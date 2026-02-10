bTV пази своето риалити "Ергенът" от рейтинга на най-хитовото шоу на конкурентите от NOVA – "Като две капки вода". Това стана ясно миналата сряда, когато обяви, че любовното ѝ предаване, на което залага надежди за най-голям успех този сезон, ще тръгне от 17 февруари – вторник.
Съобщението беше направено малко след като NOVA официално потвърди новината, че "Капките" се завръща с нов 14-и сезон от 16 февруари. Тази година предаването за двойници ще се излъчва всеки понеделник, вместо в неделя, както миналата пролет.
От bTV явно чакаха това съобщение, за да позиционират "Ергенът" във вечер, в която няма да се конкурира с "Капките", тъй като провалът в подобна конкуренция от сега е ясен.
Затова в телевизията решиха, че "Ергенът" ще върви във вторник. Там имат и друго предаване, на което възлагат надежди този сезон – кулинарното "Моята кухня е номер едно". То вероятно ще се конкурира за зрители с "Хелс Китчън" по Nova, пише "Уикенд".
Телевизиите се разбраха - "Като две капки вода" и "Ергенът" няма да се конкурират
10 Февруари, 2026 11:44 1 544 20
Предаванията ще се излъчват в различни вечери
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Урааааа
11:49 10.02.2026
3 Дреми му
11:50 10.02.2026
4 Крум
11:52 10.02.2026
5 Хасковски каунь
11:53 10.02.2026
6 гост
11:54 10.02.2026
7 От Варна
Коментиран от #9
11:55 10.02.2026
8 Голяма грешка за капките - събота е деня
Какъв понеделник?
Маскираните забавления гледат много деца и как да седят до 23 часа,
когато на другия ден са на училище?
Чуждата телевизия егоистично не мисли за българските деца, факт!
11:58 10.02.2026
9 Точно и допълваме пошлостта простотията
До коментар #7 от "От Варна":АБСОЛЮТНО УНИЖЕНИЕ Е ЗА ЖЕНАТА
да я третират като обект на експлоатация
за забавление публично пред многомилионна публика
предвид медийно представяне, не като зрителска аудитория
12:02 10.02.2026
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
За другите дни също си имам програма, може и сами да се досетите...
Коментиран от #15
12:10 10.02.2026
11 уфффффф
12:12 10.02.2026
12 Нямаше нужда,
12:16 10.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 КАРТЕЛ
12:18 10.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 схемата на режима
12:21 10.02.2026
17 Да знаеш
До коментар #15 от "Здрасти":Е, не всички са Евгениминчевци, че да гледат такива предавания.
12:25 10.02.2026
18 Не съм маймуна
12:40 10.02.2026
19 Друг случай
14:04 10.02.2026
20 Това за хвалба ли е дееа
14:19 10.02.2026