Полицията пусна СНИМКА от ареста на Шая Лабъф

22 Февруари, 2026 17:42 2 100 9

  • шая лабъф-
  • ми гот-
  • арест-
  • задържан-
  • полицейска снимка-
  • актьор

Актьорът беше арестуван след бой в бар в Ню Орлиънс

Полицията пусна СНИМКА от ареста на Шая Лабъф - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Шая Лабъф беше заснет в мрачно настроение на полицейската си снимка, след като по-рано тази седмица беше арестуван във връзка с физическа саморазправа по време на празненствата за Марди Гра в Ню Орлиънс. Кадърът, разпространен от местните власти в петък, показва 39-годишния актьор видимо потиснат.

Лабъф беше задържан в ранните часове на вторник и отведен в затвора „Орлиънс Париш“ в Луизиана, след като се е замесил в конфликт в бар в центъра на града. Срещу него са повдигнати две обвинения за лека телесна повреда.

Според полицейския доклад, огласен в четвъртък, актьорът е отправял хомофобски обиди към двамата мъже, с които се е сбил. В документа се твърди, че Шая Лабъф ги е наричал с обидни квалификации, докато им е нанасял удари, и е продължил с обидните реплики и след пристигането на полицията. По данни на разследващите един от мъжете е получил нараняване на носа, за което се предполага, че може да е изкълчен, въпреки че е заявил, че не желае да участва в бой.

Видеозапис от инцидента показва как актьорът удря с глава единия от участниците в сбиването. След ареста си актьорът беше освободен, а часове по-късно отново беше отново забелязан в центъра на празненствата. Според медийни публикации той дори е демонстрирал пренебрежително отношение към случилото се, като е танцувал, държейки документите от ареста си в устата.

На следващия ден фотографи заснеха Шая Лабъф да тича в Ню Орлиънс, а впоследствие и да се опитва да посети църква по повод Пепеляна сряда. Малко след задържането си той публикува кратко съобщение в социалните мрежи: „Освободете ме“.

Инцидентът идва на фона на лични сътресения в живота на актьора. Малко след ареста стана ясно, че Лабъф и съпругата му Миа Гот са се разделили тихомълком преди близо година. Двамата сключиха брак през 2016 г., четири години след запознанството си на снимачната площадка на „Nymphomaniac: Vol. II“. Те имат тригодишна дъщеря – Изабела.

Според медийни публикации полицията е била викана нееднократно в дома им в Лос Анджелис преди окончателната раздяла. Източници твърдят, че Миа Гот настоява Шая Лабъф да потърси помощ заради проблеми с алкохола след последния инцидент.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на него...

    9 2 Отговор
    препарирал е двама пидаля.

    17:46 22.02.2026

  • 2 Бандера

    22 0 Отговор
    На Събинчето е изкълчен мозъка. Може да се изкълчи глезен, но изкълчен нос не бях чувал!

    Коментиран от #6

    17:48 22.02.2026

  • 3 Спецназ

    6 0 Отговор
    ТАМ да водиш дело срещу такъв с пари си е нормалка.

    Утре може ти да си милионер!

    ТОВА ТАМ, тука- нема доживееш да си ги харчиш!

    17:51 22.02.2026

  • 4 Дедо

    7 0 Отговор
    Играеше мерач стрелеца в танка , във филма Ярост с Брат Пит.

    17:51 22.02.2026

  • 5 само да попитам

    9 1 Отговор
    и нас това защо трябва да ни вълнува?

    18:16 22.02.2026

  • 6 Биско Чекмеджето

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бандера":

    Де да знае човек? Я си представете,че в носа има няколко стави..... Ха ха ха

    19:04 22.02.2026

  • 7 Кофти

    4 4 Отговор
    Аман от разглезени холивудски наркоманчета

    Коментиран от #8

    19:12 22.02.2026

  • 8 Нищо не знаеш за Шая Лабъф

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кофти":

    Гледай филма за него, че да разбереш, че изобщо не е разглезен, а точно обратното. От дете е с разведени родители, което прехранва баща си алкохолик с роли в Холивуд. Ти си разглезен и неук дeбил!

    19:58 22.02.2026

  • 9 Тоалетната хартия

    1 0 Отговор
    БМХ за тая новина ...!!

    20:02 22.02.2026