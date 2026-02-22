Лайза Минели: Принудиха ме да ползвам инвалидна количка на Оскарите заради Лейди Гага

Лайза Минели разкрива, че е била принудена да излезе на сцената в инвалидна количка по време на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 2022 г. Твърдението е включено в предстоящите ѝ мемоари „Kids, Wait Till You Hear This!“, откъс от които беше публикуван от списание People.
79-годишната актриса и певица се появи тогава на сцената заедно с Лейди Гага, за да обяви носителя на наградата за най-добър филм. По думите на Минели първоначалният план е бил тя да седне на режисьорски стол по време на представянето, но решението е било променено в последния момент.
Liza Minnelli slams the Oscars for allegedly forcing her to use a wheelchair while presenting with Lady Gaga at the 2022 ceremony.
“I was inexplicably ordered — not even asked — to sit in a wheelchair or not appear at all. I was told it was because of my age, and for safety… pic.twitter.com/wIvN5yhFEu
— Variety (@Variety) February 20, 2026
„Бях необяснимо принудена – дори не помолена – да седна в инвалидна количка или изобщо да не се появявам. Казаха ми, че е заради възрастта ми и от съображения за безопасност, защото можело да се изхлузя от режисьорския стол, което беше глупост“, пише Минели в книгата си. Тя допълва, че Лейди Гага е настояла да излезе на сцената само ако е в инвалидна количка, което я е оставило „с разбито сърце“.
Лайза Минели отбелязва, че позицията ѝ в количката е била значително по-ниска от тази, която би имала на стол, което е затруднило четенето на аутокюто.
„Как бихте се почувствали, ако ви изкарат с количка против волята ви да се представяте пред публика на живо и не можете да виждате ясно?“, пита тя в мемоарите си.
По време на появата си на сцената актрисата изглеждаше дезориентирана и допусна грешки в текста. Лейди Гага реагира, като я подкрепи с думите: „Аз съм до теб“, жест, който Минели по-късно оценява високо. „Когато обърках няколко думи, Гага, която беше до мен, не пропусна момент да изиграе ролята на добросърдечния герой пред целия свят. ‘С теб съм’, каза тя, навеждайки се към мен“, пише Минели.
Lady Gaga is facing even more backlash after Liza Minnelli revealed that the singer refused to go on stage with her to present at the 2022 Oscars unless she was in a wheelchair.— Pop Fusion HQ (@PopFusionHQ) February 20, 2026
Minnelli said she was unable to read the teleprompter and described the moment as “humiliating” and… pic.twitter.com/Pfw9oM8d5q
След церемонията певицата е посетила гримьорната ѝ, за да я попита дали е добре. „Погледнах я и просто казах: ‘Аз съм твой голям фен’. Научих този урок преди години от мама и татко [Джуди Гарланд и Винсенте Минели] – в момент на силен стрес запазваш достойнство“, споделя тя.
Лайза Минели отбелязва и символиката, че отличието за най-добър филм онази вечер беше присъдено на „CODA“ - "Child of Deaf Adults". „Обичах иронията на заглавието за себе си. Писането на мемоарите ми ще бъде моята кода (бел. ред, завършек в музиката), моята истина“, пише тя.
В книгата холивудската икона разказва още за публичните си връзки, пътя към трезвеността и редица лични и професионални моменти от дългогодишната си кариера. „Kids, Wait Till You Hear This!“ ще бъде издадена на 10 март от Grand Central Publishing и вече е достъпна за предварителна поръчка.
