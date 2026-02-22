Как бившият принц Андрю завлече цялото кралско семейство в скандалите си?

Бившият принц Андрю напусна полицейски участък в Норфолк в деня на своя 66-и рожден ден, след близо 11 часа разпит по подозрение в злоупотреба със служебно положение. Арестът бележи най-сериозната ескалация в дългогодишната сага около връзките му с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн и поставя британската монархия в една от най-тежките ѝ институционални кризи в последните десетилетия.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, както е официалното му име след отнемането на кралските му титли, беше задържан в имота „Ууд Фарм“ в Сандрингам по подозрение, че по време на мандата си като специален търговски пратеник на Обединеното кралство (2001–2011 г.) е споделял поверителна правителствена информация с Епстийн. Той е освободен под разследване и категорично отрича всички обвинения.

Съгласно британското право престъплението „злоупотреба със служебно положение“ може да доведе до доживотен затвор. Правни експерти обаче отбелязват, че подобна максимална присъда е малко вероятна, макар възможността за ефективно лишаване от свобода да не може да бъде изключена.

Скандалът оказва значително отражение върху отделните членове на кралското семейство. Крал Чарлз III публично заяви, че полицията разполага с „пълната и безрезервна подкрепа и съдействие“ на двореца, подчертавайки, че „законът трябва да следва своя ход“. Въпреки това анализатори посочват, че кризата допълнително усложнява управлението на монархията в момент, когато Чарлз се лекува от онкологично заболяване и се стреми към модернизация и „свиване“ на активните членове на кралското семейство.

По информация на британски медии кралят е подложен и на обществен натиск, включително критики и освирквания по време на публични прояви, свързани с продължаващия скандал около брат му. Източници от двореца сочат, че арестът може да даде основание за допълнително ограничаване на ролята на Андрю в институцията и дори за дискусии относно реда на наследяване на трона. Въпреки че беше лишен от военните си почетни длъжности, кралските покровителства и правото да използва обръщението „Негово кралско височество“, той продължава да заема осмо място в линията на наследяване след синовете на краля и техните деца. Промяна в този ред би изисквала законодателни действия от парламентите на държавите от Общността на нациите.

Скандалът се отразява и върху принц Уилям, който според кралски анализатори от години настоява за по-твърда дистанция от Андрю. Наблюдатели отбелязват, че кризата засилва очакванията за по-решителен институционален подход при евентуално бъдещо управление на Уилям.

Принцесите Беатрис и Юджини – дъщерите на Андрю – по данни на близки до семейството източници са „в шок“ от развитието на събитията и усещат, че репутацията им е засегната от скандала. И двете не са действащи членове на кралското семейство, но продължават да използват титлите си на публични събития. Според медийни публикации съществува хипотетична възможност за ограничаване на статута им, макар към момента да няма официални действия в тази посока. Източници посочват, че Беатрис поддържа по-близки отношения с баща си, докато Юджини е по-предпазлива в публичните си изяви и се стреми да защити семейството си от допълнително медийно внимание.

Бившата съпруга на Андрю, Сара Фъргюсън, също е засегната от последиците. Въпреки развода им двамата поддържат близки отношения. Според публикации в британската преса тя се намира извън Обединеното кралство и преживява сериозен психически натиск. В миналото Фъргюсън е била критикувана за финансови връзки с Епстийн, а разсекретени документи показват, че е пътувала с него заедно с дъщерите си. Не е изключено тя да бъде разпитана като свидетел, ако се завърне в страната.

Принц Хари, който от 2020 г. живее в САЩ, в мемоарите си „Spare“ изрази недоумение от това, че собствената му охрана е била отнета, докато Андрю е запазил защитата си въпреки скандалите. Според източници Хари не възнамерява да коментира допълнително случая, но темата отново поставя въпроса за различния институционален подход към членовете на фамилията.

Скандалът хвърля дълга сянка и върху наследството на покойната кралица Елизабет II, която до края на живота си не изрази публично съмнение в невинността на сина си. Биографи на кралското семейство отбелязват, че тя би била дълбоко разстроена от настоящото развитие на събитията.

Разследването срещу Андрю продължава. Правни експерти предупреждават, че при подобни сложни случаи може да изминат месеци или години, преди да бъде взето решение за повдигане на обвинения. Към момента няма индикации за екстрадиция в Съединените щати, тъй като той не е обвинен по американското законодателство.

Независимо от изхода, случаят вече има трайно отражение върху британската монархия, засилвайки обществените дебати за прозрачност, отговорност и бъдещата роля на институцията в съвременната политическа система.