Лайза Минели: Принудиха ме да ползвам инвалидна количка на Оскарите заради Лейди Гага

22 Февруари, 2026 18:17 2 311 6

Актрисата и певица разкри това в автобиографичната си книга

Лайза Минели: Принудиха ме да ползвам инвалидна количка на Оскарите заради Лейди Гага - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лайза Минели разкрива, че е била принудена да излезе на сцената в инвалидна количка по време на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 2022 г. Твърдението е включено в предстоящите ѝ мемоари „Kids, Wait Till You Hear This!“, откъс от които беше публикуван от списание People.

79-годишната актриса и певица се появи тогава на сцената заедно с Лейди Гага, за да обяви носителя на наградата за най-добър филм. По думите на Минели първоначалният план е бил тя да седне на режисьорски стол по време на представянето, но решението е било променено в последния момент.

Бях необяснимо принудена – дори не помолена – да седна в инвалидна количка или изобщо да не се появявам. Казаха ми, че е заради възрастта ми и от съображения за безопасност, защото можело да се изхлузя от режисьорския стол, което беше глупост“, пише Минели в книгата си. Тя допълва, че Лейди Гага е настояла да излезе на сцената само ако е в инвалидна количка, което я е оставило „с разбито сърце“.

Лайза Минели отбелязва, че позицията ѝ в количката е била значително по-ниска от тази, която би имала на стол, което е затруднило четенето на аутокюто.

„Как бихте се почувствали, ако ви изкарат с количка против волята ви да се представяте пред публика на живо и не можете да виждате ясно?“, пита тя в мемоарите си.

По време на появата си на сцената актрисата изглеждаше дезориентирана и допусна грешки в текста. Лейди Гага реагира, като я подкрепи с думите: „Аз съм до теб“, жест, който Минели по-късно оценява високо. „Когато обърках няколко думи, Гага, която беше до мен, не пропусна момент да изиграе ролята на добросърдечния герой пред целия свят. ‘С теб съм’, каза тя, навеждайки се към мен“, пише Минели.

След церемонията певицата е посетила гримьорната ѝ, за да я попита дали е добре. „Погледнах я и просто казах: ‘Аз съм твой голям фен’. Научих този урок преди години от мама и татко [Джуди Гарланд и Винсенте Минели] – в момент на силен стрес запазваш достойнство“, споделя тя.

Лайза Минели отбелязва и символиката, че отличието за най-добър филм онази вечер беше присъдено на „CODA“ - "Child of Deaf Adults". „Обичах иронията на заглавието за себе си. Писането на мемоарите ми ще бъде моята кода (бел. ред, завършек в музиката), моята истина“, пише тя.

В книгата холивудската икона разказва още за публичните си връзки, пътя към трезвеността и редица лични и професионални моменти от дългогодишната си кариера. „Kids, Wait Till You Hear This!“ ще бъде издадена на 10 март от Grand Central Publishing и вече е достъпна за предварителна поръчка.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 14 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Механик

    23 2 Отговор
    А па Байдън го беха оставили да си пада как си седи или да се здрависва с Невидимя.
    Не се погрижиха за стареца. За резил стана пред цял свят.

    18:31 22.02.2026

  • 3 Рамбо

    7 10 Отговор
    Изобщо не е трябвало да я викат за церемонията, тя явно не е много адекватна вече. А ако е била в състояние да стои права, тя можеше и сама да стане, не е била вързана за стола все пак. Тъй че това са измислени сензации с цел продажбите на книгата и да скочат

    18:53 22.02.2026

  • 4 бабешки истории

    2 8 Отговор
    ни предлагат

    19:40 22.02.2026

  • 5 Минели и Гага

    9 1 Отговор
    Две несравними жени. Първата световна величина. Втората-едно нищо, с много реклама.

    21:15 22.02.2026

  • 6 Чоме

    0 0 Отговор
    А Ориндж се наака в овалния кабинет и беше принуден да не става докато всички се изнасят от него. Кво Тошко е станало не знам с Лайза. Все пак не се е наакала.

    21:54 22.02.2026