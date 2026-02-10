Новини
Телевизиите се разбраха - "Като две капки вода" и "Ергенът" няма да се конкурират

10 Февруари, 2026 11:44

Предаванията ще се излъчват в различни вечери

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

bTV пази своето риалити "Ергенът" от рейтинга на най-хитовото шоу на конкурентите от NOVA – "Като две капки вода". Това стана ясно миналата сряда, когато обяви, че любовното ѝ предаване, на което залага надежди за най-голям успех този сезон, ще тръгне от 17 февруари – вторник.

Съобщението беше направено малко след като NOVA официално потвърди новината, че "Капките" се завръща с нов 14-и сезон от 16 февруари. Тази година предаването за двойници ще се излъчва всеки понеделник, вместо в неделя, както миналата пролет.

От bTV явно чакаха това съобщение, за да позиционират "Ергенът" във вечер, в която няма да се конкурира с "Капките", тъй като провалът в подобна конкуренция от сега е ясен.

Затова в телевизията решиха, че "Ергенът" ще върви във вторник. Там имат и друго предаване, на което възлагат надежди този сезон – кулинарното "Моята кухня е номер едно". То вероятно ще се конкурира за зрители с "Хелс Китчън" по Nova, пише "Уикенд".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Урааааа

    20 2 Отговор
    Няма да ги гледаме! Не ви щем евроатлантическата любов! Видяхме я колко струва! Епщайн, Мепщайн, мъжка любов, извращения и училище за интриги и простотия!

    11:49 10.02.2026

  • 3 Дреми му

    7 0 Отговор
    ...на моят Янко,който от 6 год.телевизор нито е виждал,нито чувал...

    11:50 10.02.2026

  • 4 Крум

    15 3 Отговор
    Направо да повърнеш и от двете предавания. Липсва само оня академик с дългата мазна коса да ни обяснява колко трудно е да се прави такава идиощина.,нищо че при бай Тошо щеше да разхожда кукли по сцената.

    11:52 10.02.2026

  • 5 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Да знам и аз. Щото по време на такива алабализми по ТВ-тата аз разглеждам ДЗЕН по нета

    11:53 10.02.2026

  • 6 гост

    13 1 Отговор
    ще повърна

    11:54 10.02.2026

  • 7 От Варна

    22 0 Отговор
    Защо се обиждате, като ви казвам, че рекламирате глупости! Някакви зализани ергени и джуклести полуразголени моми водят безсмислени диалози! Останалите състезателни игри също са посредствени! Това е истината!

    Коментиран от #9

    11:55 10.02.2026

  • 8 Голяма грешка за капките - събота е деня

    6 7 Отговор
    Събота е ДЕНЯТ за Капките!
    Какъв понеделник?
    Маскираните забавления гледат много деца и как да седят до 23 часа,
    когато на другия ден са на училище?
    Чуждата телевизия егоистично не мисли за българските деца, факт!

    11:58 10.02.2026

  • 9 Точно и допълваме пошлостта простотията

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "От Варна":

    АБСОЛЮТНО УНИЖЕНИЕ Е ЗА ЖЕНАТА
    да я третират като обект на експлоатация
    за забавление публично пред многомилионна публика
    предвид медийно представяне, не като зрителска аудитория

    12:02 10.02.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 3 Отговор
    Аз пък в понеделник вечер съм на водка, а във вторник - на коняк.
    За другите дни също си имам програма, може и сами да се досетите...

    Коментиран от #15

    12:10 10.02.2026

  • 11 уфффффф

    7 2 Отговор
    Картел а? То ергена не, че струва, ама тва капките е пълна лиготия и простотия.

    12:12 10.02.2026

  • 12 Нямаше нужда,

    5 2 Отговор
    Не се притеснявайте, то кой ви гледа...

    12:16 10.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 КАРТЕЛ

    5 1 Отговор
    Къде е свободната конкуренция за най-голяма тъпня по телевизията?

    12:18 10.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 схемата на режима

    5 1 Отговор
    Щом като за новини и публицистика могат да се договарят и облъчват заедно защо не и за ергена и капките.

    12:21 10.02.2026

  • 17 Да знаеш

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Здрасти":

    Е, не всички са Евгениминчевци, че да гледат такива предавания.

    12:25 10.02.2026

  • 18 Не съм маймуна

    6 1 Отговор
    Така или иначе, не ги гледам! Смръдня отвсякъде!

    12:40 10.02.2026

  • 19 Друг случай

    2 0 Отговор
    Това е губи време.И без това повечето българи предпочитат хубави турски сериали.Неочаквана интрига,хубави актьори и хубава игра.

    14:04 10.02.2026

  • 20 Това за хвалба ли е дееа

    0 0 Отговор
    Е това си е картел, за да ни вземат двойно за реклама. Конкуренция и качество ще има ли за зрителя или квот му фърлим тва ще гледа. Я вижте в коментарите какво мислят зрителите за бозата ви. Регулаторите къде са? Заплатите вървят ли редовно?

    14:19 10.02.2026