоро той се появи на футболен мач между Birmingham City и West Brom, въпреки че е известен фен и президент на клуба Port Vale – това предизвика вълна реакции и забавни коментари в социалните мрежи.

Семейни моменти: Миналата седмица Роби и съпругата му споделиха топли семейни снимки за рождения ден на техния син Бьо, който отпразнува 6-ия си рожден ден.

Ново музикално творчество: През последните години Уилямс издаде новия си албум Britpop (2026), който включва съвременни поп-рок влияния и привлече внимание с колаборации и разнообразни музикални стилове.