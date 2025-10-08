Новини
"Пълен позор!" - Бивша "Мис Русия" оплю победителката в тазгодишния конкурс

"Пълен позор!" - Бивша "Мис Русия" оплю победителката в тазгодишния конкурс

8 Октомври, 2025 09:43 895 9

Според правилата на конкурса, участничките трябва да имат естествена красота, без намесата на хирурзи и козметолози

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анна Линикова, победителката в конкурса „Мис Русия 2022“, разкритикува победителката от 2025 г., Анастасия Венца. Линикова сподели мислите си за финала на конкурса с последователите си в Instagram.

Снимка: Facebook

Победителката в конкурса „Мис Русия 2025“ беше обявена на 5 октомври. Тя е 22-годишната Анастасия Венца, представляваща Московска област. След победата си тя се сблъска с вълна от критики в социалните мрежи: някои коментатори я заподозряха, че се е подложила на пластична хирургия и козметика с инжекции. Според правилата на конкурса, участничките трябва да имат естествена красота, без намесата на хирурзи и козметолози.

Линикова, в разговор със своите последователи, призна, че предпочита първата подгласничка, Алена Лесняк от Керч. Според нея кримчанката повече е аслужавала победата. Линикова нарече титлата на Венца за най-красива жена на Русия позор.

"Позорно. Не мога да си представя как победителката ще представи Русия на международно ниво", написа Анна Линикова.

Линикова я сравни с Валентина Алексеева, победителката от 2024 г. „Аз лично избрах предишната Мис Русия и бях в журито. Видях потенциала ѝ! Благодарение на деветгодишния ми опит в моделирането, мога лесно да разчета външния ѝ вид и способностите ѝ! Знам, че Валентина не може да бъде модел, но като Мис, тя беше просто зашеметяваща! Това момиче не може да бъде нито Мис, нито модел. Без да се обижда“, каза тя.

Линикова не хареса и формата на интелектуалния кръг. Тя каза, че е обсъдила резултатите от конкурса с други победители от предишни години и те са стигнали до заключението, че финалът през 2025 г. е бил много слаб. Линикова била шокирана, че организаторите са задавали на участничките въпроси, които нямат нищо общо с оценката на интелигентността им.

По-рано участничката Алиса Оганезова разкритикува финала на „Мис Русия 2025“. Тя намекна, че Венца е спечелила благодарение на нечие покровителство, а не на красотата и таланта си.



