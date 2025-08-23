Серина Уилямс сподели тайната зад отслабването си и свалените 14 килограма

Преди месец Серина Уилямс впечатли феновете си с видимата си физическа трансформация. В поредица от публикации тя демонстрира стегнатото си и отслабнало тяло, като намекна, че се чувства по-добре от всякога, предава Lifestyle.bg.

43-годишната бивша тенисистка разкри и как е постигнала резултатите.

В интервю за People Уилямс признава, че успехът ѝ се дължи на използването на медикамент за диабетици, който потиска апетита. Метод, предизвикал оживени дискусии в последните месеци.

„Чувствам се страхотно здрава, лека физически и психически“, казва тя и уточнява, че е свалила около 14 килограма от началото на терапията.

Борбата ѝ с теглото започва след раждането на първата ѝ дъщеря Олимпия през 2017 г. Въпреки усилените тренировки и здравословното хранене, Уилямс не успявала да достигне желаната форма. Подобна трудност среща и след появата на втората си дъщеря Адира Ривър, родена през август 2023 г.

„Не отслабвах нито с половин килограм“, признава тенисистката.

Относно решението си да прибегне до медикамента, Уилямс подчертава, че не го е взела импулсивно, а след обстойно проучване. Днес тя вече е и посланик на марката, която предлага този метод за отслабване.

„Чувствам, че имам много енергия и това е страхотно. Просто се чувствам доста добре“, споделя тя.

Уилямс допълва, че винаги е била откровена със своите фенове и затова е решила да разкаже открито за опита си. Наред с медикаментите тя продължава редовно да тренира и да споделя видеа от своите упражнения.

„Никога не съм изпитвала натиск да изглеждам по определен начин. Но усещах, че тялото ми не се чувства добре с излишните килограми, имах болки в ставите и в различни области. Сега най-накрая се чувствам отново в хармония със себе си“, завършва Серина Уилямс.