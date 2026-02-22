Полицията пусна СНИМКА от ареста на Шая Лабъф

Актьорът Шая Лабъф беше заснет в мрачно настроение на полицейската си снимка, след като по-рано тази седмица беше арестуван във връзка с физическа саморазправа по време на празненствата за Марди Гра в Ню Орлиънс. Кадърът, разпространен от местните власти в петък, показва 39-годишния актьор видимо потиснат.
Лабъф беше задържан в ранните часове на вторник и отведен в затвора „Орлиънс Париш“ в Луизиана, след като се е замесил в конфликт в бар в центъра на града. Срещу него са повдигнати две обвинения за лека телесна повреда.
Според полицейския доклад, огласен в четвъртък, актьорът е отправял хомофобски обиди към двамата мъже, с които се е сбил. В документа се твърди, че Шая Лабъф ги е наричал с обидни квалификации, докато им е нанасял удари, и е продължил с обидните реплики и след пристигането на полицията. По данни на разследващите един от мъжете е получил нараняване на носа, за което се предполага, че може да е изкълчен, въпреки че е заявил, че не желае да участва в бой.
Видеозапис от инцидента показва как актьорът удря с глава единия от участниците в сбиването. След ареста си актьорът беше освободен, а часове по-късно отново беше отново забелязан в центъра на празненствата. Според медийни публикации той дори е демонстрирал пренебрежително отношение към случилото се, като е танцувал, държейки документите от ареста си в устата.
На следващия ден фотографи заснеха Шая Лабъф да тича в Ню Орлиънс, а впоследствие и да се опитва да посети църква по повод Пепеляна сряда. Малко след задържането си той публикува кратко съобщение в социалните мрежи: „Освободете ме“.
Инцидентът идва на фона на лични сътресения в живота на актьора. Малко след ареста стана ясно, че Лабъф и съпругата му Миа Гот са се разделили тихомълком преди близо година. Двамата сключиха брак през 2016 г., четири години след запознанството си на снимачната площадка на „Nymphomaniac: Vol. II“. Те имат тригодишна дъщеря – Изабела.
Според медийни публикации полицията е била викана нееднократно в дома им в Лос Анджелис преди окончателната раздяла. Източници твърдят, че Миа Гот настоява Шая Лабъф да потърси помощ заради проблеми с алкохола след последния инцидент.
