Гаджето на Алекс Николов Юлита също идва от семейство на волейболна легенда

България отдавна не бе имала толкова обичани спортни герои, но през изминалата седмица двамата братя Александър и Симеон Николови се превърнаха в лицата на новата успешна вълна на волейбола у нас. Те изведоха националния отбор до сребърните медали на Световното първенство във Филипините, а харизмата им заплени хиляди фенове и най-вече фенки в Азия.

Освен спортните им изяви, все по-голям интерес буди и личният живот на най-големия син на Владо Николов - Алекс. Младият талант е във връзка с внучка на две от най-големите легенди на родния волейбол, а новината предизвика истински фурор сред феновете.

Кадри и романтични клипове в социалните мрежи, посветени на братята Николови, заливат интернет пространството, превръщайки ги в секссимволи и вдъхновение за младото поколение, пише Марица.

21-годишният Александър Николов, който се сдоби с титлата топреализатор на Световното със 173 точки, има стабилна връзка с красавицата Юлита Димитрова. Тя не е просто негова подкрепа извън залата – Юлита е внучка на волейболните легенди Иван Сеферинов и Мая Стоева, а красотата ѝ и обичта ѝ към Алекс я превръщат в идеалната половинка за една от най-големите ни млади звезди. Двамата са заедно вече пет години въпреки дългите раздели и предизвикателствата. „Когато другите почиват, тези момчета са в залата. Аз знам през какво минава Алекс. Затова неговите и моите мечти вече са общи“, казва Юлита.

Тя е горда от неговите успехи и го подкрепя на всеки мач. „Старая се да не преча на Алекс, искам да е само насочен във волейбола и нищо друго да не го вълнува. Трябва да се правят компромиси с много неща“, споделя още тя.

Финала Юлита е гледала в България във волейболната зала на „Левски“-София. „Беше вълнуващо – да чуваш имената на тези момчета и „Българи, юнаци“ силно да се крещи, беше нещо страхотно“, споделя Юлита.

Нейната отдаденост не остава незабелязана. Фенките на Алекс често коментират, че красавецът е „зает“, но уважават връзката им и дори в социалните мрежи често публикуват колажи и видеа, възхваляващи любовта им. Българската публика също прие Юлита като „първата дама“ на волейболния ни национал, а нейното емоционално присъствие около мачовете допълва образа на Алекс като пример за млад спортист с устойчива връзка и стабилен гръб.

„Запознахме се на имен ден на наш приятел. Това беше съдбоносна среща, защото нямах намерението да ходя на този имен ден. Израснала съм в Италия и нямах представа кой е Владимир Николов и че той му е син. Това беше предимство пред другите, защото любовта ни тръгна въпреки този факт. Първоначално си станахме най-добри приятели, но с времето това се превърна в истинска любов. Тя обаче тръгна, когато той замина да играе в САЩ. Бяхме си казали „Дай да видим какво ще се получи между нас“. Не предполагахме, че това ще се превърне в голяма любов, която продължава вече 5 години“, допълва Юлита.

Съвсем различна е ситуацията при по-малкия брат – 18-годишния Симеон, наричан Мони, разпределител на националния отбор по волейбол. Той тепърва започва да гради кариерата си, но стана център на вниманието и заради огромния интерес към него от страна на местната волейболистка Микаела „Белла“ Белен. Белла е истинска звезда във Филипините и всеки неин жест към Мони предизвиква лавина от коментари. В публикации в социалните мрежи тя изразява възхищение от играта на младия българин. Двамата скоро започнали да си разменят съобщения, а по-късно Мони дори ѝ записал видеообръщение: „Здравей Белла, срещнахме се в социалните мрежи, надявам се да мога да те видя и на живо! Благодаря ти за подкрепата и се надявам да те видя скоро!“

Когато турнирът във Филипините започнал, Белла не пропуснала нито един мач на българския отбор, а камерите често я улавяли как винаги чака Мони след края на мача или тренировката заедно с останалите фенове, които с напредването на състезанието се превръщат в многолюдни тълпи, но той винаги я открива сред множеството и отива право при нея да си общуват. Оттам нататък интернетът свърши останалото – стотици клипове с романтични монтажи на Мони и Белла заляха тикток, а фенове започнаха да ги провъзгласяват за „най-красивата спортна двойка“. Голямата фенка Белла дори се запозна с родителите на Алекс и Мони.

Двамата братя доказаха, че са не само наследници на голямата фамилия Николови, но и носители на нов дух в българския спорт.