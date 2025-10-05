Новини
Анастасия Венца от Московска област спечели титлата „Мис Русия 2025“

5 Октомври, 2025 05:55, обновена 5 Октомври, 2025 06:01 1 221 8

Нейни подгласнички останаха Алена Лесняк (Керч) и Виктория Макарова (Сестрорецк)

Анастасия Венца от Московска област спечели титлата „Мис Русия 2025“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Анастасия Венца, представителка на Московска област, спечели титлата „Мис Русия 2025“.

Финалното състезание се проведе в концертната зала Barvikha Luxury Village, като в него взеха участие 50 млади жени от цяла Русия, съобщава кореспондент на ТАСС.

Титлата „Вице-Мис Русия 2025“ получиха Алена Лесняк (Керч) и Виктория Макарова (Сестрорецк).

В журито участваха заслуженият артист на Русия Дмитрий Маликов, композиторът Владимир Матецки, стилистът на "звезди" Игор Кимяшов, Мис Вселена 2002, певицата и телевизионна водеща Оксана Федорова, певицата и Мис Русия 2006 Татяна Котова, модният дизайнер и заслужен артист на Русия Игор Чапурин и генералният директор на конкурса Анастасия Беляк.

Церемонията беше открита от телевизионната водеща, вице-Мис Русия 2007 и вице-Мис Вселена 2008 Вера Красова и телевизионния и радиоводещ Максим Привалов.

„Мис Русия“ е ежегоден руски конкурс за красота, проведен за първи път в Париж през 1927 г. Първоначално в него участват само руски емигранти. В Съветския съюз състезанието е възобновено през 1989 г. под името „Мис СССР“. Оттогава се провежда ежегодно в Москва. От 2016 г. конкурсът е под патронажа на Министерството на културата на Руската федерация.

Победителката получава корона от бяло злато, парична награда и възможност да представлява Русия в международни състезания. Квалификационните кръгове се провеждат във всички региони на Руската федерация. Неомъжени жени на възраст от 18 до 23 години и с височина най-малко 173 см могат да кандидатстват за участие.

През 2024 г. титлата „Мис Русия“ спечели Валентина Алексеева, класирайки се сред 12-те най-добри участнички на „Мис Вселена“.


Русия
  • 1 бушприт

    7 2 Отговор
    Сестроклецк

    06:16 05.10.2025

  • 2 глоги

    2 0 Отговор
    генералнАТА директорКА на конкурса- Анастасия Беляк.

    06:21 05.10.2025

  • 3 ннннннннн

    3 0 Отговор
    Снимката е много замътена.

    06:40 05.10.2025

  • 4 любопитко

    3 3 Отговор
    А коя я направиха мис Швеция? А във Франция коя е победителката?

    Коментиран от #7

    06:40 05.10.2025

  • 5 Тъп

    1 1 Отговор
    путин не ходи на конкурса - 173, само го гледа

    06:49 05.10.2025

  • 6 милен к@неф

    0 5 Отговор
    ас чакам мис кавказ с брада

    07:05 05.10.2025

  • 7 Информация

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "любопитко":

    В Швеция титлата Мис спечели натурализирания Абдул Азис със сменен пол, а Мис Франция е Убонго Канте, също със сменен пол.

    07:22 05.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.