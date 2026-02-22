Мъж обучил кучето си да изхвърля боклука на улицата, за да не го глобят (ВИДЕО)

Общинските власти в Катания, Италия разкриха необичаен случай на опит за заобикаляне на разпоредбите за управление на отпадъците, след като жител на града е обучил кучето си да изхвърля торби с боклук на улицата, с цел да избегне заснемане от системите за видеонаблюдение.

Инцидентът е регистриран в квартал Сан Джорджо, където охранителни камери заснемат животното да се движи по улица „Виа Пулакара“ с найлонова торба в устата. На кадрите се вижда как кучето оставя отпадъка край пътното платно и се отдалечава спокойно. Видеото беше публикувано от общината в социалните мрежи като пример за опит за умишлено заобикаляне на правилата.

От общинската полиция заявиха, че става дума за целенасочено обучение на домашния любимец с намерение да се избегне административна санкция. „Изобретателността не може да служи като оправдание за липсата на гражданска отговорност“, посочват от институцията. Според властите подобно поведение не само нарушава екологичните норми, но и злоупотребява с животното, използвайки го като средство за прикриване на нарушение.

След анализ на записите и проверка на района, собственикът на кучето е бил установен и санкциониран съгласно действащото законодателство.

Незаконното изхвърляне на отпадъци остава сериозен проблем в Италия, особено в южните региони на страната. По данни на екологични организации и правоохранителни органи, през 2023 г. са регистрирани над 9300 нарушения, свързани с неправомерно изхвърляне на битови и строителни отпадъци – ръст от около 66% спрямо предходната година. Проблемът е особено осезаем в райони, където системите за разделно събиране и контрол все още се развиват.

В отговор на нарастващите нарушения редица италиански общини разширяват мрежите си за видеонаблюдение, включително чрез т.нар. „камери капани“, разположени в рискови зони. Целта е по-ефективно идентифициране на нарушителите и ограничаване на нерегламентираното замърсяване, което има както екологични, така и финансови последици за местните администрации.

Съгласно италианското законодателство глобите за незаконно изхвърляне на отпадъци варират между 1500 и 18 000 евро, а при утежняващи обстоятелства могат да доведат и до наказателна отговорност. Случаят в Катания е пореден пример за усилията на местните власти да демонстрират нулева толерантност към подобни практики.