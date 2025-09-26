Серина Уилямс се ядоса на хотел с "расистки" декорации от памукови растения (ВИДЕО)

Серина Уилямс изрази недоволството си в мрежата, след като откри декоративно растение с памук в хотел в Ню Йорк.

„Добре, кажете ми, как се чувстваме за памука като декорация?“, попита тя последователите си в Instagram Stories, докато вървеше към растението в коридора. „Лично за мен не е приятно“, добави тенисистката. В следващ кадър тя откъсва топче памук и го сравнява с този, използван за лакочистител, преди да изрази видимо отвращение и да се отдалечи от камерата.

43-годишната тенисистка беше в Ню Йорк, за да подкрепи представянето на съвместната колекция на Skims и Nike, създадена от Ким Кардашиян. Не е уточнено в кой хотел е отседнала. Нейни представители не отговориха на запитване за коментар.

Неудобният момент идва на фона на критики в социалните мрежи заради партньорството на Уилямс с компанията Ro, производител на медикаменти GLP-1 за редукция на тегло.

През август Серина участва в промоционално видео, в което демонстрира употребата на лекарството и заявява, че тялото ѝ се е нуждаело от него след раждането на двете ѝ деца. „Както винаги, вземам информирани решения за здравето и тялото си“, гласи съвместната публикация.

Много последователи реагираха с разочарование. Част от тях я обвиниха, че налага представата, че жените трябва да прибягват до медикаменти, за да отговарят на определени стандарти за външност и форма, особено след раждане.

„Като спортист и влиятелна личност е жалко, че подсилвате наратива, че е нужно лекарство, за да си здрав и да изглеждаш приемливо“, гласи един от коментарите. Други посочиха, че подобни послания обезценяват усилията за нормализиране на по-бавния и индивидуален процес на възстановяване след бременност.

В интервю за People през август Серина Уилямс призна, че използва GLP-1 медикаменти и сподели, че се чувства „много добре, здравословно и физически по-лека“.