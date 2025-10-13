Новини
Щастливите хора имат една обща черта

13 Октомври, 2025

Любопитството е нещо, което се забелязва при повечето хора, които се смятат за щастливи

Щастливите хора имат една обща черта - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Истинското щастие не се крие в постиженията или материалните успехи, а в непрекъснатото любопитство и желанието да се учи нещо ново, смята професорът по социални науки в Харвардския университет Артур Брукс. В интервю за испанското издание Vanitatis той подчертава, че именно постоянният стремеж към развитие е общата черта, която обединява най-щастливите хора.

Щастието е резултат от непрекъснато усъвършенстване, а не от статично състояние на удовлетворение. Любопитството е горивото, което поддържа емоционалната енергия и вътрешната мотивация“, обяснява Брукс, който в продължение на години изследва връзката между личностното развитие и психологическото благополучие.

По думите му, най-щастливите хора не учат, защото трябва, а защото искрено се интересуват от света около тях. Те откриват радост в процеса на откриване — било то чрез четене, пътувания, нови хобита или срещи с различни хора. „Не става дума за събиране на дипломи или професионални сертификати. Истинското щастие идва от поддържането на искрата, която кара човек да се пита, да търси и да се изненадва“, казва професорът.

Брукс е автор на книгата From Strength to Strength и съавтор с водещата телевизионна журналистка Опра Уинфри на проекта Build the Life You Want, който изследва как хората могат да изградят устойчиво усещане за смисъл и радост. В своите трудове той често подчертава, че щастието има три основни измерения — наслада, смисъл и растеж — и че именно последното, стремежът към развитие, е най-дълготрайният източник на удовлетворение.

Съвременни психологически проучвания потвърждават неговите изводи. Изследване на University College London от 2024 г. установява, че хората, които активно се включват в нови интелектуални или творчески занимания, имат по-ниски нива на стрес и по-високо усещане за лична стойност. Друго проучване на Yale Center for Emotional Intelligence показва, че любопитството засилва емоционалната устойчивост и спомага за по-добро справяне с несигурността.

„Мозъкът се нуждае от предизвикателства, за да остане активен и адаптивен,“ коментира невробиологът д-р Лиса Фелдман Барет от Североизточния университет в Бостън. „Любопитството активира допаминовите центрове и създава усещане за удовлетворение, подобно на това при физическата активност или социалната връзка.“

Проф. Брукс заключава, че щастието е умение, което се развива, а не случайно обстоятелство. „Когато човек подхожда към света с интерес, а не със страх или апатия, животът му неизбежно става по-смислен и пълен,“ казва той.

Неговите думи се вписват в нарастващия научен консенсус, че интелектуалната активност, любопитството и непрекъснатото учене не само подобряват психичното здраве, но и могат да удължат живота, като намаляват риска от когнитивен спад и депресия в по-късна възраст.


